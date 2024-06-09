Есть ли у вас в спальне пальма, родендрон, фикус или даже простая фиалка? Впрочем, не так важно, какое растение, а важно, что сон с ними в одной комнате вызывает ряд опасений у врачей.
«Да, растения улучшают качество воздуха: поглощают углекислый газ и выделяют кислород в течение дня, —
Битва за кислород
То, что днем является положительным аспектом, ночью превращается в отрицательный. Как поясняет эксперт, в это время растения переключаются с производства кислорода на его поглощение. В процессе они выделяют углекислый газ, а значит, являются прямыми конкурентами человеку.
«Они потребляют относительно немного кислорода, но в плохо проветриваемом помещении или там, где растений очень много, это может привести к снижению уровня кислорода, нарушению сна и появлению дискомфорта», — предупреждает Маккензи.
Плесень и аллергены
Комнатным растениям нужен определенный уровень влажности и регулярный полив, а это может создать идеальную среду для размножения плесени. Споры плесени могут передаваться воздушно-капельным путем и усугублять аллергию или респираторные заболевания. Эксперт советует людям, которые знают о своих диагнозах, быть очень бдительными и регулярно проверять, не завелась ли в земле плесень».
Вредители и насекомые
Тля, паутинный клещ, грибковая мошка — эти вредители запросто могут добраться до комнатных растений. Помимо того, что это неприятно выглядит, это еще может спровоцировать аллергические реакции у некоторых людей. С ними надо бороться и регулярно осматривать цветы, пальмы, суккуленты, чтобы убедиться, что они не заражены.
Токсичность
Некоторые популярные растения токсичны для людей и животных, но их все равно держат дома. В частности, речь идет о филодендронах, лилиях, некоторых разновидностях плюща. Они могут вызывать неприятные реакции, если их сок попадет на кожу или в организм. Особенно опасно это для людей с дерматитами или ослабленной иммунной системой. Поэтому лучше заранее выяснить, не опасно ли растение, которое вы хотите приобрести.
Кто в зоне риска
В первую очередь люди с респираторными заболеваниями: астматики, люди с ХОБЛ или бронхитом. Повышенная влажность может усугубить симптомы, а споры плесени вызовут одышку или приступ. Кроме того, это опасно для людей с аллергией на пыльцу, плесень или даже конкретные растения.
«Аллергикам лучше выбирать гипоаллергенные растения, такие как суккуленты или папоротники, и следить за тем, чтобы на них не было пыли и плесени», — советует Маккензи.