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Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Что почитать, чтобы лучше понять жизнь и себя? Отличный вариант — книги по психологии. Эксперт советует пять зацепивших ее книг, в которых говорится о свободе выбора.

18 июля 20242
книги по психологии, которые должен прочитать каждый
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Погружаясь в книгу, мы будто проживаем другую жизнь — оказываемся в эпицентре той истории, в которую отправляет нас автор. И хоть немного, но меняемся сами. А если книга о психологии, изменения внутри нас могут быть кардинальными.

Психолог и руководитель Центра психологической поддержки в Москве Анна Рязанова порекомендовала пять книг о свободе выбора, которые стоит прочитать каждому.

Анна Рязанова
Психология

Психолог

«Мы делаем выбор каждый день, каждую минуту. И этот выбор в первую очередь касается того, о чем мы думаем, что мы выбираем думать. А также отличается ли то, о чем мы думаем сегодня, от того, о чем мы думали вчера. От этого напрямую зависит, меняется наша жизнь или нет», — уверена психолог Анна Рязанова.

Сейчас люди скептически относятся к самому понятию выбора. Ведь происходят ситуации в мире и обществе, на которые мы влиять не можем, выбора во многих случаях у нас как раз нет.

«Чтобы сменить эту парадигму, в свое время мне посчастливилось прочитать книги, которые изменили мое представление о свободе выбора и степени моего влияния на жизнь», — говорит психолог.

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1. Виктор Франкл, «Сказать жизни „Да!"»

Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Автор книги — психолог, попавший в концлагерь. Он писал свое произведение на клочках бумаги, записи эти были зашифрованы, чтобы никто не мог отнять труд Франкла.

Наблюдая свои реакции в тяжелейших условиях, сохраняя при этом важнейшее качество человеческой психики — осознанность, он увидел психологические автоматизмы, смог их описать.

Выбирая каждый раз оставаться человеком, Франкл написал потрясающую книгу, которая переведена почти на все языки мира.

2. Эдит Ева Эгер, «Выбор»

Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Это книга женщины, которая в 16 лет, будучи балериной, оказалась в концлагере, была изнасилована и подвергалась разным пыточным ужасам. Но благодаря невероятной силе духа продолжала помогать другим людям и смогла в итоге не просто выжить, а получить профессию психолога и понять, что ей помогло вообще справиться с теми колоссальными испытаниями.

Более того, Эгер помогла другим выйти из сложнейших ситуаций, потому что сама прошла этот путь.

Как и Виктор Франкл, она говорит о том, что свобода воли и свобода выбора — это то, что принадлежит только человеку, и никто не может ее отнять, о выборе оставаться человеком даже в невыносимых условиях.

3. Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Это художественная книга, метафоричная история о том, как стремление к совершенству и к тому, что не принято на сегодняшний момент общественностью, помогает делать выбор, следовать ему снова и снова. И в итоге — побеждать общепринятые законы и делать невозможное возможным, выбирая свою мечту.

Это история для тех, кто следует зову своего сердца и устанавливает свои собственные правила… Для тех, кто знает, что в жизни есть нечто большее, чем видят наши глаза.

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4. Нассим Талеб, «Антихрупкость»

Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Автор говорит про выбор, ломаться или не ломаться под натиском бедствий и неприятностей в жизни, и что делать, когда в мире есть «черные лебеди» — события, на которые человек никак не может повлиять, которые в любом случае ввергнут в шок экономику и общество.

Он уверен, что можно не просто выстоять, а сформировать в себе такое качество психики, как антихрупкость. Стать серфером жизни, когда любая волна и турбулентность — это то, что позволяет скользить по своему пути и становиться сильнее и сильнее. И это выбор каждого.

Кстати, Талеб знаменит своими предсказаниями финансовых и социальных кризисов. До того как стать писателем, он зарабатывал прогнозированием в другой отрасли и был успешным трейдером на бирже. И еще он предсказал пандемию коронавируса.

5. Йонге Мингьюр Ринпоче, «Будда, мозг и нейрофизиология счастья»

Стоит прочитать: 5 книг о свободе выбора, они могут изменить вашу жизнь навсегда

Эта книга тибетского монаха про то, что ум — это не мы. Перед нами всегда стоит выбор — идти за теми мыслями, которые на 90% одинаковы ежедневно, или все-таки искать и выбирать те, что формируют нашу реальность, нашу ежедневную жизнь. Наше мышление в итоге и становится нашими поступками. В книге дана подробная инструкция, как работать со своим мышлением и понять, когда мы можем выбирать, а когда нет.

«На мой взгляд, о природе нашего ума никто не написал лучше Йонге Мингьюра Ринпоче. И буддизм предстает уже не религией, а прикладной наукой, которая тысячелетиями изучает природу человеческого ума, — говорит Анна Рязанова. — Благодаря этой книге мы получаем возможность прикоснуться вообще к понятию человеческого мышления. То есть являемся ли мы нашим умом или все-таки мы больше? Вот такие вопросы помогают задуматься о том, что же в нас совершает этот самый выбор».

Автор текста:Анна Майская
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