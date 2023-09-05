Гадание по татуировкам: расположение рисунка на теле раскроет тайные черты вашего характера

Говорят, что на первую татуировку решиться не так просто. Человек осознает, что изображение на теле останется с ним на всю жизнь. Да, свести можно, но это опять же дорого, долго и очень неприятно. Кроме того, вероятно, что останется шрам. После первой уже сложно остановиться, говорят «забитые»: хочется еще и еще.