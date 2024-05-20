Отдельная номинация: «Доктор Питер» наградит врачей за выдающиеся случаи спасения людей

Часто ковид приходил не один, а с другими серьезными проблемами, и нужно было решать сразу несколько задач. Так, Команда спасения Национального исследовательского медицинского центра им. Алмазова сначала пересадила 33-летнему пациенту донорское сердца, а потом, когда реабилитация уже подходила к концу, он заразился коронавирусом. Причем поражение легких стремительно достигло 80%, и только благодаря усилиям врачей, молодой человек буквально пережил два раза новое рождение. Команде спасения Городской многопрофильной больницы № 2 пришлось одновременно бороться с 80% поражением легких из-за коронавируса и эндокардитом. Была проведена операция на открытом сердце: удалили инфицированный бактериями клапан и имплантировали искусственный, а уже после этого боролись с ковидом — причем поражение легких достигало уже 100%. Команда спасения Городской Александровской больницы столкнулась с ишемическим инсультом, который возник у пациента, находящегося в реанимации с 90% поражением легких. И только то, что тяжелое ковидное осложнение настигло его в больнице, помогло спасти ему жизнь.