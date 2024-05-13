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«Стеклянный колпак»: используйте этот прием, чтобы не реагировать на негатив (видео)

Для мозга нет разницы между реальными и воображаемыми объектами. Именно поэтому опыт, который мы проживаем во время снов или фантазий, для нашего мозга вполне реален. И эту его способность можно использовать.

13 мая 20241
«Стеклянный колпак»: используйте этот прием, чтобы не реагировать на негатив (видео)
Источник:
IStockphoto

По словам нейрофизиологов, в обоих случаях происходит возбуждение нервных клеток в определенных областях мозга, причем в одинаковых последовательностях и объеме. Если вы представите себе кислый лимон, то сможете ощутить вкус цитрусового. Здесь важно, конечно, чтобы вы когда-нибудь уже ели этот фрукт, без такого опыта в реальности сделать так будет крайне трудно.

Способность мозга не различать реальные и воображаемые объекты можно использовать и в других ситуациях. Например, при сложных переговорах, чтобы уменьшить уровень стресса и легче сохранять рациональное мышление.

Майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова рассказала о приеме «Стеклянный колпак», основанном на методе визуализации.

К слову

На нашем сайте можно найти другие видео с простыми, но действенными упражнениями для мозга:

Автор текста:Анастасия Романова
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