Врач Филева рассказала, в каких местах на теле делать татуировку с диагнозом

У каждого из нас своя история болезни. У кого-то здоровье практически идеальное, у кого-то есть такие патологии, которые, как бомба замедленного действия, могут рвануть в любой момент. Однако даже тяжелобольные люди совершенно не готовы запирать себя в четырех стенах, ведут активную жизнь, несмотря на имеющиеся диагнозы. Часто многие даже не догадываются, что у человека есть какая-то проблема со здоровьем. Пока не наступит критический момент — обморок или резкое обострение недуга.
Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-дерматолог Александра Филева рассказала «Доктору Питеру» про одну вещь, которая поможет спасти жизнь человеку с любым заболеванием.
Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»
Медицинская татуировка, по сути, та же тату
Иногда татуировка не просто украшение для тела или способ самовыражения, а жизненная необходимость. Люди с неизлечимыми и хроническими заболеваниями делают такие несмываемые рисунки с названием своего диагноза или противопоказаниями. Эта информация может помочь врачам принять решение о тактике лечения, даже если человек находится без сознания.
Медицинская татуировка делается точно так же, как и любая другая. При помощи специальной машинки с иглой в толщу кожи вводятся красящие пигменты, которые фиксируются в ней и остаются на всю оставшуюся жизнь. Это может быть монохромный рисунок или надпись либо сложная, многоцветная картинка.
Будет полезна людям с серьезными диагнозами
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют всегда иметь при себе специальную карточку, браслет или жетон, на которых указывают диагноз и различные противопоказания к тем или иным манипуляциям, запреты на определенные процедуры. Например, таким опознавательным знаком стоит обзавестись людям:
с эпилепсией;
сахарным диабетом;
когнитивными расстройствами;
при наличии кардиостимулятора;
в случае тяжелых аллергий, в первую очередь на лекарства.
Подобные браслеты или брелоки особенно важно иметь детям или людям, которые в экстренных ситуациях не могут сообщить врачам о своем диагнозе. Например, если часто бывают потери сознания, приступы судорог, есть проблемы с памятью.
Карточка или жетон могут потеряться
Однако в некоторых ситуациях карточка, жетон или браслет не помогут донести до медработников информацию о заболевании. Например, при авариях и катастрофах, когда браслет или жетон могут потеряться, а их обладатель оказаться без сознания. Поэтому некоторые пациенты предпочитают сделать себе татуировку, в которой указывают диагноз (сахарный диабет, эпилепсия, астма и т.д.), сообщают об имплантах (например, кардиостимуляторе) или пишут о том, какие лекарства вызывают у них аллергию (например, пенициллин).
Далеко не все делают тату
Медицинские татуировки — достаточно редкое явление. Кому-то не нравится наносить перманентный рисунок на кожу, а при некоторых заболеваниях татуировки просто противопоказаны. Например, при эпилепсии процесс нанесения рисунка может спровоцировать приступ, а при сахарном диабете 1-го типа высок риск занесения инфекции через травмированную кожу.
При этом эндокринном заболевании любые травмы и раны заживают медленнее, поэтому набивание татуировки нежелательно. Кроме того, у человека может быть аллергия на пигменты, которые используются при нанесении татуировки, или их компоненты. Тем не менее некоторые пациенты с хроническими заболеваниями предпочитают набивать свой диагноз на кожу.
Нет никаких правил
Общих правил, которые определяют внешний вид и содержание медицинских татуировок, не существует. Главное, чтобы надпись была заметна и хорошо читалась. Преимущественно их делают на английском языке, чтобы их смог понять врач в любой точке мира.
Обычно рисунки наносят на те места, которые будут бросаться в глаза, или на те локализации, где проводятся манипуляции. Это грудь, шея, локтевые сгибы — где ставятся системы для капельного вливания, запястья, наружная часть плеча. Есть татуировки, которые несут информацию еще и о группе крови и резус-факторе. Такие могут быть у военных, спасателей, людей, занимающихся экстремальными видами спорта.
У нас это юридически не значимо
На Западе некоторые пациенты, особенно с неизлечимыми заболеваниями, делают на груди татуировку с надписью Do Not Resuscitate — «Не реанимировать». Она указывает врачам на то, что в экстренном случае пациент заранее отказывается от реанимационных мероприятий. В России делать такую татуировку смысла нет: согласно законодательству, эта надпись не является основанием к прекращению реанимации, врач просто не имеет права отказаться от нее.