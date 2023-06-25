Тату как психотерапия. В картинке человек передаст окружающим то, что не может сказать словами.

Тату как самовыражение. Тут все понятно, осуждать точно не стоит, лучше уж на своей коже, чем «по мозгам окружающих».

Тату как селфхарм (аутоагрессия, преднамеренное повреждение своего тела без суицидальных намерений). Редко, но возможно. Обычно используются более примитивные способы — лезвием по коже.

Тату как проявление истероидной личности. Обычно у таких людей татуировки максимально напоказ, ведь им надо, чтобы все заметили и что-то сказали.

Тату как фиксация значимых событий. Здесь все просто, человек решил увековечить что-то значимое для него.

Тату как вера в магию. Да, такое тоже бывает, вспомните шаманов, у которых все тело было покрыто странными рисунками.