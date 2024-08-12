Тест на критическое мышление: сможете быстро оценить вводные данные и найти лишнее?

«Задача Уэйсона сложна отчасти потому, что она проверяет абстрактные логические рассуждения. Тренируйтесь чаще в реальной жизни. Старайтесь останавливаться в моменте и продумывать, какие именно вам нужны данные для принятия того или иного решения, какие данные точно необходимы, а какие будут просто лишней информационной нагрузкой», — советует Дарья Пойманова.