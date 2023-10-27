Фастфуд вызывает у подростков изменения в груди, которые напоминают раннюю стадию рака

Конечные продукты гликирования — это белки или жиры, которые подверглись «просахариванию», или воздействию углеводами без участия ферментов. Иначе это еще называется реакцией Майяра. Гликирование может происходить в организме при повышенном уровне глюкозы, и чаще всего мы сами кормим себя такими продуктами.

Врачи связывают эти соединения с риском длинного перечня болезней: это и сахарный диабет, и рак, и болезнь Альцгеймера, и ожирение.