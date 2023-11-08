Среди продуктов для здорового образа жизни фрукты занимают одно из центральных мест, в том числе в переработанном виде. Самые популярные заготовки — сухофрукты и цукаты. Чем они друг от друга отличаются и что лучше покупать?
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«И сухофрукты, и цукаты — полезные и рекомендованные к употреблению продукты, источники минералов, витаминов, органических кислот и пептидов, — говорит и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. — Они могут храниться долгое время, сохраняя вкус и витаминный состав».
Еще один большой плюс цукатов и сухофруктов — наличие клетчатки, которая помогает пищеварению и спасает от запоров.
«Главное при употреблении таких продуктов — не превышать рекомендованную норму и четко знать, что вам данные фрукты не противопоказаны», — предупреждает наш эксперт.
И все-таки, что полезнее — сухофрукты или цукаты? Здесь стоит объяснить технологию заготовок.
Цукаты: много сахара
«Цукаты замачивают в сахарном сиропе и затем проваривают. Можно твердо сказать, что такой продукт — это двойной удар по поджелудочной железе из-за избытка сахара», — предупреждает Ирина Лялина.
Впрочем, сейчас в продаже можно найти цукаты из овощей: помидоров черри, моркови и тыквы. Такой десерт имеет более низкий гликемический индекс, что не так вредно для поджелудочной железы.
«Цукаты из овощей (например, кабачков) могут подкрашивать, добавлять разные вкусовые добавки, маскируя кабачок под апельсин или ананас», — рассказывает наш эксперт.
Сухофрукты: избыток фруктозы и вредные добавки
А вот как происходит процесс заготовки сухофруктов. Фрукты проходят этап дегидрирования (удаления воды) и дальнейшего высушивания. Способов много. Есть естественный — на солнце или в тени, но он занимает много времени. Другой вариант — промышленный, когда фрукты проходят тепловую обработку в сушилках или дегидраторах (около 4-6 часов).
«Но сухофрукты не безобидны, особенно если они сделаны из плодов, богатых фруктозой — из винограда, инжира, кураги, — предупреждает Ирина Лялина. — Употребляя их, нельзя превышать норму — до 50 граммов в сутки».
Кстати, в сухофруктах также бывает избыточное количество сахара. Иногда фрукты (финики, курагу, чернослив) перед сушкой вымачивают в сахарном сиропе — для вкуса, глянца и привлекательности.
Еще один довод в пользу домашних сухофруктов — обработка от вредителей.
«Многие сухофрукты, которые делают в промышленном масштабе, обрабатывают серой, чтобы дольше сохранить их от вредителей-насекомых, — говорит эксперт. — Поэтому вам решать, купить готовые сладости или сделать их самим. Домашние сухофрукты — более выигрышный вариант. Вы всегда будете уверены, что это чистый, недорогой и всегда свежий продукт».