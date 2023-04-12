Только эти 2 способа покрасить яйца на Пасху безопасны, предупредили в Роспотребнадзоре

А вот пробовать красить яйца с помощью средств, купленных с рук или в подозрительных ларьках и палатках, может быть опасно. Также специалисты не советуют использовать лайфхаки по покраске яиц с помощью линяющих цветных ниток или кусочков яркой ткани. Кроме того, опасно при работе с пасхальными яйцами использовать непищевые красители и краски. Такие опыты могут стать причиной отравления и спровоцировать другие непредсказуемые побочные эффекты для вашего здоровья, рассказывают эксперты в телеграм-канале Роспотребнадзора.