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Загубите помидоры: 4 типичные ошибки, которые лишат вас урожая томатов

Если за помидорами правильно ухаживать, то вы обязательно будете довольны конечным результатом. По словам экспертов, о некоторых нюансах могут не знать как новички, так и садоводы со стажем.

18 июля 2024Обсудить
Загубите помидоры: 4 типичные ошибки, которые лишат вас урожая томатов
Источник:

unsplash.com

Помидоры нельзя отнести к неприхотливым растениям, которые совсем не требуют никакого ухода. Однако они есть на грядках практически у каждого садовода. Это вкусный и полезный продукт, который отлично сочетается с мясом, птицей, другими овощами, крупами и подходит для солений.

По словам садовода Шеннен Годвин, вырастить богатый урожай томатов может даже новичок, главное — соблюдать несколько важных правил.

«Существует несколько факторов, которые могут повлиять на вкус и количество помидоров. Это правильная посадка, выбор места, полив и температурный режим. Поскольку летом погода часто нестабильна, важно помнить про нюансы в уходе за саженцами», — говорит эксперт.

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Вот основные ошибки, которые лишат вас урожая.

  1. Слишком обильный полив. Несомненно, помидоры любят воду, однако во всем надо знать меру. Если вы будете поливать чересчур обильно, то в итоге плоды будут не такими сочными и вкусными. Поэтому тщательно изучите, сколько воды требуется сорту, который вы посадили. Также следите, чтобы почва не была сухой, но при этом саженцы не должны простаивать в лужах.

  2. Неправильно подготовленная почва. Помидоры необходимо сажать в землю, которую вы хорошенько удобрили. Безусловно, сейчас уже нельзя исправить этот нюанс, но все же вы можете повлиять на качество урожая. Не забывайте регулярно подкармливать помидоры. О том, как правильно это делать читайте ЗДЕСЬ.

  3. Дефицит солнца. Помидоры любят не только воду, но еще и солнечный свет. Поэтому следите, чтобы растениям его хватало. Обычно садоводы выбирают самое солнечное место на огороде, чтобы посадить томаты. Также стоит регулярно проветривать теплицы в жару и контролировать в них температуру: растению необходимы свежий воздух и защита от перегрева.

  4. Неправильная обрезка. Еще один важный нюанс: помидоры стоит вовремя обрезать. Шеннен Годвин рекомендуют составить график, по которому вы будете отслеживать, когда в последний раз ухаживали за саженцами. Все нюансы про правильную обрезку помидоров можно найти ЗДЕСЬ.

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Кстати

Сильный дождь может обрушиться на огород в любой момент, погода иногда очень непредсказуема. Ливень вполне способен устроить мини-катастрофу на вашем участке, при этом последствия будут не хуже, чем после засухи в жару. Профессионалы объясняют, как минимизировать ущерб от ливня.

Автор текста:Софья Хромова
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