В магазинах есть модели, которые так же практичны, как и спортивные модели: в них нет косточек, но они выглядят более элегантно — например, отделаны кружевом или имеют вырез. Если вы тяготеете к такой модели, то точно можно сказать: вы свободны от общественных клише, делаете то, что хотите, и умеете постоять за себя.