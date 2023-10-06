«Женщина должна», «будь мужчиной» и еще 4 самые частые манипуляции в любовных отношениях

Что делать. Тому, кто привык манипулировать чувством любви, важно научиться напрямую доносить о своих потребностях партнеру, при этом будучи готовым к тому, что возлюбленный может отреагировать по-своему, а не так, как от него ожидается. Тому же, кто чаще страдает от этой манипуляции, важно уметь услышать как потребности партнера, так и свои собственные. Когда оба знают, чего им хочется, и они могут об этом напрямую сказать, становится проще договориться, как сделать так, чтобы все остались в выигрыше.