Загубите помидоры: 4 типичные ошибки, которые лишат вас урожая томатов

Слишком обильный полив. Несомненно, помидоры любят воду, однако во всем надо знать меру. Если вы будете поливать чересчур обильно, то в итоге плоды будут не такими сочными и вкусными. Поэтому тщательно изучите, сколько воды требуется сорту, который вы посадили. Также следите, чтобы почва не была сухой, но при этом саженцы не должны простаивать в лужах.

Неправильно подготовленная почва. Помидоры необходимо сажать в землю, которую вы хорошенько удобрили. Безусловно, сейчас уже нельзя исправить этот нюанс, но все же вы можете повлиять на качество урожая. Не забывайте регулярно подкармливать помидоры. О том, как правильно это делать читайте ЗДЕСЬ.

Дефицит солнца. Помидоры любят не только воду, но еще и солнечный свет. Поэтому следите, чтобы растениям его хватало. Обычно садоводы выбирают самое солнечное место на огороде, чтобы посадить томаты. Также стоит регулярно проветривать теплицы в жару и контролировать в них температуру : растению необходимы свежий воздух и защита от перегрева.