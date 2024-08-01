Спустила ползарплаты на ерунду: как развивается зависимость от маркетплейсов

«Есть люди, в основном это женщины ближе к пенсионному возрасту, у которых раньше была склонность к телемагазинам. Эта зависимость никуда не делась. У тех, кто менее устойчив, у кого не хватает эмоций в реальной жизни, зависимость усугубилась во время коронавируса. Из-за пандемии торговые онлайн-площадки получили большую популярность», — рассказывает эксперт.