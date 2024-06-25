Не болото и не пустыня: агроном Шубина рассказала о правилах полива огорода

Важно!

Вне зависимости от того, что конкретно вы выращиваете, есть главное, универсальное правило: поливать нужно либо ранним утром, либо поздним вечером. В дневные часы под прямыми лучами солнца капельки воды на листьях могут стать причиной солнечных ожогов.

Еще один важный нюанс: чем больше листья у растения, тем больше оно нуждается в поливе.