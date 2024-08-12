Тест на критическое мышление: сможете быстро оценить вводные данные и найти лишнее?

Под критическим мышлением подразумевают способность человека выявлять, анализировать и оценивать ситуации, идеи и информацию, чтобы формулировать ответы на проблемы.
По словам Дарьи Поймановой, специалиста по развитию мозга, эту способность можно намного улучшить, если регулярно практиковаться.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Это навык, которому можно научиться. Хотя одним людям он дается легче, чем другим», — добавляет Дарья Пойманова.
Попробуйте решить задачу, предложенную Питером Кэткартом Уэйсоном (Peter Cathcart Wason), когнитивным психологом из Великобритании, который пытался объяснить, почему люди часто совершают логические ошибки. Эту задачку может быстро решить только один из десяти человек. Интересно, а у вас получится?
«Задача Уэйсона сложна отчасти потому, что она проверяет абстрактные логические рассуждения. Тренируйтесь чаще в реальной жизни. Старайтесь останавливаться в моменте и продумывать, какие именно вам нужны данные для принятия того или иного решения, какие данные точно необходимы, а какие будут просто лишней информационной нагрузкой», — советует Дарья Пойманова.
Итак, прочитайте внимательно задание на картинке ниже. Важно: не нажимайте сразу на нее — на обратной стороне карточки вы найдете ответ.
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