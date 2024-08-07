Даже если сидят дома: 5 опасных болезней кошек и собак, которые можно принести с улицы

Многие владельцы кошек и маленьких собак убеждены: ветклиники зарабатывают на вакцинации, поэтому и настаивают на прививке. Зачем прививка, если животное не покидает пространство в четыре стены? Этот вопрос «Доктор Питер» задал эксперту.
«Ваше животное не выходит на улицу, но вы-то выходите и на своей обуви, пакетах, сумках, руках, можете занести несколько опасных заболеваний, от которых и защитит прививка», — приводит несокрушимый аргумент ветеринар Ольга Лешатон.
Так от каких заболеваний может защитить вакцинация, даже если кошка или собака постоянно сидит дома?
Ринотрахеит
Это вирусное заболевание, самое частая респираторная инфекция у кошек. Вызывается вирусом герпеса. Заражение происходит через выделения больного животного и может переноситься даже через одежду людей и различные предметы. Животное может болеть бессимптомно, но являться источником заражения. Вы погладили чужую кошку или сели на лавочку в парке, где сидело больное животное, — и вирус подхвачен. Соответственно, если кошка не вакцинирована, то процент заражения — 100%. Если не лечить, то может развиться бронхит и пневмония. Коварство этой инфекции еще в том, что после выздоровления вирус остается и при любом стрессе может выйти снова. Переходит в хроническую форму.
Основные симптомы заболевания:
кашель;
чихание;
выделения из носа;
покраснение глаз (конъюнктивит);
выделения из глаз;
высокая температура.
Но есть и большой плюс: вирус погибает, если использовать любые антисептические средства при использовании общественных мест.
Лептоспироз
Это бактериальная инфекция, острое инфекционное заболевание, которое поражает организм кошек и собак и передается через слизистые повреждения на коже. Заразиться можно через пищу, фекалии, грызунов, воду из загрязненных водоемов и луж. У кошек заболевание может протекать практически бессимптомно, в отличие от собак и человека. Вакцины от лептоспироза для кошек не существует, прививают только собак. Но в доме, где есть кошка и собака, которая гуляет на улице, собаку нужно обязательно прививать. Заразиться очень легко даже через лужу на улице, в которой находятся эти бактерии.
Лептоспироз является заразным для человека.
Симптомы заболевания у человека: головная боль, боль в мышцах, озноб, слабость, повышенная температура до 40 оС, боль в груди, кашель.
Симптомы заболевания у собак: рвота, диарея, лихорадка, мышечные боли.
Симптомы заболевания у кошек: слабость, диарея, озноб, потеря аппетита.
Кальцивироз
Инфекционное заболевание, в основном проявляется в холодное время года. Очень заразен, поражает верхние дыхательные пути у кошек. Передается через непосредственный контакт с больным животным и через его предметы (миски, подстилки и т.д.). Погладили чужую кошку либо пришли в гости, где есть инфицированное животное — и принесли домой. Для людей и собак данный вирус незаразен.
Симптомы заболевания:
язвы во рту, языке, вокруг рта;
отказ от еды;
слюнотечение;
апатия;
чихание;
одышка;
лихорадка.
Некоторые кошки могут быть носителями, при этом болезнь не проявляет никаких признаков.
Панлейкопения, или чумка
Это вирусное заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом, особенно если кошка уже пожилая. Вирус сохраняет активность в течение года после того, как животное переболело. Легко приносится хозяином через руки, одежду, обувь и другие предметы. Заразиться кошка может в любом возрасте.
Симптомы заболевания: сильная жажда, отказ от еды и питья, водянистая рвота желтого или зеленого цвета, лихорадка, повышение температуры, болезненность в области живота.
Бешенство
Ну и, конечно, то, от чего обязательно нужно делать прививку всем животным, независимо от того, сидят они дома или нет, — это вирус бешенства. От этого опасного заболевания еще не придумали лекарства. Бешенство — самое опасное вирусное заболевание, которое заразно как для кошек и собак, так и для их хозяев. Вирус, проникая в организм, вызывает тяжелые поражения спинного и головного мозга. Защитить животное или человека может только вовремя проведенная вакцинация.
Передается через слюну зараженного животного при укусе или попадании зараженной слюны на пораженные участки кожи, слизистой оболочки.
Симптомы заболевания у человека: повышенная потливость, потеря аппетита, зуд на месте укуса, тошнота, расстройство ЖКТ, по мере развития симптомов появляются боязнь воды, тревога, повышенная раздражительность и апатия. Повышенная агрессия переходит в приступы апатии, далее наступает стадия паралича мышц.
Симптомы заболевания у кошек: изменение поведения у питомца, животное становится либо слишком вялым, либо излишне ласковым, повышение температуры, лихорадка, изменение пищевого поведения, может начать есть несъедобные предметы, повышенная пугливость, подозрительность, по мере развития болезни начинается обильное слюнотечение, далее спазмы мышц и паралич.
Симптомы заболевания у собак: такие же симптомы, как у кошек, добавляется бессонница, собака может начать путать день с ночью, лихорадка, повышение температуры до 42 оC, помутнение глаз. Собака может начать лаять без причины, расчесывать место укуса.