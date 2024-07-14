4 привычки на удаленке, которые убивают ваш позвоночник

Наши ежедневные привычки неправильно держать спину, горбиться, сидеть в неудобной позе постепенно, день за днем разрушают суставы позвоночника, межпозвонковые хрящи и провоцируют боль в спине.
Особенно сильно на нас влияют привычки во время работы за компьютером, и не важно, в офисе ли мы сидим или работаем дома, на удаленке. Подробности рассказал врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
Сидеть с ноутбуком на коленях, склонившись над ним
Пожалуй, это самая частая привычка людей, которую можно наблюдать буквально везде: в офисе, на улице, в кафе. Мы располагаем любой гаджет снизу, на уровне нижней части живота или на коленях, и сидим, склонившись над ним. Это ведет к целому комплексу неприятных последствий: согнута спина, напряжены мышцы шеи, сжата диафрагма и органы брюшной полости, нарушено их кровоснабжение. Иными словами, положение, крайне вредное как для всех отделов позвоночника, так и для внутренних органов.
Всегда помните о неприятных последствиях, к которым ведет эта поза, и старайтесь ее корректировать. Если рядом нет рабочего стола, на который можно положить ноутбук, используйте специальную подставку — чтобы вам не приходилось так сильно склоняться над техникой и сгибать спину.
Сидеть за компьютером, съехав тазом вперед, с согнутой поясницей
Спровоцировать такое положение может как сам человек, как бы «съезжая» тазом вперед по офисному креслу и вытягивая руки к клавиатуре, так и мебель: стул/диван с глубокой посадкой или слишком откинутой спинкой. Сидеть в такой не только неудобно, но и нежелательно. Голова уходит вперед, между тем шея сильно сгибается. Позвонки шейного отдела испытывают сдавливание, что чревато образованием грыж и протрузий. Более того, большая нагрузка приходится на копчик и тазовое дно, что влечет риск развития кокцигодинии (боли в копчике), застоя крови в тазовых органах и нарушения венозного оттока с формированием варикоза таза и ног.
Сидеть за компьютером с прямой спиной, не пользуясь спинкой
Такое положение люди часто выбирают намеренно, пытаясь сидеть с ровной спиной — привычка, которую формируют у нас со школы. При этом спинка стула отклонена и не поддерживает спину. Долго вы в этом положении всё равно не продержитесь, а определенный вред такая поза принести может.
Не нужно пытаться держать поясницу ровно, она должна быть немного прогнута и в то же время расслаблена. В противном случае мышцы спины будут испытывать длительное напряжение, лишая адекватного кровоснабжения как самих себя, так и позвоночник, который они не только удерживают, но и сжимают. Поэтому уже через несколько минут скорее всего вы почувствуете дискомфорт, сильную усталость, переходящую во вполне ощутимую боль, а также желание расслабиться и согнуться.
Сидеть близко к монитору, опираясь на стол, при этом шея вытянута вперед и голова немного запрокинута
Последняя, но при этом не менее «популярная» привычка у сотрудников офиса или тех, кто работает из дома, — придвинуться к монитору и вытянуть вперед голову и шею. Мало того что таким образом человек портит зрение, потому что нарушает допустимое расстояние от глаз до монитора, так еще и провоцирует напряжение мышц в шейном отделе, что в свою очередь ведет к образованию горбика на шее, остеохондрозу, а в дальнейшем — формированию протрузий и грыж дисков.
А что делать?
Рабочую среду вокруг себя формируем мы сами. Если сидеть на табуретке и держать ноутбук на коленях, сохранять правильную позу не получится, как ни старайся. Поэтому единственный верный совет — заботиться об эргономике рабочего пространства. Вне зависимости от того, дома вы или в офисе. Если вы пытаетесь совместить работу и отдых, то знайте: результат, как правило, получается сомнительный. Для работы необходимо рабочее место, а для отдыха — место отдыха. И требования к ним абсолютно разные.
Обратите внимание на кресло, оно должно поддерживать спину в рабочем положении, близком к вертикали, а поясницу — прогнутой. Если есть возможность выбрать рабочий стул, отдайте предпочтение эргономичным моделям с возможностью отрегулировать наклон спинки, поясничную поддержку, глубину сиденья, синхромеханизм, высоту подлокотников. А ноутбук комфортнее использовать с внешним монитором. Если такой возможности нет, хотя бы приобретите подушку под поясницу, которая разгрузит спину, и подставку для монитора, которая позволит установить экран на более комфортный уровень.
Эргономичное рабочее пространство само поможет вам сохранить верное положение и отказаться от привычек, разрушающих здоровье.