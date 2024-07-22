Включаем мозг: некоторые умудряются построить квадрат из стрелок за 10 секунд. А вы?

«Не бойтесь неожиданных вопросов и нестандартных ответов. Такие задачки не только развивают критическое мышление, но и учат вдумчиво оценивать сам вопрос. Прочитайте задание несколько раз — иногда требуется сделать что-то совсем другое, чем кажется на первый взгляд. Такой подход помогает гибко мыслить и видеть задачу с разных сторон. Это ключевой элемент в тренировке ума и развитии нашего мозга», — отметила специалист.