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Отдельная номинация: «Доктор Питер» наградит врачей за выдающиеся случаи спасения людей

Традиция вручать награды медикам, которые спасали жизни пациентов в наиболее уникальных и запоминающихся случаях, берет свое начало в премии для государственных клиник. В этом году мы также решили ей не изменять и наградить врачебные коллективы — на церемонии вручения премии «Доктор Питер — частная медицина».

20 мая 2024
Отдельная номинация: «Доктор Питер» наградит врачей за выдающиеся случаи спасения людей
Источник:
Pavel Karavashkin

Врачи редко работают в одиночку, особенно, если дело касается сложного случая. «Команда спасения» — так без ложной скромности называется награда, которую вручает медикам портал «Доктор Питер». Главная ее задача — рассказать как можно большему числу людей о тех врачах, которые по-настоящему спасают пациентов в самых сложных и запутанных случаях, и поблагодарить их за это. Победителей выбирает редакция портала «Доктор Питер», которая внимательно изучает опыт петербургских клиник в течение всего года и выбирает наиболее интересные и выдающиеся.

В этом году мы также готовимся наградить команды спасения, состоящие из врачей петербургских клиник. Кто они — расскажем на церемонии вручения премии «Доктор Питер — частная медицина», которая состоится 20 июня. Выберет самые выдающиеся случаи из медицинской практики прошлого года команда портала «Доктор Питер».

На церемонии мы наградим также непосредственно победителей премии «Доктор Питер — частная медицина» — они будут определены по результатам голосования на сайте премии, а также в соцсетях «Доктора Питера» (группе «ВКонтакте» и Telegram-канале) и «Фонтанке» (группе «ВКонтакте» и Telegram-канале). Подписывайтесь и следите за публикациями. Любой голос может быть решающим. А пока вы голосуете, мы решили напомнить о тех командах, которые наградили в последние три года.

Ковидный год

На церемонии «Признание и признательность», которую «Доктор Питер» в 2021 году посвятил работе петербургских врачей государственных медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса, наградили сразу 5 команд спасения. И это, конечно, лишь малая доля среди тех подвигов, которые совершались в то время.

Так, Команда спасения Городской больницы № 26 была отмечена за операцию по замене кардиостимулятора 95-летней пациентке в условиях, когда нахождение в лечебных учреждениях было сопряжено с большим риском заболеть COVID-19.

Часто ковид приходил не один, а с другими серьезными проблемами, и нужно было решать сразу несколько задач. Так, Команда спасения Национального исследовательского медицинского центра им. Алмазова сначала пересадила 33-летнему пациенту донорское сердца, а потом, когда реабилитация уже подходила к концу, он заразился коронавирусом. Причем поражение легких стремительно достигло 80%, и только благодаря усилиям врачей, молодой человек буквально пережил два раза новое рождение. Команде спасения Городской многопрофильной больницы № 2 пришлось одновременно бороться с 80% поражением легких из-за коронавируса и эндокардитом. Была проведена операция на открытом сердце: удалили инфицированный бактериями клапан и имплантировали искусственный, а уже после этого боролись с ковидом — причем поражение легких достигало уже 100%. Команда спасения Городской Александровской больницы столкнулась с ишемическим инсультом, который возник у пациента, находящегося в реанимации с 90% поражением легких. И только то, что тяжелое ковидное осложнение настигло его в больнице, помогло спасти ему жизнь.

А Команда спасения Городской больницы Святого Георгия 13 раз за сутки возвращала пациента к жизни — его спасение здесь считали одной из самых ярких побед «ковидного» года.

Редкий случай

В 2022 году наград удостоились врачи трех петербургских больниц.

Борьба с ковидом оставалась все так же на повестке дня. И за спасение в условиях дыхательной недостаточности и проблем с сердцем наградили врачей Клинической инфекционной больницы имени Боткина, к которым поступила пациентка в тяжелом состоянии — главная особенность заключалась в том, что ей был 101 год.

Врачи роддома Санкт-Петербургской городской больницы № 38 имени Семашко спасли сразу двух людей — маму, которой потребовалась искусственная вентиляция легких после тяжелой коронавирусной инфекции, и ее дочку, которая родилась благодаря спасению мамы.

Третья награда не связана с COVID-19 — это уникальная операция по родственной пересадке почки, за которую наградили коллектив Мариинской больницы. До тех пор в городских больницах их не проводили уже более 12 лет.

Оперативное вмешательство

Все три награды командам спасения в 2023 году были связаны с хирургическим вмешательством — по кардинально различающимся случаям.

Так, благодаря Команде НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова петербурженке удалось победить рак пищевода, операция длилась 13 часов, и девушке буквально создали новый пищевод.

Команда Перинатального центра СПбГПМУ впервые в России провела внутриутробную операцию на позвоночнике еще не родившейся девочке весом 560 граммов, совместив лапароскопию и фетоскопию. Операция продлилась более 10 часов, но, главное, что в результате девочка родилась с минимальными вопросами к здоровью.

Команда СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» прооперировала студента из Колумбии с тяжелейшим желудочным кровотечением — сама операция была несложной, главное, было обнаружить редкую патологию — мальформацию тонкой кишки — и определить пораженный участок кишечника.

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