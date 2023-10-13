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Врач Филева рассказала, в каких местах на теле делать татуировку с диагнозом

Многие сегодня украшают себя татуировками, нанося причудливые орнаменты на разные части тела. Это способ самовыражения, коррекции некоторых дефектов, например перекрытие шрамов. Но существуют особые медицинские тату. Кому они необходимы, объяснил эксперт.

13 октября 20236
Что такое медицинское тату и где его делать
Источник:

freepik

У каждого из нас своя история болезни. У кого-то здоровье практически идеальное, у кого-то есть такие патологии, которые, как бомба замедленного действия, могут рвануть в любой момент. Однако даже тяжелобольные люди совершенно не готовы запирать себя в четырех стенах, ведут активную жизнь, несмотря на имеющиеся диагнозы. Часто многие даже не догадываются, что у человека есть какая-то проблема со здоровьем. Пока не наступит критический момент — обморок или резкое обострение недуга.

Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-дерматолог Александра Филева рассказала «Доктору Питеру» про одну вещь, которая поможет спасти жизнь человеку с любым заболеванием.

Александра Филева
Дерматовенерология

Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»

Медицинская татуировка, по сути, та же тату

Иногда татуировка не просто украшение для тела или способ самовыражения, а жизненная необходимость. Люди с неизлечимыми и хроническими заболеваниями делают такие несмываемые рисунки с названием своего диагноза или противопоказаниями. Эта информация может помочь врачам принять решение о тактике лечения, даже если человек находится без сознания.

Медицинская татуировка делается точно так же, как и любая другая. При помощи специальной машинки с иглой в толщу кожи вводятся красящие пигменты, которые фиксируются в ней и остаются на всю оставшуюся жизнь. Это может быть монохромный рисунок или надпись либо сложная, многоцветная картинка.

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Будет полезна людям с серьезными диагнозами

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют всегда иметь при себе специальную карточку, браслет или жетон, на которых указывают диагноз и различные противопоказания к тем или иным манипуляциям, запреты на определенные процедуры. Например, таким опознавательным знаком стоит обзавестись людям:

  • с эпилепсией;

  • сахарным диабетом;

  • когнитивными расстройствами;

  • при наличии кардиостимулятора;

  • в случае тяжелых аллергий, в первую очередь на лекарства.

Подобные браслеты или брелоки особенно важно иметь детям или людям, которые в экстренных ситуациях не могут сообщить врачам о своем диагнозе. Например, если часто бывают потери сознания, приступы судорог, есть проблемы с памятью.

Карточка или жетон могут потеряться

Однако в некоторых ситуациях карточка, жетон или браслет не помогут донести до медработников информацию о заболевании. Например, при авариях и катастрофах, когда браслет или жетон могут потеряться, а их обладатель оказаться без сознания. Поэтому некоторые пациенты предпочитают сделать себе татуировку, в которой указывают диагноз (сахарный диабет, эпилепсия, астма и т.д.), сообщают об имплантах (например, кардиостимуляторе) или пишут о том, какие лекарства вызывают у них аллергию (например, пенициллин).

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Далеко не все делают тату 

Медицинские татуировки — достаточно редкое явление. Кому-то не нравится наносить перманентный рисунок на кожу, а при некоторых заболеваниях татуировки просто противопоказаны. Например, при эпилепсии процесс нанесения рисунка может спровоцировать приступ, а при сахарном диабете 1-го типа высок риск занесения инфекции через травмированную кожу.

При этом эндокринном заболевании любые травмы и раны заживают медленнее, поэтому набивание татуировки нежелательно. Кроме того, у человека может быть аллергия на пигменты, которые используются при нанесении татуировки, или их компоненты. Тем не менее некоторые пациенты с хроническими заболеваниями предпочитают набивать свой диагноз на кожу.

Нет никаких правил 

Общих правил, которые определяют внешний вид и содержание медицинских татуировок, не существует. Главное, чтобы надпись была заметна и хорошо читалась. Преимущественно их делают на английском языке, чтобы их смог понять врач в любой точке мира.

Обычно рисунки наносят на те места, которые будут бросаться в глаза, или на те локализации, где проводятся манипуляции. Это грудь, шея, локтевые сгибы — где ставятся системы для капельного вливания, запястья, наружная часть плеча. Есть татуировки, которые несут информацию еще и о группе крови и резус-факторе. Такие могут быть у военных, спасателей, людей, занимающихся экстремальными видами спорта.

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У нас это юридически не значимо

На Западе некоторые пациенты, особенно с неизлечимыми заболеваниями, делают на груди татуировку с надписью Do Not Resuscitate — «Не реанимировать». Она указывает врачам на то, что в экстренном случае пациент заранее отказывается от реанимационных мероприятий. В России делать такую татуировку смысла нет: согласно законодательству, эта надпись не является основанием к прекращению реанимации, врач просто не имеет права отказаться от нее.

Автор текста:Алена Парецкая
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