Спустила ползарплаты на ерунду: как развивается зависимость от маркетплейсов

«В вашей корзине остался товар. Поспешите, иначе его купят другие», — примерно такие зазывающие уведомления рассылают клиентам маркетплейсы.
В прошлом году одна онлайн-платформа провела масштабное исследование. Оказалось, что 54% россиян тратят на маркетплейсах от 5000 до 20 000 рублей в месяц.
А вот, что пишут сами клиентки на женских форумах:
«Я с 2012 года за 12 лет потратила там 5 миллионов, это ужасно. Шопоголизм реальный».
«На одном — 37 800 в прошлом месяце. В этом — 24 965, и это еще не все, нужно докупить косметики. На другом — 19 302 за прошлый и 51 107 в этом».
Причем, как это часто бывает, деньги тратятся на всякую «очень важную» ерунду, которая потом лишь занимает место в шкафу.
А сколько времени уходит на подобный шопинг! За несколько лет онлайн-площадки стали чем-то вроде соцсетей, где люди вместо ленты новостей листают каталоги, читают бесконечные отзывы.
По данным опроса, 88% россиян любят просматривать страницы маркетплейсов просто так, 39% из них объясняют, что делают это от скуки, подсчитали для РИА «Новости» специалисты «Авито».
Исследование также показало: 39% пользователей онлайн-платформ сидят на маркетплейсах ежедневно около часа.
Доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий, кандидат психологических наук, доцент, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ
Затягивают распродажи
«Людям нравится, когда у тебя все магазины в одном месте. Можно сравнивать цены и экономить время, в отличие от больших торговых центров, в которых представлены не все фирмы», —
И эта тяга к экономии играет злую шутку. Кажется, что всех обхитрил, купил товар по «суперцене». Вот только зачем?
Не хватает эмоций
«Есть люди, в основном это женщины ближе к пенсионному возрасту, у которых раньше была склонность к телемагазинам. Эта зависимость никуда не делась. У тех, кто менее устойчив, у кого не хватает эмоций в реальной жизни, зависимость усугубилась во время коронавируса. Из-за пандемии торговые онлайн-площадки получили большую популярность», — рассказывает эксперт.
По словам психолога, покупки действительно способны поднимать настроение. Некоторые ученые считают, что во время шопинга активируется система вознаграждения в мозге.
«Тут физиология опять же работает на зависимость. Чем приятна покупка? Ты совершаешь какое-то действие и сразу получаешь результат. Наш мозг любит, когда идет быстрая реакция. Вот поэтому люди счастливы», — объясняет Валерия Демарева.
Виртуальные деньги тратить проще
Научно доказано, что люди легче расстаются с виртуальными деньгами. И наоборот, когда мы покупаем в обычных магазинах, то больше ощущаем утрату денег.
Сложнее всего расстаться с бумажными деньгами, когда видишь, сколько купюр лежит в кошельке. Гораздо проще приложить карточку к терминалу для оплаты. Но самый легкий способ расстаться со своими накоплениями — расплатиться онлайн.
«Отсутствие физического контакта, даже с карточкой, расслабляет человека, и он делает больше необдуманных поступков, — говорит ученый. — Переход на цифровой рубль притупляет физическое ощущение денег. В руках их нет, они где-то на карте, а баланс не всегда четко держится в голове».
Как понять, что есть зависимость от маркетплейса
Чтобы определить, насколько плотно вы подсели на онлайн-шопинг, эксперт предлагает ответить на несколько вопросов:
Сколько времени вы проводите на маркетплейсах?
Как часто вы покупаете что-то?
Действительно ли вам было нужно то, что вы купили?
Каким процентом своих покупок вы пользуетесь в реальной жизни?
Тем, кто хочет обуздать свой шопоголизм, психолог советует завести дневник для покупок.
«Есть замечательные приложения, которые помогают развивать финансовую грамотность и навыки самоорганизации. Но если все это не помогает, стоит обратиться к психологу. Возможно, онлайн-шопинг закрывает какую-то другую потребность, которую нужно проработать».