Как «Доктор Питер» награждал лучших врачей государственных клиник – персонально и целыми командами

Компания специализируется на поставках медицинского оборудования такого профиля, как: рентгенология и ультразвуковая диагностика, хирургия и реанимация, офтальмология и ЛОР, гинекология и урология, физиотерапия и реабилитация, стерилизация и дезинфекция.
Мы дорожим репутацией, а значит обеспечиваем своим партнерам комфортный сервис и безупречную лояльность.
«ТИАРА - МЕДИКАЛ» - это:
- Прямые поставки
- Комплексное оснащение
- Гибкие условия
- Лицензированный сервисный центр
- Понятный инструктаж по работе на аппаратах
Позвоните или напишите нам, чтобы получить профессиональную консультацию. Ощутите разницу с надежным поставщиком.