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Тест на критическое мышление: сможете быстро оценить вводные данные и найти лишнее?

Критическое мышление полезно далеко не только в решении задач. Многие успешные люди называют его необходимым навыком XXI века.

12 августа 20242
Тест на критическое мышление: сможете быстро оценить вводные данные и найти лишнее?
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iStockphoto

Под критическим мышлением подразумевают способность человека выявлять, анализировать и оценивать ситуации, идеи и информацию, чтобы формулировать ответы на проблемы.

По словам Дарьи Поймановой, специалиста по развитию мозга, эту способность можно намного улучшить, если регулярно практиковаться.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

«Это навык, которому можно научиться. Хотя одним людям он дается легче, чем другим», — добавляет Дарья Пойманова.

Попробуйте решить задачу, предложенную Питером Кэткартом Уэйсоном (Peter Cathcart Wason), когнитивным психологом из Великобритании, который пытался объяснить, почему люди часто совершают логические ошибки. Эту задачку может быстро решить только один из десяти человек. Интересно, а у вас получится?

«Задача Уэйсона сложна отчасти потому, что она проверяет абстрактные логические рассуждения. Тренируйтесь чаще в реальной жизни. Старайтесь останавливаться в моменте и продумывать, какие именно вам нужны данные для принятия того или иного решения, какие данные точно необходимы, а какие будут просто лишней информационной нагрузкой», — советует Дарья Пойманова.

Итак, прочитайте внимательно задание на картинке ниже. Важно: не нажимайте сразу на нее — на обратной стороне карточки вы найдете ответ.

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Автор текста:Анастасия Романова
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