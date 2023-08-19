Здоровое сердце, ясный ум и еще три полезных влияния танцев на организм

Чаще всего танцами занимаются дети, но сегодня есть группы танго, бачаты, хип-хопа и многих других направлений и для взрослых, включая людей преклонного возраста. Казалось бы, если есть силы на то, чтобы танцевать, значит, подобная активность не навредит. Но так ли это в реальности?