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Врач Волкова назвала 6 веских причин не носить утягивающее белье

Отличный способ убрать выпирающие бока и животик — надеть утягивающие шортики с высокой талией. Тут же фигура подтягивается и становится почти идеальной даже под облегающей одеждой. Но есть подвох. Корректирующее белье может быть опасным для здоровья.

17 октября 2023
утягивающее белье
Источник:

iStockphoto

Эти уловки и приемы уже давно не считаются запрещенными. Утягивающее белье отлично скрывает изъяны фигуры и делает женщин стройнее и соблазнительнее.

Но увлекаться этим способом мгновенно убирать непривлекательные валики жира на животе и бедрах не стоит. Об этом предупреждает врач-гинеколог. Она не советует часто и долго носить корректирующее белье. И вот почему.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Почему вредно носить утягивающее белье

«У корректирующего белья, каким бы качественным и натуральным оно ни было, всегда будет утягивающий и сдавливающий эффект, — рассказывает врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Так что есть несколько опасных последствий его постоянного ношения. Оно:

  • препятствует естественной циркуляции крови, особенно нормальному венозному возврату;

  • нарушает лимфоотток;

  • сдавливает внутренние органы, ухудшая их питание и вызывая гипоксию в них;

  • ухудшает работу дыхательной системы;

  • нарушает естественные функции мышечного корсета, ослабляет мышцы спины, вследствие чего позвоночник не выдерживает даже минимальных нагрузок;

  • вызывает повышенное давление в брюшной полости, увеличивая риски опущения органов малого таза и появлению диафрагмальных грыж и желудочного рефлюкса с изжогой».

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Кому нельзя

Врач отмечает: надеть корректирующее белье на важное мероприятие, чтобы одежда сидела лучше, можно. Это не опасно, но в том случае, если вы соблюдаете при этом определенные правила.

  • Носить корректирующее белье можно не более 10-12 часов в неделю.

  • Выбирать корректирующее и утягивающее белье нужно размер в размер.

Есть и противопоказания.

«Корректирующее белье нельзя носить при варикозе, дерматитах и кожных заболеваниях, — рассказывает Екатерина Волкова. — Стоит учитывать также такие заболевания, как гипертония, тромбофлебит, новообразования и опухоли. Пациентам с этими диагнозами утягивающее белье лучше не надевать».

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Маммолог Вагабова ранее предупредила, что важно выбирать белье из натуральных материалов. Одетая в синтетику грудь перегревается и потеет — как результат, усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы. Это повышает вероятность начала малигнизации клеток — процесса трансформации доброкачественных клеток в злокачественные.

К слову, лифчики на косточках вовсе не становятся причиной рака груди. Самое главное, чтобы косточки не давили на ткани груди, иначе существует высокий риск развития диффузной мастопатии.

Автор текста:Анна Майская
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