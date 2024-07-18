Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Погружаясь в книгу, мы будто проживаем другую жизнь — оказываемся в эпицентре той истории, в которую отправляет нас автор. И хоть немного, но меняемся сами. А если книга о психологии, изменения внутри нас могут быть кардинальными.
Психолог и руководитель Центра психологической поддержки в Москве Анна Рязанова порекомендовала пять книг о свободе выбора, которые стоит прочитать каждому.
Психолог
«Мы делаем выбор каждый день, каждую минуту. И этот выбор в первую очередь касается того, о чем мы думаем, что мы выбираем думать. А также отличается ли то, о чем мы думаем сегодня, от того, о чем мы думали вчера. От этого напрямую зависит, меняется наша жизнь или нет», — уверена психолог Анна Рязанова.
Сейчас люди скептически относятся к самому понятию выбора. Ведь происходят ситуации в мире и обществе, на которые мы влиять не можем, выбора во многих случаях у нас как раз нет.
«Чтобы сменить эту парадигму, в свое время мне посчастливилось прочитать книги, которые изменили мое представление о свободе выбора и степени моего влияния на жизнь», — говорит психолог.
1. Виктор Франкл, «Сказать жизни „Да!"»
Автор книги — психолог, попавший в концлагерь. Он писал свое произведение на клочках бумаги, записи эти были зашифрованы, чтобы никто не мог отнять труд Франкла.
Наблюдая свои реакции в тяжелейших условиях, сохраняя при этом важнейшее качество человеческой психики — осознанность, он увидел психологические автоматизмы, смог их описать.
Выбирая каждый раз оставаться человеком, Франкл написал потрясающую книгу, которая переведена почти на все языки мира.
2. Эдит Ева Эгер, «Выбор»
Это книга женщины, которая в 16 лет, будучи балериной, оказалась в концлагере, была изнасилована и подвергалась разным пыточным ужасам. Но благодаря невероятной силе духа продолжала помогать другим людям и смогла в итоге не просто выжить, а получить профессию психолога и понять, что ей помогло вообще справиться с теми колоссальными испытаниями.
Более того, Эгер помогла другим выйти из сложнейших ситуаций, потому что сама прошла этот путь.
Как и Виктор Франкл, она говорит о том, что свобода воли и свобода выбора — это то, что принадлежит только человеку, и никто не может ее отнять, о выборе оставаться человеком даже в невыносимых условиях.
3. Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Это художественная книга, метафоричная история о том, как стремление к совершенству и к тому, что не принято на сегодняшний момент общественностью, помогает делать выбор, следовать ему снова и снова. И в итоге — побеждать общепринятые законы и делать невозможное возможным, выбирая свою мечту.
Это история для тех, кто следует зову своего сердца и устанавливает свои собственные правила… Для тех, кто знает, что в жизни есть нечто большее, чем видят наши глаза.
4. Нассим Талеб, «Антихрупкость»
Автор говорит про выбор, ломаться или не ломаться под натиском бедствий и неприятностей в жизни, и что делать, когда в мире есть «черные лебеди» — события, на которые человек никак не может повлиять, которые в любом случае ввергнут в шок экономику и общество.
Он уверен, что можно не просто выстоять, а сформировать в себе такое качество психики, как антихрупкость. Стать серфером жизни, когда любая волна и турбулентность — это то, что позволяет скользить по своему пути и становиться сильнее и сильнее. И это выбор каждого.
Кстати, Талеб знаменит своими предсказаниями финансовых и социальных кризисов. До того как стать писателем, он зарабатывал прогнозированием в другой отрасли и был успешным трейдером на бирже. И еще он предсказал пандемию коронавируса.
5. Йонге Мингьюр Ринпоче, «Будда, мозг и нейрофизиология счастья»
Эта книга тибетского монаха про то, что ум — это не мы. Перед нами всегда стоит выбор — идти за теми мыслями, которые на 90% одинаковы ежедневно, или все-таки искать и выбирать те, что формируют нашу реальность, нашу ежедневную жизнь. Наше мышление в итоге и становится нашими поступками. В книге дана подробная инструкция, как работать со своим мышлением и понять, когда мы можем выбирать, а когда нет.
«На мой взгляд, о природе нашего ума никто не написал лучше Йонге Мингьюра Ринпоче. И буддизм предстает уже не религией, а прикладной наукой, которая тысячелетиями изучает природу человеческого ума, — говорит Анна Рязанова. — Благодаря этой книге мы получаем возможность прикоснуться вообще к понятию человеческого мышления. То есть являемся ли мы нашим умом или все-таки мы больше? Вот такие вопросы помогают задуматься о том, что же в нас совершает этот самый выбор».