В Корнеллском университете выяснили, что происходит с мозгом во время менопаузы

Теперь ученые планируют выяснить, как заместительная гормональная терапия может влиять на плотность эстрогена в головном мозге. Эксперты уверены, что их открытие — это «окно возможностей», ведь оно может помочь облегчать симптомы менопаузы, а также эффективнее бороться с когнитивными и психологическими проблемами.