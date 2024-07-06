4 хитрости в обрезке помидоров, чтобы ветки прогибались от богатого урожая

«У вас растет вьющийся сорт, который можно обрезать до одного высокого стебля и подвязать к шпалере, чтобы он рос вверх? Или же вы посадили томаты, которые не нуждаются в дополнительной опоре, следовательно, куст можно не трогать, он все равно будет одного размера?» — говорит эксперт.