Только эти 2 способа покрасить яйца на Пасху безопасны, предупредили в Роспотребнадзоре

Уже в конце этой недели православные христиане будут отмечать Пасху: готовить куличи, красить яйца. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие способы приготовления пасхальных яиц точно не навредят вашему здоровью.
Самый простой и безопасный способ покрасить яйцо — использовать природные красители. Можете смело экспериментировать с разными цветными овощами, фруктами, ягодами, зеленью и специями. Например, попробуйте взять луковую шелуху, свеклу или краснокочанную капусту, зеленый чай или листовую зелень, куркуму и паприку.
Еще один вариант — купить пищевые красители. Покрашенное с их помощью яйцо можно будет позже без опасений съесть. Чтобы понять, пищевой ли перед вами краситель, лучше внимательно изучить этикетку. По словам экспертов, для окраски яиц можно брать красители, на которых есть следующие обозначения: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.
А вот пробовать красить яйца с помощью средств, купленных с рук или в подозрительных ларьках и палатках, может быть опасно. Также специалисты не советуют использовать лайфхаки по покраске яиц с помощью линяющих цветных ниток или кусочков яркой ткани. Кроме того, опасно при работе с пасхальными яйцами использовать непищевые красители и краски. Такие опыты могут стать причиной отравления и спровоцировать другие непредсказуемые побочные эффекты для вашего здоровья, рассказывают эксперты в
Есть несколько советов, которые помогут вам сделать яйца красивыми. Чтобы краска легла на скорлупу ровно, попробуйте предварительно обработать продукт мыльным раствором. Сами яйца лучше отварить в посуде с толстыми стенками, тогда они не потрескаются. Медленно доведите воду до кипения и потом продолжайте готовить при минимальном нагревании.
После того как вы сварили яйца, промойте их теплой водой и аккуратно просушите. После окрашивания можно придать скорлупе блеск, смазав ее подсолнечным маслом. А если вы хотите сделать яйцо более ярким, оставьте яйца в отваре на ночь.