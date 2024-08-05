Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Тест на логику: сможете быстро сказать, какое время показывают часы?

Занимательные задачи на логику, внимательность или образное мышление помогают держать мозг в тонусе. Решайте их регулярно, чтобы задействовать разные области мозга и повысить шансы избежать деменции в старости.

5 августа 20241
Тест на логику: сможете быстро сказать, какое время показывают часы?
Источник:

iStockphoto

Полезны, например, задачки на сравнение картинок и поиск последовательностей между ними. С решения одной из таких мы вам предлагаем начать новую трудовую неделю.

Как рассказала Дарья Пойманова, специалист по развитию мозга, понимание того, как работает мозг, может намного облегчить поиск ответа при решении любых задач. В том числе и этой.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

  • Внимательно рассматривайте каждую картинку, уделяя внимание деталям, — это активирует визуальную кору (затылочная доля), которая помогает создать четкую картину.

  • Удерживайте в памяти ключевые элементы картинок для их сравнения, разбивая задачу на части, — это помогает легче удерживать информацию в рабочей памяти.

  • Ищите паттерны и закономерности между картинками, сравнивая не только явные, но и скрытые характеристики, — это активирует ассоциативную кору (височные и теменные доли).

  • Формулируйте гипотезы о закономерностях и проверяйте их на разных картинках — так вы прокачиваете критическое мышление.

Итак, посмотрите на часы, изображенные на картинке ниже. Важно: не нажимайте сразу на нее, на обратной стороне карточки вы найдете ответ.

Нажмите

На нашем сайте вы также можете найти и другие полезные для мозга активности.

  • ЗДЕСЬ вы найдете задачку на образное мышление.

  • ЗДЕСЬ можно решить любопытную задачку «Хитроумный квадрат».

  • ЗДЕСЬ можно за минуту проверить, как хорошо мозг умеет додумывать за вас.

  • А ЗДЕСЬ можно пройти тест на логику из советского прошлого.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Статьи и новости