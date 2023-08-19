Здоровое сердце, ясный ум и еще три полезных влияния танцев на организм

Танцы популярны во всех странах мира, у каждого народа есть свои особенности, традиции и обычаи в отношении хореографии и смысла. Помимо эстетической составляющей, занятия танцами — это еще и физическая нагрузка, уровень которой зависит от стиля, объема и ритма движений, задействования тех или иных групп мышц.
Те, кто сделал танцы смыслом всей своей жизни, зачастую страдают от специфических профессиональных травм и болезней. Другое дело любительские занятия — пойдут ли они на пользу и можно ли танцевать после 40-50 лет? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Иван Носков, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
От дискотеки до спортзала
Во времена наших бабушек и родителей одним из самых популярных мест для досуга были дискотеки или встречи на танцплощадках в парках, домах культуры или площадях. Сегодня подобные мероприятия уже не столь популярны, хотя на различных концертных мероприятиях и мы с радостью отплясываем под зажигательные ритмы.
Чаще всего танцами занимаются дети, но сегодня есть группы танго, бачаты, хип-хопа и многих других направлений и для взрослых, включая людей преклонного возраста. Казалось бы, если есть силы на то, чтобы танцевать, значит, подобная активность не навредит. Но так ли это в реальности?
Как альтернатива фитнесу
В последнее время большинство людей начали заниматься танцами. Кто-то рассматривает эти занятия как хобби, как альтернативу фитнес-залу, другие хотят похудеть, раскрепоститься и снять стресс, завести новые знакомства и просто получить удовольствие.
Многие не догадываются, что у танцев имеются и другие полезные свойства. Они, кстати, имеют под собой научную базу и используются в качестве терапии при различных заболеваниях или для снижения рисков их возникновения.
Движения в суставах — без нагрузки
Самое яркое и полезное свойство танцев — это безнагрузочные пассивные движения в суставах. Они способствуют выработке синовиальной жидкости, что снижает риски развития заболеваний суставов, таких как артрит, артроз.
Также это свойство используется в реабилитации пациентов после длительной гиподинамии — операций, инсульта, травм. Танцы помогают восстановить мышечный тонус, подвижность в суставах, в целом повысить работоспособность опорно-двигательного аппарата.
От диабета и для сердца
Еще одно полезное свойство танцев — снижение рисков сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний за счет понижения уровня глюкозы и холестерина в крови. Интенсивные движения во время танцев способствуют ускоренному метаболизму глюкозы и сжиганию жирных кислот (триглицеридов) для дополнительной энергии.
Для хорошей памяти
Очень важный эффект танца — улучшение когнитивных функций и координации движений. Так как процесс танца является сложно координированной деятельностью, а для запоминания движений формируются новые нейронные связи в головном мозге, то это занятие становится замечательной профилактикой деменции и улучшения осанки и походки.
Также это свойство используется для реабилитации после перенесенного инсульта, у детей с ДЦП и других патологий центральной нервной системы. Танцы помогают в улучшении толерантности к физической нагрузке, двигательных функций и мелкой моторики, помогают скоординировать движения и обучить ощущению собственного тела, концентрируют внимание и расширяют двигательно-образное воображение.
Очень полезно для психики
И еще один немаловажный плюс танцев — психоэмоциональная составляющая. Серотонин — гормон радости и счастья, который вырабатывается во время процесса, обладает мощным антидепрессивным свойством. В реабилитации пациентов это касается практически всех нозологических групп, где идет сильное психологическое давление от диагноза.
Можно не всем
Но, к сожалению, не все могут позволить себе разучивать танцевальные связки и па, тем более если это танцы с чрезмерной физической активностью. К абсолютным (постоянным) противопоказаниям относятся:
заболевания опорно-двигательного аппарата, а именно грыжи межпозвоночных дисков, болезни суставов и костей (артрит, остеоартроз, остеопороз и ревматоидный артрит), заболевания мышц (миодистрофии, миопатии);
заболевания сердечно-сосудистой системы — пороки сердца, неконтролируемая гипертоническая болезнь (особенно с пораженными органами-мишенями), варикозное расширение вен с тромбозами, АБС, ИБС, ревматизм;
заболевания нервной системы — эпилепсия и другие стойкие органические изменения.
К временным противопоказаниям относятся все остальные заболевания, которые находятся в остром периоде. К танцам допускаются лица с хроническими заболеваниями, которые находятся в стойкой ремиссии и не влекут за собой вреда для здоровья.