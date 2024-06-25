Не болото и не пустыня: агроном Шубина рассказала о правилах полива огорода

Любой, кто пытался вырастить растение своими силами, знает: полив — дело очень тонкое. Будет мало воды — все засохнет, переборщишь — корни начнут подгнивать.
Как правильно поливать свой огород летом, в жаркую погоду? Какие нюансы полива есть у разных культур? Разберемся в вопросе вместе с опытным агрономом.
Важно!
Вне зависимости от того, что конкретно вы выращиваете, есть главное, универсальное правило: поливать нужно либо ранним утром, либо поздним вечером. В дневные часы под прямыми лучами солнца капельки воды на листьях могут стать причиной солнечных ожогов.
Еще один важный нюанс: чем больше листья у растения, тем больше оно нуждается в поливе.
Им много не надо
Как отмечает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, помидоры, баклажаны и перцы не стоит заливать слишком сильно. Если устроить в почве болото, есть риск, что растения потом придется избавлять от грибка. Достаточно поливать раз в неделю.
То же правило актуально для тыквы и кабачка.
Растения, которые любят влагу
Другое дело — широколистные растения, например огурец. Им изначально нужно больше влаги, так что их лучше поливать как минимум дважды в неделю. В жаркую погоду лучше делать это еще чаще.
Арбузы и дыни в период цветения тоже нуждаются в поливе два раза в неделю. Когда появятся плоды, можно уменьшить количество воды.
Как сделать капельный полив
Можно организовать полив с помощью капельницы из аптеки.
Вот как это сделать:
наполните капельницы водой;
развесьте по теплице;
заменить капельницы можно обычными бутылками: нужно проколоть крышку и заглубить бутылки во влажную землю рядом с растениями.
Что делать после полива
Если есть возможность, лучше планировать полив огорода на субботу, пишет портал НГС. В этом случае на следующий день можно будет прорыхлить почву и «закрыть» влагу. А после этого грядку можно замульчировать и обогатить азотом. Второй пункт очень важен, так как клетчатка может забирать элемент из почвы.
Если ваш газон не был обработан гербицидами, можно использовать его для этих целей, но сначала подсушите траву на солнце.
При мульчировании нужно обязательно отступить на несколько сантиметров от стволов растений.
Кстати
Растения на вашем огороде нуждаются не только в воде, но и в подкормках. Есть много вариантов удобрений. Один из них — использовать скорлупу от куриных яиц. Подробнее о свойствах такого варианта подкормки можно прочитать ЗДЕСЬ.
Полив цветов — отдельная тема. Есть несколько типичных ошибок, которые могут стать фатальными для вашего сада. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.