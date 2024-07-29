Волк в овечьей шкуре: 3 признака, что вы попали в сети гения манипуляций

Однако на самом деле манипулятор вынужден постоянно искать новые знакомства, ведь жертва рано или поздно становится бесполезной. В личной жизни, кстати, у них тоже нет стабильности: все отношения заканчиваются тяжелым разрывом, при этом нового партнера манипулятор находит довольно быстро. Поэтому, если перед вами человек, с которым постоянно случается что-то негативное — увольнения, расставания, смена друзей, при этом он жалуется, что его обижают и предают, то точно стоит задуматься.