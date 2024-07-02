2 волшебных эффекта от регулярного посещения сауны для женщин старше 50 лет

Пользу тепловых процедур показали эксперименты на мышах. Для исследования отобрали самок более старшего возраста и удалили им яичники. Таким образом ученые попытались сымитировать жизнь после менопаузы, которая у женщин наступает обычно в возрасте от 50 до 55 лет, а у некоторых уже после 45 лет.