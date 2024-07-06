4 хитрости в обрезке помидоров, чтобы ветки прогибались от богатого урожая

Время сбора урожая томатов зависит от сорта, способа выращивания и погодных условий. В среднем первые плоды садоводы собирают уже в середине июля или начале августа. До этого времени за растениями надо правильно ухаживать: подкармливать, поливать, следить за температурой и защищать от вредителей.
По словам опытного садовода Джейми Уолтона, есть один нюанс, который некоторые упускают из вида. Речь идет о правильной обрезке помидоров. На самом же деле такая процедура помогает растению быть здоровее, к тому же влияет на количество и качество урожая.
Первое, что важно определить, — это насколько помидоры на вашей грядке нуждаются в обрезке.
«У вас растет вьющийся сорт, который можно обрезать до одного высокого стебля и подвязать к шпалере, чтобы он рос вверх? Или же вы посадили томаты, которые не нуждаются в дополнительной опоре, следовательно, куст можно не трогать, он все равно будет одного размера?» —
Второе важное правило: удалите все листья внизу куста, прежде чем заниматься обрезкой. Дело в том, что листья не должны касаться почвы, иначе может развиться мучнистая роса — грибковое заболевание, которое поражает томаты.
Следующий шаг — это обрезка боковых побегов. Эксперт рекомендует срезать те части растения, которые находятся под углом 45 градусов в пазухе растения, между главным стеблем и листьями.
«Я удаляю их по всей длине растения, но всегда оставляю точку роста. Обрезанные боковые побеги затем можно поставить в воду, чтобы создать „дубликат“ исходного растения», — говорит садовод.
И четвертый, не менее важный шаг — это задать растению правильное направление роста. Если у помидоров развились два основных стебля, оба можно направить на отдельные опоры или просто обрезать один из них и поставить в воду.
Также не забывайте учитывать особенности ухода в зависимости от сорта ваших помидоров. Все эти нехитрые правила помогут получить богатый урожай, заключил эксперт.
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