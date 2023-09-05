Почему именно эти животные так заинтересовали ученых? Дело в том, что голые землекопы живут в среднем до 40 лет — это в 10 раз больше, чем другие грызуны вроде мышей и крыс. Кроме того, их отличает высокая устойчивость к старению и болезням, связанным с ним: землекопы благодаря своей генетике защищены от рака, нейродегенеративных недугов, артрита. По мнению ученых, секрет такого крепкого здоровья можно найти в гене гиалуронан-синтазы 2.