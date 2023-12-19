Врач Черненко объяснила, что будет, если съесть снег или лизнуть сосульку

«В черте города пробовать снег или лед, лизать сосульки нельзя ни в каком количестве. Даже если на вид они кажутся чистыми, в них могут содержаться вредные примеси, которые глазу незаметны, — резюмирует врач. — И в лесу тоже не советую: там в снегу могут быть экскременты диких животных и тоже можно получить неприятное заболевание».