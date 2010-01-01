Как «Доктор Питер» награждал лучших врачей государственных клиник – персонально и целыми командами
Как «Доктор Питер» награждал лучших врачей государственных клиник – персонально и целыми командами
В 2022 году премия «Доктор Питер – государственная медицина» была посвящена отдельным врачам – профессионалам в разных медицинских направлениях. Выбор делало медицинское сообщество, но и мнение пациентов не осталось неучтенным. Не забыли и о том, что медицина – это всегда командная работа. Но обо всем по порядку.
В зале дворца «Олимпия» на подведение итогов премии собрались лучшие врачи города – ведь каждый из них был, по крайней мере, номинирован на премию, и не кем-нибудь, а самими медиками, которые всегда с пристрастием оценивают работу коллег.
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Открыл церемонию генеральный директор «Фонтанки» и «Доктора Питера» Дмитрий Витковский.
«Если раньше портал «Доктор Питер» собирал медиков на традиционных рейтингах и награждал целые медицинские учреждения, то на этот раз решено было обратить внимание не только на клиники и команды спасения, но в первую очередь – на врачей. А выбор делали вы сами, медицинское сообщество, – обратился он к залу. – Было разослано более 300 анкет, более 100 специалистов самых разных специальностей было названо, и нам приятно, что после двух тяжелых напряженных годов пандемии мы можем, наконец, награждать не только за борьбу с ковидом (хотя и она никуда не делась), но и за то, что вы делаете каждый день для своих пациентов».
Личное первенство
Награждение победителей в главной номинации «Врач года» проходило в три этапа. И первым почетным гостем, который вручал награды, стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
  • Пирумов Петр Ашотович, пульмонолог, Введенская городская клиническая больница;
  • Сизова Наталья Владимировна, инфекционист, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
  • Бржеский Владимир Всеволодович, офтальмолог, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет;
  • Алексеенко Светлана Иосифовна, оториноларинголог-сурдолог, Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. Раухфуса.
Лучших врачей также наградил Александр Горшков, главный редактор портала «Фонтанка.ру» . Он отметил, что знаком со многими присутствующими, но, к счастью, не как пациент.
  • Никитина Елена Викторовна, анестезиолог-реаниматолог, СПб городская многопрофильная больница № 2;
  • Лиманкин Олег Васильевич, главный врач, психиатр, Городская психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко;
  • Федуняк Иван Павлович, инфекционист, Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина.
Александр Хаджидис, президент Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербург, заведующий отделениями клинической фармакологии нескольких медицинских учреждений города, завершил награждение в номинации «Лучший врач Петербурга - 2022» по версии медицинского сообщества города. Он рассказывал анекдоты, предлагая собравшимся самим понимать их как хочется.
  • Гриненко Галина Викторовна, главный врач, акушер-гинеколог, Городской перинатальный центр № 1;
  • Мовсесян Рубен Рудольфович, кардиохирург, Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий;
  • Байрашева Валентина Кузьминична, эндокринолог, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, главный врач медкомпании ООО «Медицинский лабораторный сервис»;
  • Цокова Светлана Вадимовна, терапевт, Хоспис № 1.
Все победители, помимо памятных дипломов, получили эксклюзивные ювелирные значки «Доктор Питер», созданные партнером премии – Галереей «Михайлов». Надеемся, что этот знак станет действительно почетным и узнаваемым в медицинской среде Петербурга.
« ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА - 2022 »
Лучшим детским медучреждением стал «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» (Детская городская больница № 1).
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана наградил победителя этой номинации со словами: «Все вы герои – и те, кто находится в этом зале, и те, кто в этот зал не попал. Это и медсестры, и санитарки, и сантехники – каждый трудится на своем месте, и это приносит результат».
« Лучший медицинский вуз - 2022 » и « Лучшая специализированная больница - 2022 »
Лучшим медицинским высшим учебным заведением горда по итогам Премии стал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова.
Награду получил Андрей Яременко, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой стоматологии, хирургической и целстно-лицевой зирургии ПСПбГМУ им.И.П Павлова , президент стомотологической ассоциации России.

В номинации «Лучшая специализированная больница» по итогам выбора медицинского сообщества стал Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента». За наградой на сцену вышла главный врач Марина Иполитова.
    Свои поздравления направили победителям партнеры Премии. Совладелец Холдинга Setl Group Илья Еременко подчеркнул:

    «Быть врачом - это непростой выбор, непростой путь. Те, кто делает этот выбор, как никто нужны и незаменимы. Поэтому важно, чтобы в череде напряженных рабочих дней, ночей и суток у этих людей всегда были радостные и яркие моменты, как можно чаще произносились слова поддержки и благодарности, звучала высокая оценка этого уникального труда. Премия Фонтанки – как раз один из замечательных способов выразить эту благодарность врачам, заявить о том, как высоко мы ценим работу лечебных заведений и их коллективов. Поэтому мы с радостью второй год подряд поддерживаем рейтинг «Доктора Питера», от всей души поздравляем победителей и говорим всем участникам спасибо!»
      «Спасибо, доктор»
      В 2022 году в премии «Доктор Питер — государственная медицина» появилась новая номинация — народная, где мы дали возможность нашим читателям сказать спасибо своему доктору — участковому терапевту или педиатру. Номинацию так и назвали — «Спасибо, доктор». Мы получили более 400 фамилий и выбрали двух врачей — детского и взрослого, которым чаще других говорили спасибо.

