4 привычки на удаленке, которые убивают ваш позвоночник

Спровоцировать такое положение может как сам человек, как бы «съезжая» тазом вперед по офисному креслу и вытягивая руки к клавиатуре, так и мебель: стул/диван с глубокой посадкой или слишком откинутой спинкой. Сидеть в такой не только неудобно, но и нежелательно. Голова уходит вперед, между тем шея сильно сгибается. Позвонки шейного отдела испытывают сдавливание, что чревато образованием грыж и протрузий. Более того, большая нагрузка приходится на копчик и тазовое дно, что влечет риск развития кокцигодинии (боли в копчике), застоя крови в тазовых органах и нарушения венозного оттока с формированием варикоза таза и ног.