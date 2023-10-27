Фастфуд вызывает у подростков изменения в груди, которые напоминают раннюю стадию рака

Есть шутка, что молодой организм способен переваривать гвозди и лапшу быстрого приготовления в сухом виде — и ничего ему не будет. Это только взрослые могут получить несварение желудка из-за любой мелочи.
На самом деле рацион питания подростка может существенно повлиять на то, с какими диагнозами столкнется человек в будущем. Например, как выяснили американские ученые, любовь к картошке фри и гамбургерам может существенно повысить у девочек-подростков риск образования рака груди.
О новом исследовании в своем
Конечные продукты гликирования — это белки или жиры, которые подверглись «просахариванию», или воздействию углеводами без участия ферментов. Иначе это еще называется реакцией Майяра. Гликирование может происходить в организме при повышенном уровне глюкозы, и чаще всего мы сами кормим себя такими продуктами.
Врачи связывают эти соединения с риском длинного перечня болезней: это и сахарный диабет, и рак, и болезнь Альцгеймера, и ожирение.
Последнее
Эксперты Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что в подобной пище зашкаливает содержание конечных продуктов гликирования, которые способны спровоцировать изменения в груди, аналогичные тем, что обычно замечают у больных раком груди, — например, увеличение плотности молочной железы.
Проверить эту гипотезу решили на грызунах. В итоге выяснилось: у мышей, которых держали на диете с большим количеством конечных продуктов гликирования, наблюдались изменения в тканях молочной железы. Такой же признак проявляется у пациентов с раком груди на самых ранних стадиях.
Авторы исследования еще не до конца смогли разгадать механизм того, как именно плотность ткани груди связана с повышенным риском образования рака этого органа. Однако ученые убеждены: так или иначе, перебор с фастфудом и обработанной пищей может существенно повысить вероятность развития рака.
Павлова отмечает: есть несколько простых, но рабочих способов снизить потребление конечных продуктов гликирования. Постарайтесь не жарить блюда, добавляйте в них лимон и пряности. Имеет смысл добавить в свой рацион больше продуктов с сульфорафаном — это, например, капуста. Не стоит думать, что с раком груди столкнуться может только кто-то другой, но не вы: этот недуг диагностируют у каждой 20-й женщины. Не забывайте о профилактических обследованиях и заботьтесь о своем здоровье.