      Победителями стали:

      • Павлова Ирина Ивановна, педиатр, Городская поликлиника № 78, Детское поликлиническое отделение 32;
      • Цаголова Карина Хетаговна, терапевт, Всеволожская клиническая межрайонная больница.
      Вручал награды Александр Макаренко, директор департамента по корпоративным коммуникациям и рекламе «Бронка Групп». «Мы ценим то, что вы делаете каждый день, и то, как вы выкладывались прошедшие два года, — это невероятный труд».
      «За верность профессии»
      В этом году в премии появилась еще одна новая специальная номинация — «За верность профессии», для тех, кто всю свою жизнь посвятил медицине. Профессиональный стаж победителей 2022 года — более 120 лет. И до сих пор они работают и помогают людям обрести самое важное — здоровье, а также передают свой профессиональный опыт новым поколениям врачей.
      Награды получили:

      • Левшанков Анатолий Ильич, анестезиолог-реаниматолог Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Профессор, доктор медицинских наук, уже 60 лет он не изменяет своей работе и сейчас готовит к операциям самых трудных пациентов, а также передает специальность будущим врачам.
      • Пологова Елена Павловна, инфекционист Городской поликлиники № 37. Она окончила Первый Ленинградский медицинский институт — ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова в далеком 1961 году. И до сих пор принимает пациентов в поликлинике. В этом году ее стаж перевалил за 60 лет.
      Для победителей этой номинации Галерея «Михайлов» приготовила особый подарок — настольную композицию из серебра яйцо-складень «Пасхальное древо» — авторскую ювелирную работу с особым смыслом.

      «Понятно, что для врачей главное не премия, а работа, жизненное кредо, благодарность и успех у пациентов, — отметила Юлия Акимова, исполнительный директор Группы компаний«Галерея Михайлов». — Но люди всё равно хотят общественного признания своей сфере. Им важно выйти за пределы своих кабинетов и лечебных учреждений и понять, что вокруг есть еще люди, которые просто благодарны за их работу».
      «За инновации в медицине»
      Медицина должна опираться на знания прошлых поколений и при этом непрерывно стремиться в будущее. Именно будущему, которое становится настоящим, посвящена еще одна номинация — «За инновации в медицине». В 2022 году ее получил Мальцев Дмитрий Сергеевич, офтальмолог-хирург Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
      Он разработал и внедрил новую систему навигационного лазерного лечения патологии глазного дна на основе своей же системы мультимодальной диагностики.
      Награду вручила Марина Дормидонтова, генеральный директор компании «Медтехника СПб», заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении.

      Она отметила, что поддержка премии — это возможность воочию убедиться, какие сильные профессионалы и прекрасные люди работают сегодня в государственной медицине.

      «Считаю, что участие в премии — это возможность проявить свой талант, свои компетенции, это мощный стимул для развития. Став лауреатом премии, участники чувствуют гордость за то большое дело, которому они служат», — подчеркнула Марина Дормидонтова.
      «Команды спасения»
      Врачи редко работают в одиночку. И чем более трудные задачи приходится решать — тем важнее слаженность работы коллектива и профессионализм всех сотрудников. Именно поэтому с 2018 года в премии «Доктор Питер — государственная медицина» появилась особая номинация — «Команда спасения». В ней мы рассказываем о наиболее ярких, уникальных, запоминающихся случаях, когда врачи, благодаря своим знаниям, опыту и слаженности работы команд, спасают жизни своим пациентам. В этом году награды удостоились три команды из трех больниц города.
      На счету у врачей роддома Санкт-Петербургской городской больницы № 38 имени Семашко сразу две спасенные жизни. Буквально за несколько дней до Нового, 2022 года там произошло настоящее чудо: они смогли вытащить практически с того света маму — Анну Андрееву и еще не рожденную малышку Арину. Анна тяжело перенесла новую коронавирусную инфекцию, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Но благодаря тому, что рядом с будущей мамой постоянно дежурила бригада медиков, состояние Анны улучшилось. А 24 января родилась малышка Арина.
      Борьба с ковидом остается на острие повестки дня. Врачи Клинической инфекционной больницы имени Боткина спасали Анну Павловну Егорову, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Реанимация, дыхательная недостаточность из-за проблем с сердцем, а главное возраст — 101 год.
      Но и это не стало преградой для врачей, и сейчас Анна Павловна проводит время на даче и от всей души благодарит спасших ее врачей.
      Операция по родственной пересадке почки — редкая, штучная. В городских больницах их не проводили уже более 12 лет. Поэтому в Мариинской больнице к ней готовились долго и тщательно.
      Врачи знали о пациентке буквально всё, как самые близкие родственники. «Это самые лучшие врачи, они подарили мне надежду и жизнь», — признается прооперированная Ольга Конопляная.
      Награды Команде спасения Мариинской больницы на сцене вручал Сергей Кузнецов, Президент группы компаний «Тиара Медикал» - партнер нашего проекта.

      «Мы гордимся нашей петербургской медициной и хотели лично поздравить учреждения и их руководителей с их достижениями», — подчеркнул Сергей Кузнецов.
      « Лучшая городская больница - 2022 »
      И, наконец, коллеги признали Лучшей городской больницей 2022 года Мариинскую больницу!
      «Премия — это заслуга всего коллектива, объединенного одной благородной целью спасения жизней и развития доступной высокотехнологичной медпомощи, — говорит главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов. — Мы стали более открытыми нашим пациентам. Кроме того, наш коллектив не занимается только клинической работой, но и ищет новые пути лечения тяжелых заболеваний — это огромная научная работа, а главное — воспитание кадров, которые придут нам на смену».
      Анатолий Завражнов, главный врач Мариинской больницы
      Благодарим за поддержку партнеров премии «Доктор Питер — государственная медицина»:
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      «Newflora. Бутик цветов в Санкт-Петербурге» est. 2010
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      Организаторы городской премии «Доктор Питер — государственная медицина»
      Партнеры городской премии «Доктор Питер — государственная медицина»