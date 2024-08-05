Тест на логику: сможете быстро сказать, какое время показывают часы?

Полезны, например, задачки на сравнение картинок и поиск последовательностей между ними. С решения одной из таких мы вам предлагаем начать новую трудовую неделю.
Как рассказала Дарья Пойманова, специалист по развитию мозга, понимание того, как работает мозг, может намного облегчить поиск ответа при решении любых задач. В том числе и этой.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
Внимательно рассматривайте каждую картинку, уделяя внимание деталям, — это активирует визуальную кору (затылочная доля), которая помогает создать четкую картину.
Удерживайте в памяти ключевые элементы картинок для их сравнения, разбивая задачу на части, — это помогает легче удерживать информацию в рабочей памяти.
Ищите паттерны и закономерности между картинками, сравнивая не только явные, но и скрытые характеристики, — это активирует ассоциативную кору (височные и теменные доли).
Формулируйте гипотезы о закономерностях и проверяйте их на разных картинках — так вы прокачиваете критическое мышление.
Итак, посмотрите на часы, изображенные на картинке ниже. Важно: не нажимайте сразу на нее, на обратной стороне карточки вы найдете ответ.
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