«У каждого из нас, и у меня и у любого другого живущего, есть множество интересов, свои планы и надежды. Но иногда наступает момент, и тогда ты должен принять решение. Я убежден, что решение должно быть всегда принято в пользу борьбы. Человек никогда не должен сдаваться, а мы, врачи, должны ему в этом всеми своими силами помогать».