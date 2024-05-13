«Стеклянный колпак»: используйте этот прием, чтобы не реагировать на негатив (видео)

По словам нейрофизиологов, в обоих случаях происходит возбуждение нервных клеток в определенных областях мозга, причем в одинаковых последовательностях и объеме. Если вы представите себе кислый лимон, то сможете ощутить вкус цитрусового. Здесь важно, конечно, чтобы вы когда-нибудь уже ели этот фрукт, без такого опыта в реальности сделать так будет крайне трудно.
Способность мозга не различать реальные и воображаемые объекты можно использовать и в других ситуациях. Например, при сложных переговорах, чтобы уменьшить уровень стресса и легче сохранять рациональное мышление.
Майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова рассказала о приеме «Стеклянный колпак», основанном на методе визуализации.
К слову
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