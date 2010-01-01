Как «Доктор Питер» награждал лучших врачей государственных клиник – персонально и целыми командами

«Если раньше портал «Доктор Питер» собирал медиков на традиционных рейтингах и награждал целые медицинские учреждения, то на этот раз решено было обратить внимание не только на клиники и команды спасения, но в первую очередь – на врачей. А выбор делали вы сами, медицинское сообщество, – обратился он к залу. – Было разослано более 300 анкет, более 100 специалистов самых разных специальностей было названо, и нам приятно, что после двух тяжелых напряженных годов пандемии мы можем, наконец, награждать не только за борьбу с ковидом (хотя и она никуда не делась), но и за то, что вы делаете каждый день для своих пациентов».