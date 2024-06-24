Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В Корнеллском университете выяснили, что происходит с мозгом во время менопаузы

Эксперты провели сканирование, которое помогло им детально изучить активность половых гормонов. Ученые предполагают, что этот фактор влияет как на когнитивные способности, так и на риск развития депрессии.

24 июня 2024Обсудить
В Корнеллском университете выяснили, что происходит с мозгом во время менопаузы
Источник:

iStockphoto

Менопауза — это последняя в жизни женщины менструация и весь период после нее. Чаще всего менопауза приходится на 50-55 лет, однако многое зависит от наследственности, сопутствующих заболеваний и образа жизни.

Зачастую женщины жалуются на появившуюся слабость, апатию, участившиеся головные боли, проблемы с памятью и концентрацией. Ученые из Корнеллского университета в США выяснили, что происходит с головным мозгом в период гормональной перестройки организма. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Читайте также

Для этого эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 54 женщины в возрасте 40–65 лет. У них не было серьезных заболеваний в анамнезе.

Участниц разделили на три группы:

  • тех, у кого еще не наступила менопауза;

  • тех, у кого только началась гормональная перестройка организма (пременопауза);

  • тех, кто уже находился в постменопаузе.

Все женщины прошли позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ). Это гибридная методика радионуклидной диагностики, которая широко используется для диагностики онкологических заболеваний и других опасных патологий.

Результаты показали: в головном мозге женщин был разный уровень плотности эстрогеновых рецепторов.

Эстрогены — это женские половые гормоны, которые участвуют в формировании новых нейронных связей, поэтому влияют на концентрацию, память, обучаемость и нормальный сон.

Эстрогеновые рецепторы представляют собой группу белков, находящихся внутри клеток. Они являются рецепторами, которые активируются этими половыми гормонами.

Ученые выяснили, что у женщин в постменопаузе была более высокая плотность эстрогена по сравнению с участницами в пременопаузе. Эксперты анализировали разные области головного мозга: гипофиз, хвостатое ядро, заднюю часть полостной борозды и среднюю лобную извилину.

«У участниц в постменопаузе плотность гормонального рецептора была повышена в когнитивных областях, таких как гиппокамп и лобная кора. Также более высокая плотность была зафиксирована в таламусе — области, которая связана с сознанием и психикой», — говорят исследователи.

В Корнеллском университете выяснили, что происходит с мозгом во время менопаузы
Источник:

Scientific Reports

Читайте также

Переход к менопаузе характеризуется постепенно увеличивающейся плотностью рецепторов эстрогена на клетках головного мозга, уточнили эксперты.

Исследователи предполагают, что это компенсаторная реакция на снижение уровня доступного эстрогена: клетки экспрессируют дополнительные рецепторы, чтобы поглотить как можно больше полового гормона. Все это может влиять на симптомы менопаузы: слабость, депрессию, мозговой туман, скачки настроения.

Теперь ученые планируют выяснить, как заместительная гормональная терапия может влиять на плотность эстрогена в головном мозге. Эксперты уверены, что их открытие — это «окно возможностей», ведь оно может помочь облегчать симптомы менопаузы, а также эффективнее бороться с когнитивными и психологическими проблемами.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Женское здоровьеНеврология