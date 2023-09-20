Когда женщина подбирает себе бюстгальтер, то она всегда ориентируется на несколько критериев: удобство, красота, цена, насколько вещь впишется в ее гардероб.
Но если вы внимательно посмотрите на свои комплекты, то заметите: одна модель бюстгальтера точно доминирует. Это может быть классический бра, удобный спортивный топ, изящный кружевной лифчик без поролона или же корсет — и грудь поддерживает, и недостатки фигуры отлично скрывает.
Бюстгальтер расскажет о вас многое
«Вы можете не осознавать этого, но такая простая вещь действительно с головой выдает свою владелицу. Бюстгальтер даже можно назвать „зеркалом личности“: он отразит главное в характере женщины, раскроет ее сильные черты», —
Балконет
Это одна из самых распространенных моделей. Она обеспечивает надежную поддержку груди, удобна и функциональна.
«Женщины, которые выбирают такую модель, умеют по-настоящему ценить и любить мир. Они загадочны, игривы, но при этом всегда сохраняют чувство собственного достоинства», — говорит психолог.
Кроме того, такие женщины имеют хороший вкус и могут отстаивать свои личные границы.
Планж с глубоким вырезом
Это пикантная модель, которую большинство женщин не носят каждый день. Она проста, но в то же время очень сексуальна.
«О таких женщинах точно можно сказать: они очень смелые. Любят рисковать, причем это касается всего, начиная с выбора одежды и заканчивая планами на жизнь», — поясняет эксперт.
Такие женщины умны, они знают о своей привлекательности и умеют этим пользоваться. Однако не обольщайтесь, у обладательниц есть много скрытых сторон, которые они показывают лишь самым близким.
Пуш-ап
Такую модель предпочитают женщины, которые хотят визуально увеличить грудь. Она не всегда практична — например, в жару в плотном бюстгальтере точно долго не протянешь.
«Такие женщины внутренне очень сильны. Они редко отчаиваются, умеют поднимать настроение не только себе, но и другим. Позитив и дерзость — их главные черты характера», — уверена психолог.
Корсет
Весьма спорная модель, которая не пользуется большим спросом. Однако есть женщины, которые обожают корсеты и носят их чуть ли не каждый день.
«Выбор такой модели говорит о том, что женщина терпелива, умеет решать вопросы и не рубит с плеча. При этом она уверена в себе, точно знает, чего хочет, и ради мечты готова покорить хоть весь мир», — заверяет психолог.
Спортивный
Без такого бюстгальтера не обойтись, если вы решили заняться спортом. Но есть женщины, которые носят их практически каждый день под свитер или даже офисную рубашку.
«Энергичная, динамичная и позитивная — вот как можно описать обладательницу такой вещи», — говорит психолог.
В магазинах есть модели, которые так же практичны, как и спортивные модели: в них нет косточек, но они выглядят более элегантно — например, отделаны кружевом или имеют вырез. Если вы тяготеете к такой модели, то точно можно сказать: вы свободны от общественных клише, делаете то, что хотите, и умеете постоять за себя.
Бандо
Если вы выберете бюстгальтер без бретелек в качестве основного варианта, это может очень многое рассказать о вас как о личности.
«Смелая, дерзкая и, несомненно, легко адаптируемая. Вы готовы к любым неожиданностям и не боитесь трудностей, принимаете жизнь с распростертыми объятиями или, в данном случае, с обнаженными плечами», — заключила эксперт.