Точный метод: три вопроса помогут понять, любите ли вы еще своего партнера

Это вовсе не странно — задумываться: «А люблю ли я еще своего мужа (или жену)? Вроде бы прожили много лет, привыкли друг к другу». Но не торопитесь делать выводы, что чувства давно погасли. Они часто живы внутри вас, просто не проявляются так явно.
Психолог Джеффри Бернштейн назвал три признака, что вы до сих пор любите своего партнера. Он предлагает задать себе всего три конкретных вопроса, ответы на которые помогут пролить свет на ваши истинные чувства.
Практикующий психолог с 30-летним стажем работы, доктор философии, автор книг
«Определить, любите ли вы своего партнера по-прежнему, может быть иногда очень непросто, — признает психолог в
Вы скучаете?
Спросите себя, скучаете ли вы, когда партнера нет рядом, когда он долго на работе, в командировке, занят делами? Если ответ точно «да», есть желание быть рядом с ним, то это указывает на то, что ваши чувства все еще сильны. Значит, вам не хватает общения с ним, его голоса, смеха и комфорта, который он обеспечивает.
Если вы часто думаете о своем партнере, когда его нет рядом, значит, он очень важен для вас, вы глубоко эмоционально связаны. Это естественная человеческая реакция — жаждать присутствия тех, кого мы любим.
Но психолог предупреждает, что важно разделять здоровое стремление быть рядом с человеком и зависимость от него. Если без близкого вы ощущаете неполноценность, это тревожный признак.
Вам нравится быть рядом?
Отношения процветают благодаря взаимному общению и обмену опытом. Если вам нравится вместе смотреть кино, завтракать рядом, делиться тем, что с вами происходит, вам комфортно с партнером, это — про любовь. Именно такие совместные рутинные моменты наслаждения и удовольствия и составляют счастье в жизни.
Если же вы чувствуете безразличие к партнеру или предпочитаете проводить время отдельно, это может быть признаком того, что вам пора переоценить свои чувства. Любовь часто отражается в радости и удовлетворении, которые возникают от простого присутствия друг друга.
Видите ли вы совместное будущее?
Вы вместе обсуждаете планы? Думаете ли вы о том, как будет выглядеть ваша жизнь рядом с партнером годы спустя? Вдохновляющие мысли об общем будущем — глубокий показатель настоящей любви. Это значит, что вы готовы инвестировать в отношения и справляться с трудностями. Это отражает стремление расти вместе и преодолевать жизненные взлеты и падения совместно, как команда.
«Обсуждение совместных планов укрепляет связь. Это значит, что оба партнера на одной волне. Если вы не можете представить свое будущее без партнера, это жизненно важный признак того, что ваша любовь к нему долговечна», — считает психолог Бернштейн.