Даже если сидят дома: 5 опасных болезней кошек и собак, которые можно принести с улицы

Это вирусное заболевание, самое частая респираторная инфекция у кошек. Вызывается вирусом герпеса. Заражение происходит через выделения больного животного и может переноситься даже через одежду людей и различные предметы. Животное может болеть бессимптомно, но являться источником заражения. Вы погладили чужую кошку или сели на лавочку в парке, где сидело больное животное, — и вирус подхвачен. Соответственно, если кошка не вакцинирована, то процент заражения — 100%. Если не лечить, то может развиться бронхит и пневмония. Коварство этой инфекции еще в том, что после выздоровления вирус остается и при любом стрессе может выйти снова. Переходит в хроническую форму.