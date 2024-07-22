Включаем мозг: некоторые умудряются построить квадрат из стрелок за 10 секунд. А вы?

Конечно, для поддержания здоровья мозга только лишь несложных упражнений будет маловато. Не стоит забывать о здоровом образе жизни, разнообразном питании, физической активности. Также полезно давать своему мозгу и более серьезные нагрузки — например, начать учить иностранный язык или освоить новое хобби. Тогда небольшие задачки, головоломки, кроссворды станут для вас отличным подспорьем.
Одной из таких полезных задачек под названием «Хитроумный квадрат» поделилась Дарья Пойманова, тренер по развитию мозга.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Не бойтесь неожиданных вопросов и нестандартных ответов. Такие задачки не только развивают критическое мышление, но и учат вдумчиво оценивать сам вопрос. Прочитайте задание несколько раз — иногда требуется сделать что-то совсем другое, чем кажется на первый взгляд. Такой подход помогает гибко мыслить и видеть задачу с разных сторон. Это ключевой элемент в тренировке ума и развитии нашего мозга», — отметила специалист.
Важно: не нажимайте сразу на картинку. Попытайтесь сначала сами найти ответ, а уже после этого проверить его на обратной стороне карточки.
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