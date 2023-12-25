Врач Шубина предупредила, что холодная еда может вызвать стенокардию

Мы часто говорим о качестве пищи и не упоминаем о таком важном моменте, как ее температурный режим. Это немаловажный момент, так как температура блюд — причина многих жалоб на самочувствие.
Так холодная или горячая еда вреднее? «Доктор Питер» поговорил об этом с гастроэнтерологом.
Терапевт, гастроэнтеролог Цифровой клиники ВСК, врач-диетолог
Холодно — горячо
«Случалось ли вам почувствовать резкую схваткообразную боль в животе после того, как вы выпили холодный напиток на голодных желудок? Все дело в том, что холодная еда стимулирует активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта, — признает врач-терапевт Полина Шубина. — Такой температурный режим приема пищи может быть рекомендован пациентам, страдающим запорами. Напротив, теплая пища замедляет сокращения кишечника и идеально подходит при воспалительных процессах и проблемах с послаблением стула».
Но очень важно не уходить в крайности и не объедаться мороженым или увлекаться ледяной газировкой, отмечает врач. Как и слишком перегревать свою еду.
«Слишком высокая температура блюд неблагоприятно влияет на слизистую пищевода, — продолжает гастроэнтеролог. — Данные исследования подтвердили, что прием напитков с температурой более 60 градусов чаще чем два раза в день повышает вдвое риск развития онкологии пищевода».
Это происходит потому, что высокая температура вызывает термический ожог слизистой, провоцирует воспаление.
«Напитки и пища горячее, чем 60 градусов, не рекомендуется к регулярному приему для пациентов с заболеваниями пищевода, такими как гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, эозинофильный эзофагит и другие», — объясняет Полина Шубина.
Опасная диета
«В определенный временной промежуток была популярна „холодная диета“, - рассказывает врач. — Эта система питания рассматривалась как перспективный вариант похудения. Холодный температурный режим ускоряет прохождение продукта по кишечнику, и в организм не поступает излишнее количество калорий».
Но при этом мы теряем очень важные для жизни вещества.
«Активация ферментов в желудочно-кишечном тракте происходит при определенной температуре, — объясняет гастроэнтеролог. — Если же пища не достигает этого диапазона, жиры, белки и углеводы не расщепляются и проходят по кишечнику в таком виде. Естественно, это становится причиной недостатка жизненно важных веществ, а кроме того, становится причиной изменения микрофлоры всего желудочно-кишечного тракта».
К слову, даже продукты, которые не нуждаются в термической обработке (фрукты, овощи и зелень) и более полезны в необработанном виде, не рекомендуется употреблять сразу, достав из холодильника. 20-30 минут в комнатной температуре будет вполне достаточно.
Холодная еда и сердце
При употреблении продуктов с низкой температурой помимо побочных явлений со стороны желудка и кишечника есть риски и более грозных осложнений.
«Холодная пища провоцирует сокращение мышц, — объясняет Полина Шубина. — Это может произойти с сосудами и сердцем. В действительности холодная пища провоцирует обострение стенокардии — чувство давления и жгучей боли в грудной клетке. Рекомендуем обратить на это внимание пациентов с наличием заболеваний сосудов и сердца, в особенности с ишемической болезнью сердца».