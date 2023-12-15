«Со мной он будет другим»: почему женщины выходят замуж за мужчин с сомнительной репутацией

Схема-терапия — современная интегративная модель психотерапии, разработанная как преобразование когнитивно-поведенческой терапии. Она включает в себя биологические концепции, теорию привязанности и другие направления.

Терапия исходит из того, что у каждого человека есть потребности: биологические, психологические, социальные. В зависимости от того, как в детстве те или иные потребности удовлетворялись, закладывается схема мышления, поведения.