У мужчины из Австрии, который курил 30 лет, в горле выросли волосы

В чем причина

Врачи диагностировали у него эндотрахеальный рост волос, то есть волосы буквально начали расти у него в горле. Это заболевание встречается крайне редко, в медицинской литературе зарегистрировано лишь несколько случаев.

Медики точно не знают, чем конкретно могла быть вызвана болезнь. Однако вполне возможно, что во всем виноваты именно сигареты. По версии специалистов, курение может вызвать воспаление тканей горла, на фоне чего стволовые клетки превратились в волосяные фолликулы.

Есть еще один факт из биографии пациента, который может указывать на причину аномалии. В детстве австрийцу сделали операцию на трахее, после того как он чуть не утонул. Во время операции ему в трахею вставили дыхательную трубку. Через некоторое время отверстие закрыли пересаженной кожей.