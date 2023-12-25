Врач Шубина предупредила, что холодная еда может вызвать стенокардию

«Случалось ли вам почувствовать резкую схваткообразную боль в животе после того, как вы выпили холодный напиток на голодных желудок? Все дело в том, что холодная еда стимулирует активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта, — признает врач-терапевт Полина Шубина. — Такой температурный режим приема пищи может быть рекомендован пациентам, страдающим запорами. Напротив, теплая пища замедляет сокращения кишечника и идеально подходит при воспалительных процессах и проблемах с послаблением стула».