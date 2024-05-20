Отдельная номинация: «Доктор Питер» наградит врачей за выдающиеся случаи спасения людей

Врачи редко работают в одиночку, особенно, если дело касается сложного случая. «Команда спасения» — так без ложной скромности называется награда, которую вручает медикам портал «Доктор Питер». Главная ее задача — рассказать как можно большему числу людей о тех врачах, которые по-настоящему спасают пациентов в самых сложных и запутанных случаях, и поблагодарить их за это. Победителей выбирает редакция портала «Доктор Питер», которая внимательно изучает опыт петербургских клиник в течение всего года и выбирает наиболее интересные и выдающиеся.
В этом году мы также готовимся наградить команды спасения, состоящие из врачей петербургских клиник. Кто они — расскажем на церемонии вручения премии «Доктор Питер — частная медицина», которая состоится 20 июня. Выберет самые выдающиеся случаи из медицинской практики прошлого года команда портала «Доктор Питер».
На церемонии мы наградим также непосредственно победителей премии «Доктор Питер — частная медицина» — они будут определены по результатам голосования
Ковидный год
На церемонии «Признание и признательность», которую «Доктор Питер» в 2021 году посвятил работе петербургских врачей государственных медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса, наградили сразу 5 команд спасения. И это, конечно, лишь малая доля среди тех подвигов, которые совершались в то время.
Так, Команда спасения Городской больницы № 26 была отмечена за операцию по замене кардиостимулятора 95-летней пациентке в условиях, когда нахождение в лечебных учреждениях было сопряжено с большим риском заболеть COVID-19.
Часто ковид приходил не один, а с другими серьезными проблемами, и нужно было решать сразу несколько задач. Так, Команда спасения Национального исследовательского медицинского центра им. Алмазова сначала пересадила 33-летнему пациенту донорское сердца, а потом, когда реабилитация уже подходила к концу, он заразился коронавирусом. Причем поражение легких стремительно достигло 80%, и только благодаря усилиям врачей, молодой человек буквально пережил два раза новое рождение. Команде спасения Городской многопрофильной больницы № 2 пришлось одновременно бороться с 80% поражением легких из-за коронавируса и эндокардитом. Была проведена операция на открытом сердце: удалили инфицированный бактериями клапан и имплантировали искусственный, а уже после этого боролись с ковидом — причем поражение легких достигало уже 100%. Команда спасения Городской Александровской больницы столкнулась с ишемическим инсультом, который возник у пациента, находящегося в реанимации с 90% поражением легких. И только то, что тяжелое ковидное осложнение настигло его в больнице, помогло спасти ему жизнь.
А Команда спасения Городской больницы Святого Георгия 13 раз за сутки возвращала пациента к жизни — его спасение здесь считали одной из самых ярких побед «ковидного» года.
Редкий случай
В 2022 году наград удостоились врачи трех петербургских больниц.
Борьба с ковидом оставалась все так же на повестке дня. И за спасение в условиях дыхательной недостаточности и проблем с сердцем наградили врачей Клинической инфекционной больницы имени Боткина, к которым поступила пациентка в тяжелом состоянии — главная особенность заключалась в том, что ей был 101 год.
Врачи роддома Санкт-Петербургской городской больницы № 38 имени Семашко спасли сразу двух людей — маму, которой потребовалась искусственная вентиляция легких после тяжелой коронавирусной инфекции, и ее дочку, которая родилась благодаря спасению мамы.
Третья награда не связана с COVID-19 — это уникальная операция по родственной пересадке почки, за которую наградили коллектив Мариинской больницы. До тех пор в городских больницах их не проводили уже более 12 лет.
Оперативное вмешательство
Все три награды
Так, благодаря Команде НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова петербурженке удалось победить рак пищевода, операция длилась 13 часов, и девушке буквально создали новый пищевод.
Команда Перинатального центра СПбГПМУ впервые в России провела внутриутробную операцию на позвоночнике еще не родившейся девочке весом 560 граммов, совместив лапароскопию и фетоскопию. Операция продлилась более 10 часов, но, главное, что в результате девочка родилась с минимальными вопросами к здоровью.
Команда СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» прооперировала студента из Колумбии с тяжелейшим желудочным кровотечением — сама операция была несложной, главное, было обнаружить редкую патологию — мальформацию тонкой кишки — и определить пораженный участок кишечника.