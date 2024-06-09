Некоторые популярные растения токсичны для людей и животных, но их все равно держат дома. В частности, речь идет о филодендронах, лилиях, некоторых разновидностях плюща. Они могут вызывать неприятные реакции, если их сок попадет на кожу или в организм. Особенно опасно это для людей с дерматитами или ослабленной иммунной системой. Поэтому лучше заранее выяснить, не опасно ли растение, которое вы хотите приобрести.