Врач Филева рассказала, в каких местах на теле делать татуировку с диагнозом

У каждого из нас своя история болезни. У кого-то здоровье практически идеальное, у кого-то есть такие патологии, которые, как бомба замедленного действия, могут рвануть в любой момент. Однако даже тяжелобольные люди совершенно не готовы запирать себя в четырех стенах, ведут активную жизнь, несмотря на имеющиеся диагнозы. Часто многие даже не догадываются, что у человека есть какая-то проблема со здоровьем. Пока не наступит критический момент — обморок или резкое обострение недуга.