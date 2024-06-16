Точный метод: три вопроса помогут понять, любите ли вы еще своего партнера

Спросите себя, скучаете ли вы, когда партнера нет рядом, когда он долго на работе, в командировке, занят делами? Если ответ точно «да», есть желание быть рядом с ним, то это указывает на то, что ваши чувства все еще сильны. Значит, вам не хватает общения с ним, его голоса, смеха и комфорта, который он обеспечивает.