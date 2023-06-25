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Что может скрываться за навязчивым желанием набить татуировку — отвечает психиатр

Обычно одной татуировкой человек не ограничивается, за ней через какое-то время появляется вторая, потом третья. Почему некоторым так хочется новых рисунков на теле? Объясняет эксперт.

25 июня 2023
Что может скрываться за навязчивым желанием набить татуировку — отвечает психиатр
Источник:
freepik

В современной мире татуировки уже давно перестали ассоциироваться с чем-то тюремным и мрачным. С каждым годом появляется все больше и больше мастеров, которые учатся работать с цветом, фактурой, линиями. Настоящие профи могут повторить на теле произведения искусства — картины с мировой известностью, кадры из фильмов и мультсериалов.

Хорошо, если человек относится к татуировке просто как к чему-то красивому. Или же она несет для него тайный символ — многие, например, набивают буквы, цифры, места. Но порой люди становятся словно одержимы желанием, им уже практически все равно, какой будет следующая «картинка» на теле.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

«Татуировка остается с человеком на всю жизнь. Почему некоторые делают ее, что называется, по велению души? Разочарую моих обвинителей в профдеформации: диагноз по картинке не поставлю, но понимание основных элементов помогает в работе. Иногда сразу понятно, чем человек дышит, какую музыку слушает, чем увлекается. Поговорим о психиатрическом аспекте», — говорит психиатр.

Возможные причины, почему человек делает татуировку

  • Тату как психотерапия. В картинке человек передаст окружающим то, что не может сказать словами.

  • Тату как самовыражение. Тут все понятно, осуждать точно не стоит, лучше уж на своей коже, чем «по мозгам окружающих».

  • Тату как селфхарм (аутоагрессия, преднамеренное повреждение своего тела без суицидальных намерений). Редко, но возможно. Обычно используются более примитивные способы — лезвием по коже.

  • Тату как проявление истероидной личности. Обычно у таких людей татуировки максимально напоказ, ведь им надо, чтобы все заметили и что-то сказали.

  • Тату как фиксация значимых событий. Здесь все просто, человек решил увековечить что-то значимое для него.

  • Тату как вера в магию. Да, такое тоже бывает, вспомните шаманов, у которых все тело было покрыто странными рисунками.

  • Тату как дань моде. Есть люди, которые не могут не следовать трендам, в том числе и тем, которые останутся с ними на всю жизнь.

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«Совет: захотели тату, не делайте сразу, поживите с этим желанием лет до сорока. Желание не пропало — вперед. Как сказал мне один человек с татуировками, тату — это пропуск в потусторонний мир. Оно вам надо?» — говорит психиатр.

Желание сделать тату может быть навязчивым. Если вы понимаете, что уже не можете остановиться, вам некомфортно, то стоит обратиться к психологу. Специалист поможет разобраться, почему вам так не терпится снова изменить свое тело.

Татуировки и тяжелое детство

Одно из последних исследований на тему татуировок и пирсинга провели доктор философии Марейке Эрнст и ее коллеги-психологи из Майнцского университета Иоганна Гутенберга в Германии. Они опросили немцев в возрасте от 14 до 44 лет, всего в выборку вошли данные по 2510 домохозяйствам.

Участники опроса рассказали о своих татуировках и пирсинге и заполнили анкету с вопросами о детстве и психологических травмах. Оказалось, что любители разукрасить свое тело часто страдали от насилия в юном возрасте.

Автор текста:Софья Хромова
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