Исследователи из разных стран продолжают с разных сторон изучать механизмы старения и искать способы, которые помогут человечеству прийти к более долгой жизни, а возможно, вообще обрести вечную молодость.
Ученые Университета Рочестера
Почему именно эти животные так заинтересовали ученых? Дело в том, что голые землекопы живут в среднем до 40 лет — это в 10 раз больше, чем другие грызуны вроде мышей и крыс. Кроме того, их отличает высокая устойчивость к старению и болезням, связанным с ним: землекопы благодаря своей генетике защищены от рака, нейродегенеративных недугов, артрита. По мнению ученых, секрет такого крепкого здоровья можно найти в гене гиалуронан-синтазы 2.
Именно этот ген держит под контролем процесс производства высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (HMW-HA), которая очень важна для восстановления клеток и их защиты. У голых землекопов этого соединения в тканях в 10 раз больше, чем у людей, поэтому они защищены от онкозаболеваний и других возрастных недугов.
Ученые Университета Рочестера решили выяснить, можно ли внедрить этот механизм долгой жизни в другие виды. Для этого они создали мышей, у которых была версия гена гиалуронан-синтазы 2. В результате эти грызуны жили на 4,4% дольше обычных. Кроме того, они обладали более крепким здоровьем и устойчивостью к раку.
Нужно отметить, что сам по себе перенос гена от одного вида к другому может быть опасен. Избыточное накопление HMW-HA способно спровоцировать образование слизистых опухолей или сделать кровь более вязкой. Поэтому перед тем, как ввести метод в широкую практику, нужны долгие тестирования.
Профессор биологии и медицины Вера Горбунова отмечает: исследование демонстрирует, что уникальные механизмы долгожительства могут быть импортированы для других млекопитающих. Ученые надеются, что их открытие в перспективе приблизит к пониманию всех секретов старения и долгой жизни. В дальнейшем они планируют заняться другими факторами, которые позволяют голым землекопам жить так долго. Это, например, низкий обмен веществ и высокая устойчивость к влиянию стресса.