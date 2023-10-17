Врач Волкова назвала 6 веских причин не носить утягивающее белье

Эти уловки и приемы уже давно не считаются запрещенными. Утягивающее белье отлично скрывает изъяны фигуры и делает женщин стройнее и соблазнительнее.
Но увлекаться этим способом мгновенно убирать непривлекательные валики жира на животе и бедрах не стоит. Об этом предупреждает врач-гинеколог. Она не советует часто и долго носить корректирующее белье. И вот почему.
Почему вредно носить утягивающее белье
«У корректирующего белья, каким бы качественным и натуральным оно ни было, всегда будет утягивающий и сдавливающий эффект, —
препятствует естественной циркуляции крови, особенно нормальному венозному возврату;
нарушает лимфоотток;
сдавливает внутренние органы, ухудшая их питание и вызывая гипоксию в них;
ухудшает работу дыхательной системы;
нарушает естественные функции мышечного корсета, ослабляет мышцы спины, вследствие чего позвоночник не выдерживает даже минимальных нагрузок;
вызывает повышенное давление в брюшной полости, увеличивая риски опущения органов малого таза и появлению диафрагмальных грыж и желудочного рефлюкса с изжогой».
Кому нельзя
Врач отмечает: надеть корректирующее белье на важное мероприятие, чтобы одежда сидела лучше, можно. Это не опасно, но в том случае, если вы соблюдаете при этом определенные правила.
Носить корректирующее белье можно не более 10-12 часов в неделю.
Выбирать корректирующее и утягивающее белье нужно размер в размер.
Есть и противопоказания.
«Корректирующее белье нельзя носить при варикозе, дерматитах и кожных заболеваниях, — рассказывает Екатерина Волкова. — Стоит учитывать также такие заболевания, как гипертония, тромбофлебит, новообразования и опухоли. Пациентам с этими диагнозами утягивающее белье лучше не надевать».
Как бюстгальтер может спровоцировать рак
Маммолог Вагабова ранее предупредила, что важно выбирать белье из натуральных материалов. Одетая в синтетику грудь перегревается и потеет — как результат, усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы. Это повышает вероятность начала малигнизации клеток — процесса трансформации доброкачественных клеток в злокачественные.
К слову, лифчики на косточках вовсе не становятся причиной рака груди. Самое главное, чтобы косточки не давили на ткани груди, иначе существует высокий риск развития диффузной мастопатии.