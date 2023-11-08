А вот как происходит процесс заготовки сухофруктов. Фрукты проходят этап дегидрирования (удаления воды) и дальнейшего высушивания. Способов много. Есть естественный — на солнце или в тени, но он занимает много времени. Другой вариант — промышленный, когда фрукты проходят тепловую обработку в сушилках или дегидраторах (около 4-6 часов).