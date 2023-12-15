«Со мной он будет другим»: почему женщины выходят замуж за мужчин с сомнительной репутацией

Есть актеры, спортсмены и другие знаменитости, чьи имена часто мелькают в ток-шоу и новостях из-за постоянных скандалов: то на жену руку поднимет, то девушке изменит, то разводиться начнет максимально громко и некрасиво, с демонстрацией всего грязного белья. И вроде бы все знают, что репутация у этого персонажа оставляет желать лучшего, но все равно при этом находятся те, кто готов вступить с ним в отношения, заключить брак, родить детей.
Возможно, и вы в своем окружении сталкивались с такими. Вроде бы есть человек, про которого все знают, что с бывшими партнерами он поступал далеко не самым лучшим образом. И новые дамы сердца тоже вроде бы про это знают, но все равно идут с ним на сближение. Почему так происходит? «Доктор Питер» разбирался вместе с психологом Петром Галигабаровым.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Эту ситуацию с точки зрения психологии можно рассмотреть под разным углом. Давайте разберемся с причинами подобного поведения с точки зрения нейрофизиологии и схема-терапии.
Схема-терапия — современная интегративная модель психотерапии, разработанная как преобразование когнитивно-поведенческой терапии. Она включает в себя биологические концепции, теорию привязанности и другие направления.
Терапия исходит из того, что у каждого человека есть потребности: биологические, психологические, социальные. В зависимости от того, как в детстве те или иные потребности удовлетворялись, закладывается схема мышления, поведения.
Но сначала про нейрофизиологию и серотонин. Этот гормон вырабатывается, чтобы мотивировать нас добиваться лучшей жизни, статуса. Чем престижнее мы или человек рядом с нами, тем мы более уверены в себе — так заложено эволюцией.
Если мужчина — абьюзер статусный, то к нему априори тянутся. Поэтому рассказы битых бывших партнерш не так пугают. Ведь можно получить престижного партнера. Есть мысли, что «со мной он будет другим, я его исправлю».
Тем более что часто мужчины-абьюзеры вызывают симпатию у окружающих, они умеют нравиться, производить положительное впечатление. И вот женщина вступает с ним в отношения, влюбляется. А влюбленность — это гормоны, которые на время надевают розовые очки и преломляют реальность.
Поэтому-то в абьюзивных отношениях выделяют несколько стадий.
Первая: 0% = степень свободы и 0% = осознанность, когда «розовые очки» полностью искажают действительность и женщина ищет проблемы только в себе, может даже перекраивать себя, чтобы любимый был доволен.
Вторая: 0% = степень свободы и 50% = осознанность, когда «розовые очки» трескаются и женщина начинает понимать, что с ней обращаются грубо.
Третья: 50% = степень свободы и 100% = степень осознанности, когда есть полное понимание происходящего эмоционального и/или физического насилия, но нет свободы и энергии выбраться из отношений, тем более если мужчина облечен властью.
Четвертая: 100% = степень свободы, 50% = эмоциональной свободы и 100% = степень осознанности.
Пятая: 100% = степень свободы, 100% = эмоциональной свободы и 100% = степень осознанности.
Прохождение по стадиям — тяжелый путь, который часто не преодолеть без помощи психолога.
Теперь обратимся к схема-терапии.
Одна из схем — «Недоверие/Ожидание жестокого обращения» — формируется в детско-подростковом возрасте, когда не закрыта базовая потребность в безопасности. Например, росли с жестоким отцом, отчимом, дедом, дядей или тренер в бассейне был груб и унижал.
Сценарий выбора подобных партнеров противоположного пола сформирован, и, попадая в абьюзивные отношения, женщина может:
бежать — избегать вообще связей с мужчинами, как делают некоторые мои клиентки, выросшие с нарциссическими отцами;
бить — быть агрессивной и самостоятельно устраивать дрязги, даже с приличным, добрым мужчиной;
покоряться, когда женщина просто подчиняется «судьбе», не представляя, что может быть иначе, поскольку она иного и не видела. Например, отец бил мать на ее глазах, поэтому она думает, что именно так выглядят нормальные отношения.
Важно сказать, что схема «Недоверие/Ожидание жестокого обращения» наиболее сложная в проработке с психологом, длительная, особенно если в детско-подростковом возрасте имело место насилие физическое, перешедшее в ПТСР.
Итак, женщина может выбирать заведомо опасного мужчину из выгоды и в рамках своей негативной схемы.
Если вы хотите понять, кого выбираете в партнеры, то возьмите ручку и бумагу и проведите «инвентаризацию». Выпишите всех значимых мужчин в хронологическом порядке. Скорее всего, вы увидите схожие черты между ними.
Хорошая новость в том, что можно перестать наступать на одни и те же грабли и бежать по печальному замкнутому кругу. Главное — начать осознавать, что с вашими отношениями что-то не так. Это первый шаг на пути к освобождению.