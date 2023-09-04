Лео Антонович Бокерия — профессор хирургии, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ. Он родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Еще в школе Лео знал, что пойдет в медицину. Оперировать Бокерия начал в молодости, на третьем курсе, во время студенческой практики в районной больнице. Молодому студенту доверили удалить аппендикс. В 1968 году он окончил аспирантуру, после которой и связал свою жизнь с кардиохирургией.
Имя Лео Бокерии указано в сотнях патентов на изобретения, облегчающие жизнь пациентам и работу врачам. Среди них — методики использования экстремально низких температур, прижигания плазмой и лазером, вживления полноприточного клапана и беспроводного электрокардиостимулятора.
Ему доверяли жизнь Борис Ельцин и Зураб Соткилава. Однако сам Бокерия уверен: чтобы не попадать в операционные, нужно приучать себя к здоровому образу жизни. Секрет долгой молодости именно в этом, и он очень прост.
Вот 10 вдохновляющих цитат знаменитого кардиохирурга.
«Врач никогда не станет бездушным роботом. И даже если операции начнут делать умные машины, а это время уже близко, за спиной самого умелого робота будет стоять человек со своей умной и нежной душой».
Из книги «Влюблен в сердце»
«Я не согласен с утверждением, что главное не победа, а участие. Если природа тебя ничем не обделила, стремись к победе, будь лучшим во всем!»
Человек, который ходит в неделю хотя бы один час, проживает на несколько лет больше, чем тот, который не ходит.
«Говорить, что можно одномоментно сделать нацию здоровой, — значит лукавить. Невозможно сделать абсолютно здоровым человека, который сорок лет курит. Можно только попробовать продлить ему жизнь. Но приучить жить осмысленно поколение, которое еще не обременено вредными привычками, мы можем. И это не так трудно».
«Я знал отца одной моей сотрудницы, известного математика: он прожил до 93 лет. Он практически до самой смерти танцевал со своей женой. И они получали от этого огромное удовольствие. Я думаю, это увлечение сыграло ключевую роль в том, что он прожил такую долгую, счастливую жизнь».
Нездоровый образ жизни — удел малообразованных людей.
«Развитие сердца я сравнил бы с тем, как вырастает прекрасный цветок: как распускается из едва заметной крохотной почки, освещая все вокруг своей красотой. И этот цветок управляет нашей жизнью, порождая самые памятные, самые сильные чувства, которые только доводится пережить человеку».
«У каждого из нас, и у меня и у любого другого живущего, есть множество интересов, свои планы и надежды. Но иногда наступает момент, и тогда ты должен принять решение. Я убежден, что решение должно быть всегда принято в пользу борьбы. Человек никогда не должен сдаваться, а мы, врачи, должны ему в этом всеми своими силами помогать».
Из книги «Влюблен в сердце»
«Есть красивые женщины, мужчины, классическая литература, спорт, музыка… — весь мир наполнен красками и содержанием, которые ты видишь совсем по-другому, когда свободен от пагубных зависимостей».
Я знаю две ситуации, которые меня потрясли и продолжают потрясать. Это рождение ребенка и биение человеческого сердца.