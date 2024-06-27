У мужчины из Австрии, который курил 30 лет, в горле выросли волосы

Курение вредит здоровью, об этом знают даже дети. Однако порой сигареты могут довести до неожиданных последствий.
Мужчина из Австрии, который выкуривал пачку сигарет в день в течение 30 лет, столкнулся с редким осложнением, связанным с его привычкой: у него выросли волосы глубоко в горле.
Этот удивительный случай был описан в
Детали
В 2007 году мужчина обратился с жалобами на осипший голос, затрудненное дыхание и хронический кашель. Он признался, что начал курить еще в 1990 году, в 20-летнем возрасте, и до этого однажды он уже выкашливал волоски.
В чем причина
Врачи диагностировали у него эндотрахеальный рост волос, то есть волосы буквально начали расти у него в горле. Это заболевание встречается крайне редко, в медицинской литературе зарегистрировано лишь несколько случаев.
Медики точно не знают, чем конкретно могла быть вызвана болезнь. Однако вполне возможно, что во всем виноваты именно сигареты. По версии специалистов, курение может вызвать воспаление тканей горла, на фоне чего стволовые клетки превратились в волосяные фолликулы.
Есть еще один факт из биографии пациента, который может указывать на причину аномалии. В детстве австрийцу сделали операцию на трахее, после того как он чуть не утонул. Во время операции ему в трахею вставили дыхательную трубку. Через некоторое время отверстие закрыли пересаженной кожей.
Волоски ему удалили, однако они прорастали вновь. В течение 15 лет мужчина ходил к врачам на повторные процедуры и принимал антибиотики, но проблема возвращалась.
Только в 2022 году мужчине удалось окончательно решить проблему. Он бросил курить, и врачи смогли удалить волосы с помощью лазера навсегда.
Бросаем курить
У курения нет ни одного плюса: эта привычка уничтожает ваше здоровье, повышает риск преждевременной смерти, портит внешний вид, да и денег на нее приходится тратить достаточно много. Однако отказаться от сигарет бывает гораздо сложнее, чем начать курить.
По словам психолога Михаила Хорса, первое, что нужно сделать, — признать: никотин вызывает зависимость. Признание проблемы — шаг на пути к ее решению.
Вот еще несколько советов, которые помогут распрощаться с вредной привычкой даже самым закоренелым курильщикам:
Выпишите плюсы и привилегии, которые придут в вашу жизнь с отказом от сигарет.
Попробуйте поменять отношение к курению. Говорите не «сигарета», а «яд». Необходимо, чтобы курение в вашем сознании перестало быть безопасным занятием.
Постарайтесь как можно больше узнать о том, как табак влияет на ваше здоровье, что происходит в организме человека, который бросает курить.
Не надейтесь на чудо и не ставьте невыполнимых задач.
Не оттягивайте дело. Лучший день, чтобы бросить курить, — сегодня.
Кстати
Многие откладывают отказ от сигарет из-за боязни поправиться. О том, как бросить курить и не набрать лишних килограммов, читайте ЗДЕСЬ.