Гадание по татуировкам: расположение рисунка на теле раскроет тайные черты вашего характера

Тату-культура процветает уже несколько десятилетий: рисунки на теле делают знаменитые актеры, певцы, тенденцию активно подхватили младшие и старшие поколения. У востребованных тату-мастеров запись может быть на полгода, а то и на год вперед. Качественная работа — это долго, дорого, но очень желанно.
Говорят, что на первую татуировку решиться не так просто. Человек осознает, что изображение на теле останется с ним на всю жизнь. Да, свести можно, но это опять же дорого, долго и очень неприятно. Кроме того, вероятно, что останется шрам. После первой уже сложно остановиться, говорят «забитые»: хочется еще и еще.
Психологи уверены: место на теле, как и саму картинку, человек выбирает не просто так. Кто-то забивает только руки, другие же предпочитают украсить спину или ноги.
Вот что местоположение татуировки может рассказать о характере человека.
Ребра
Бить татуировку на ребрах крайне неприятно, это очень чувствительная часть тела. Тем не менее она становится все более популярной, особенно среди женщин.
Те, кто выбирают тату на ребрах, отличаются сильным характером, смелостью и жизнелюбием. Кроме того, это показывает, что человек чувствует себя комфортно в своем теле, он уверен в себе. В этом месте обычно встречаются более крупные и сложные татуировки, что, в свою очередь, наталкивает на мысль, что человек мыслит глубоко и нестандартно.
Пальцы
Многие мастера не любят делать тату на пальцах. Это такое место, на котором рисунок стирается быстрее всего, становится расплывчатым, поэтому человеку требуется коррекция.
Выбор этого места для татуировки выдает человека сильного и уверенного в себе. Эти люди лаконичны во всем. Они любят мало говорить, но много делать, при этом совершенно не ориентируются на чужое мнение.
Икры
Татуировки в этом месте чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, и в основном их наносят люди, занимающиеся спортом или ведущие активный образ жизни,
Еще одна отличительная черта характера такого человека — желание быть в центре внимания. Причем это может касаться практически всех сфер его жизни.
Плечи и руки
Рисунок на средней части руки часто носят люди, которые хотят каким-то образом проявить свою творческую сторону. Им совершенно не важно, будут их воспринимать как нормального человека или нет.
То же самое можно сказать и про татуировки на плече. Место довольно открытое, и если человек выбрал его, то он вряд ли зависим от чужого мнения. Такие люди живут по своим правилам, они сильные личности и вряд ли задумываются о границах других.
Предплечье
Рисунок на этом месте выдает людей, которые не боятся показать, насколько они круты, и гордятся тем, что они сделали татуировку.
Таким людям нравится притягивать внимание, они получают удовольствие от того, что кто-то рассматривает их татуировки. Они общительные, открытые, любят мир и себя.
Запястья
Это крайне чувствительное и даже особенное место. Татуировки на запястье делают люди, которым пришлось пережить крайне тяжелый период в жизни. Возможно, у них были проблемы с алкоголем и другими веществами.
Это очень чувствительные личности. Зачастую за татуировкой скрываются шрамы, картинка как бы говорит: «Это не я, это только часть моего прошлого».
Ступни и лодыжки
Такие люди тоже любят внимание, но очень дозированно. Чаще всего они сдержанны и даже застенчивы.
Такие личности создают впечатление загадочного и глубокого человека, они интроверты и любят проводить время в одиночестве. Вероятно, с помощью татуировки они хотят выразить, что потеряли когда-то любимого человека.
Бедра
Тату на этих местах обычно масштабны, однако их могут увидеть далеко не все. Люди, которые выбирают это место для рисунка, уверены в своей сексуальности, они сильные и преданные, однако не любят выражать свои чувства, особенно если речь идет про историю напоказ.
Грудь
Татуировка на груди выдает уверенного в себе человека. Пожалуй, самоуверенность — это его главная черта.
Особенно это актуально для мужчин, желающих произвести на женщин впечатление. Татуировки в области сердца часто носят романтический характер, могут напоминать о дорогом человеке.
Спина
Татуировки, сделанные на спине, зачастую являются символом самых основ жизни, а люди, которые их наносят, вообще излучают некую загадочность и тайну, они дерзки и не слишком заботятся о том, что о них и их татуировках думают другие.
Уши и шея
Татуировки на ушах или вокруг них делают очень свободолюбивые люди, которые больше всего счастливы, когда могут быть теми, кто они есть на самом деле.
Люди, носящие татуировки на шее, считаются самыми смелыми, очень мудрыми и сильными. Те, что находятся на нижней или задней стороне шеи, показывают людей, которые не боятся принимать важные решения и делать трудный выбор, если считают это правильным.