Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Автор книги — психолог, попавший в концлагерь. Он писал свое произведение на клочках бумаги, записи эти были зашифрованы, чтобы никто не мог отнять труд Франкла.

Наблюдая свои реакции в тяжелейших условиях, сохраняя при этом важнейшее качество человеческой психики — осознанность, он увидел психологические автоматизмы, смог их описать.

Выбирая каждый раз оставаться человеком, Франкл написал потрясающую книгу, которая переведена почти на все языки мира.