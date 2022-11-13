Ученые перечислили 5 популярных продуктов, которые вызывают зависимость посильнее сигарет

Бывает так, что нам хочется съесть именно тарелку супа, картошку с курицей, овощной салат, рагу. Это все обусловлено нашими вкусовыми предпочтениями, которые просыпаются, когда появляется физический голод, — ничего страшного или необычного в этом нет. Так, голодный человек может грезить о любимой пасте с беконом, но если не будет возможности ее съесть, то он вряд ли откажется от гречки или бутербродов с колбасой.

Но иногда нам хочется съесть определенный продукт даже после плотного ужина. Вы понимаете, что голода совсем нет, но в голове лишь одно желание: «Хочу». Бывает, что это самое «хочу» заставляет вас в холодную и дождливую погоду дойти до ближайшего магазина.

Оказывается, продукты с высокой степенью обработки вызывают привыкание наравне с табаком. Таковы результаты исследования психологов из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Addiction.

Так, сильную зависимость легко могут вызвать: