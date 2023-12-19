Врач Черненко объяснила, что будет, если съесть снег или лизнуть сосульку

Нынешняя зима в России, похоже, будет одной из самых снежных за последние годы. Правда, в Москве и Петербурге сейчас снег тает, но череда снежных рекордов еще будет продолжаться.
Одна из любимых забав ребятни (и не только) — облизывание сосулек и поедание снега. Но подобные развлечения могут закончиться плохо. Так, в больницу в Ленобласти попал годовалый ребенок с тяжелым отравлением. Мать девочки рассказала, что дочка упала на снег во время прогулки и съела несколько снежинок. По возвращении домой ребенку стало плохо,
На самом ли деле возможно получить тяжелейшее отравление, если в рот попадает хотя бы несколько снежинок? Задали этот вопрос врачу-терапевту.
«Отравиться чистым снегом практически невозможно, — уверена врач-терапевт Елена Черненко. — Другое дело, что в снегу в черте города могут быть реагенты, экскременты различных животных и соль, которой посыпают дороги. Бактериальный состав такого снега запросто может вызвать отравление, в том числе и тяжелое».
Правда, если ради забавы ловить ртом снежинки, летящие в небе, то, наверное, ничего страшного не случится, считает доктор.
«Так вряд ли можно отравиться. В снежинках будут вода и какое-то количество минералов, при условии, конечно, что речь о достаточно благополучных в экологическом плане территориях», — говорит Елена Черненко.
В лесу — тоже нельзя
«В черте города пробовать снег или лед, лизать сосульки нельзя ни в каком количестве. Даже если на вид они кажутся чистыми, в них могут содержаться вредные примеси, которые глазу незаметны, — резюмирует врач. — И в лесу тоже не советую: там в снегу могут быть экскременты диких животных и тоже можно получить неприятное заболевание».
Добавим, врачи признают, что риск заболеть ОРВИ после поедания снега и сосулек меньше, чем вероятность получить отравление.
Другая опасность сосулек
Сейчас сосульки в России опасны и тем, что они могут упасть прямо на голову. Накануне в Петербурге убило мужчину рухнувшей с балкона дома глыбой льда. Это произошло на проспекте Мечникова. Также накануне сосулька упала на прохожего в Центральном районе Петербурга. Еще о трех пострадавших, которые получили травмы во время схода льда у «СКА Арены», стало известно вечером.
«Доктор Питер» рассказывает, как обезопасить себя от сосулек. Самый лучший совет — просто не ходить под крышами домов, откуда свисают ледяные убийцы. По словам врача, от летящей сосульки не смогут уберечь ни шапка, ни помпон, ни капюшон. Только каска. «Чем больше высота, с которой летит сосулька, тем тяжелее травмы. Это как камень, только заостренный. Последствия очень серьезные», — предупреждают врачи.