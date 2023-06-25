В современной мире татуировки уже давно перестали ассоциироваться с чем-то тюремным и мрачным. С каждым годом появляется все больше и больше мастеров, которые учатся работать с цветом, фактурой, линиями. Настоящие профи могут повторить на теле произведения искусства — картины с мировой известностью, кадры из фильмов и мультсериалов.
Хорошо, если человек относится к татуировке просто как к чему-то красивому. Или же она несет для него тайный символ — многие, например, набивают буквы, цифры, места. Но порой люди становятся словно одержимы желанием, им уже практически все равно, какой будет следующая «картинка» на теле.
«Татуировка остается с человеком на всю жизнь. Почему некоторые делают ее, что называется, по велению души? Разочарую моих обвинителей в профдеформации: диагноз по картинке не поставлю, но понимание основных элементов помогает в работе. Иногда сразу понятно, чем человек дышит, какую музыку слушает, чем увлекается. Поговорим о психиатрическом аспекте», — говорит психиатр.
Возможные причины, почему человек делает татуировку
Тату как психотерапия. В картинке человек передаст окружающим то, что не может сказать словами.
Тату как самовыражение. Тут все понятно, осуждать точно не стоит, лучше уж на своей коже, чем «по мозгам окружающих».
Тату как селфхарм (аутоагрессия, преднамеренное повреждение своего тела без суицидальных намерений). Редко, но возможно. Обычно используются более примитивные способы — лезвием по коже.
Тату как проявление истероидной личности. Обычно у таких людей татуировки максимально напоказ, ведь им надо, чтобы все заметили и что-то сказали.
Тату как фиксация значимых событий. Здесь все просто, человек решил увековечить что-то значимое для него.
Тату как вера в магию. Да, такое тоже бывает, вспомните шаманов, у которых все тело было покрыто странными рисунками.
Тату как дань моде. Есть люди, которые не могут не следовать трендам, в том числе и тем, которые останутся с ними на всю жизнь.
«Совет: захотели тату, не делайте сразу, поживите с этим желанием лет до сорока. Желание не пропало — вперед. Как сказал мне один человек с татуировками, тату — это пропуск в потусторонний мир. Оно вам надо?» — говорит психиатр.
Желание сделать тату может быть навязчивым. Если вы понимаете, что уже не можете остановиться, вам некомфортно, то стоит обратиться к психологу. Специалист поможет разобраться, почему вам так не терпится снова изменить свое тело.
Татуировки и тяжелое детство
Одно из последних исследований на тему татуировок и пирсинга провели доктор философии Марейке Эрнст и ее коллеги-психологи из Майнцского университета Иоганна Гутенберга в Германии. Они опросили немцев в возрасте от 14 до 44 лет, всего в выборку вошли данные по 2510 домохозяйствам.
Участники опроса рассказали о своих татуировках и пирсинге и заполнили анкету с вопросами о детстве и психологических травмах. Оказалось, что любители разукрасить свое тело часто страдали от насилия в юном возрасте.