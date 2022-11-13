Ученые перечислили 5 популярных продуктов, которые вызывают зависимость посильнее сигарет

Бывает так, что нам хочется съесть именно тарелку супа, картошку с курицей, овощной салат, рагу. Это все обусловлено нашими вкусовыми предпочтениями, которые просыпаются, когда появляется физический голод, — ничего страшного или необычного в этом нет. Так, голодный человек может грезить о любимой пасте с беконом, но если не будет возможности ее съесть, то он вряд ли откажется от гречки или бутербродов с колбасой.
Но иногда нам хочется съесть определенный продукт даже после плотного ужина. Вы понимаете, что голода совсем нет, но в голове лишь одно желание: «Хочу». Бывает, что это самое «хочу» заставляет вас в холодную и дождливую погоду дойти до ближайшего магазина.
Оказывается, продукты с высокой степенью обработки вызывают привыкание наравне с табаком. Таковы результаты исследования психологов из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Результаты их работы
Так, сильную зависимость легко могут вызвать:
чипсы,
мороженое,
куриные наггетсы,
печенье,
картофель фри.
В своей работе ученые руководствовались теми же «критериями зависимости», которые выделили после исследования о том, как влияет табак на человеческий организм. Оказывается, к вредным обработанным продуктам мы привыкаем так же сильно, как и с сигаретами (в некоторых случаях зависимость от еды может быть даже пострашнее). Отсюда вытекают компульсивные переедания, а также невозможность отказаться от очередной пачки чипсов.
— То есть как люди не могут бросить курить, так же они не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на опасность диабета и инфаркта, — говорят ученые.
Обработанные продукты прекрасно управляют нами: они могут влиять на настроение и самочувствие. И этот эффект тоже сопоставим с силой влияния никотина. Курильщик успокаивается после сигареты, зависимый от еды — после порции мороженого. Помимо этого такие продукты принято считать сильнейшими подкрепляющими стимулами — мозг будет подталкивать человека к потреблению вредной еды.
Как понять, что вы уже зависимы от еды
Любителей хорошо и вкусно поесть много, но не у всех эта любовь доходит до зависимости. И если набрали лишний вес, как понять, что помощи диетолога или эндокринолога тут будет мало? Эндокринолог Зухра Павлова назвала 7 признаков пищевой зависимости, причины которой стоит искать в «голове». Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.