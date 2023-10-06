«Женщина должна», «будь мужчиной» и еще 4 самые частые манипуляции в любовных отношениях

Как рассказала Юлия Кузнецова, клинический психолог онлайн-платформы «Грань.рф», манипуляции предполагают получение определенной выгоды. Однако часто люди прибегают к ним неосознанно, они и сами не могут объяснить, почему так происходит и для чего они это делают. Причем, как показывает практика, чем ближе люди друг другу, тем сложнее распознать, что тобой манипулируют, и сопротивляться этому.
Психолог назвала пять самых частых манипуляций в отношениях между мужчиной и женщиной.
1. Манипуляция любовью
Часто один из партнеров может давить на другого, используя фразы в духе: «А если бы ты любил(а) меня, ты бы сделал вот так…» и так далее. Любовь в нашей культуре часто отождествляется с необходимостью жертвовать чем-то: временем, интересами, социальными контактами, своим комфортом. Именно такие культурно-обусловленные представления о том, что такое «правильная» любовь, толкают одних прибегать к манипуляциям, а других — поддаваться им.
В результате, даже если человек соглашается с партнером, гармонии в отношениях не наступает, поскольку потребности минимум одного из участников остаются неудовлетворенными.
Что делать. Тому, кто привык манипулировать чувством любви, важно научиться напрямую доносить о своих потребностях партнеру, при этом будучи готовым к тому, что возлюбленный может отреагировать по-своему, а не так, как от него ожидается. Тому же, кто чаще страдает от этой манипуляции, важно уметь услышать как потребности партнера, так и свои собственные. Когда оба знают, чего им хочется, и они могут об этом напрямую сказать, становится проще договориться, как сделать так, чтобы все остались в выигрыше.
2. Манипуляция настроением
Часто это проявляется в конфликтах: когда одному из партнеров становится тяжело сдерживать агрессию, он начинает обвинять в этом другого. Например: «Я начинаю кричать, потому что ты меня доводишь!» Но дело в том, что никто из нас не несет ответственности за чувства другого человека. Мы живем в иллюзии, что можем управлять чувствами других. Многих из нас научили этому еще в детстве, когда родители ругали и обвиняли нас в их плохом настроении.
Что делать. Тому, кто привык обвинять партнера в своих сильных эмоциональных переживаниях, стоит поближе познакомиться с собственной эмоциональной жизнью и возможными способами регуляции своего состояния — это тоже часть заботы о себе, не только о партнере. А обвиняемой стороне важно отслеживать у себя возникновение чувства вины и критически анализировать его, помня о том, что он не может нести ответственность за чужие эмоциональные реакции.
3. Манипуляция ролевой моделью
Те самые пресловутые «настоящая женщина должна…» или «настоящий мужчина должен…». Конечно, нет ничего плохого в том, что женщина ведет домашнее хозяйство, а мужчина самостоятельно обеспечивает всю семью. Но только в случае, если обоим партнерам комфортна такая модель взаимоотношений.
Что делать. Обговаривать, прояснять, искать пути сотрудничества. Замечать в своих отношениях эти автоматические проявления образов того, как «правильно», и разбирать, с чем в этом образе вы хотите соглашаться, а что категорически не подходит.
4. Манипуляция «эмоциональными качелями»
Многим знаком тот сценарий, когда вместо того, чтобы прояснять сложности в отношениях, партнеры выбирают бурные ссоры, а затем такие же бурные примирения. Так происходит, потому что кажется, что сильная любовь подразумевает исключительно сильные чувства. Но отношения между мужчиной и женщиной, построенные на таких «качелях», в долгосрочной перспективе принесут обоим разочарование: они держат в постоянном напряжении, выматывают, причиняют страдание, в них нарушается самое главное — безопасность.
Что делать. Разобраться, какие ценности вам важно воплощать в отношениях — безопасность, доверие, поддержку? Драматизм и накал страстей? Какими вы видите ваши отношения — в прошлом, настоящем, будущем — и как можно прийти к желаемому результату?
5. Манипуляция молчанием
Чаще всего проявляется в прямом замалчивании конфликтов («Я не буду с тобой разговаривать») или косвенно — в избегании неприятных вопросов («Опять ты пристаешь ко мне с этим вопросом, сколько можно уже, не выноси мне мозг»). Все это — варианты избегающего поведения, защищающего от неприятных эмоций, но не способствующего разрешению конфликтов в паре.
Что делать. Понять, что сколько бы вы ни избегали сложных тем для обсуждения, они останутся. Неудовлетворенные потребности никуда не денутся. Как мы не можем перестать испытывать голод, просто игнорируя его, так мы не можем перестать чувствовать. Одна из задач пары — создать и для мужчины, и для женщины такие условия, чтобы каждому из партнеров было безопасно и комфортно, чтобы у каждого была возможность расти и развиваться. Это то, что легче сделать вместе, чем поодиночке.