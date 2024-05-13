«Стеклянный колпак»: используйте этот прием, чтобы не реагировать на негатив (видео)

По словам нейрофизиологов, в обоих случаях происходит возбуждение нервных клеток в определенных областях мозга, причем в одинаковых последовательностях и объеме. Если вы представите себе кислый лимон, то сможете ощутить вкус цитрусового. Здесь важно, конечно, чтобы вы когда-нибудь уже ели этот фрукт, без такого опыта в реальности сделать так будет крайне трудно.