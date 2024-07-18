Загубите помидоры: 4 типичные ошибки, которые лишат вас урожая томатов

Помидоры нельзя отнести к неприхотливым растениям, которые совсем не требуют никакого ухода. Однако они есть на грядках практически у каждого садовода. Это вкусный и полезный продукт, который отлично сочетается с мясом, птицей, другими овощами, крупами и подходит для солений.
По словам садовода Шеннен Годвин, вырастить богатый урожай томатов может даже новичок, главное — соблюдать несколько важных правил.
«Существует несколько факторов, которые могут повлиять на вкус и количество помидоров. Это правильная посадка, выбор места, полив и температурный режим. Поскольку летом погода часто нестабильна, важно помнить про нюансы в уходе за саженцами», —
Вот основные ошибки, которые лишат вас урожая.
Слишком обильный полив. Несомненно, помидоры любят воду, однако во всем надо знать меру. Если вы будете поливать чересчур обильно, то в итоге плоды будут не такими сочными и вкусными. Поэтому тщательно изучите, сколько воды требуется сорту, который вы посадили. Также следите, чтобы почва не была сухой, но при этом саженцы не должны простаивать в лужах.
Неправильно подготовленная почва. Помидоры необходимо сажать в землю, которую вы хорошенько удобрили. Безусловно, сейчас уже нельзя исправить этот нюанс, но все же вы можете повлиять на качество урожая. Не забывайте регулярно подкармливать помидоры. О том, как правильно это делать читайте ЗДЕСЬ.
Дефицит солнца. Помидоры любят не только воду, но еще и солнечный свет. Поэтому следите, чтобы растениям его хватало. Обычно садоводы выбирают самое солнечное место на огороде, чтобы посадить томаты. Также стоит регулярно проветривать теплицы в жару и контролировать в них температуру: растению необходимы свежий воздух и защита от перегрева.
Неправильная обрезка. Еще один важный нюанс: помидоры стоит вовремя обрезать. Шеннен Годвин рекомендуют составить график, по которому вы будете отслеживать, когда в последний раз ухаживали за саженцами. Все нюансы про правильную обрезку помидоров можно найти ЗДЕСЬ.
Кстати
Сильный дождь может обрушиться на огород в любой момент, погода иногда очень непредсказуема. Ливень вполне способен устроить мини-катастрофу на вашем участке, при этом последствия будут не хуже, чем после засухи в жару. Профессионалы объясняют, как минимизировать ущерб от ливня.