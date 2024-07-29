Волк в овечьей шкуре: 3 признака, что вы попали в сети гения манипуляций

Манипуляторы — это люди, которые используют окружающих исключительно для удовлетворения своих целей и в угоду своим личным интересам. Им безразличны ваши чувства, эмоции и хорошее отношение.
Изначально человеку может казаться, что манипулятор вежлив, заботлив и обходителен. К нему хочется тянуться, делиться секретами и проводить как можно больше времени вместе. Но вскоре вы начинаете чувствовать себя опустошенным — такое ощущение, что совсем нет сил, настроение портится, вы начинаете испытывать чувство вины. Манипулятор делает все, чтобы добиться максимальной выгоды от своей жертвы, поэтому от таких людей надо бежать как можно быстрее.
Важно уметь вовремя распознавать, что вами манипулируют, — так вы сохраните свое ментальное здоровье и не будете тратить силы впустую. Вот на какие «красные флаги» стоит обратить внимание.
Он всегда угадывает ваши реакции
Манипуляторы обладают прекрасной интуицией, они очень проницательны и всегда как будто знают, каков будет ваш следующий шаг. Благодаря этим качествам такие люди быстро втираются в доверие, узнают слабые места жертвы, а потом начинают эксплуатировать ее в своих целях.
Поэтому, если вам кажется, что вас читают как открытую книгу, а к этому еще и добавляются чувства страха и вины, знайте: вы имеете дело с мастером манипуляций.
Он часто меняет окружение
У таких людей очень много знакомых, они часто меняют круг общения и работу. Сперва может показаться, что это хорошее качество, ведь человек общительный и компанейский.
Однако на самом деле манипулятор вынужден постоянно искать новые знакомства, ведь жертва рано или поздно становится бесполезной. В личной жизни, кстати, у них тоже нет стабильности: все отношения заканчиваются тяжелым разрывом, при этом нового партнера манипулятор находит довольно быстро. Поэтому, если перед вами человек, с которым постоянно случается что-то негативное — увольнения, расставания, смена друзей, при этом он жалуется, что его обижают и предают, то точно стоит задуматься.
Он никогда не изменяет своим стратегиям
Манипулятор прекрасно понимает, как именно надо вести себя с новой жертвой. С одним человеком он может быть милым, заботливым и добрым, а с другим — холодным и эгоистичным. Как бы вы ни пытались заставить его вести себя иначе, ничего не получится: манипулятор уже выбрал определенную тактику и будет строго ей следовать.
Мастера манипуляций обычно долго оттачивают свои навыки, пишет издание Psychologies. И пока человек не даст ему то, что требуется, манипулятор не оставит его в покое — будет давить на слабые места снова и снова.
Как еще можно распознать манипулятора
У таких людей есть определенные фразы в арсенале, благодаря им вы забываете о своих личных границах. Как ведут себя мужчины-манипуляторы и что обычно они говорят женщинам, рассказала «Доктору Питеру» психолог Елена Горелова.