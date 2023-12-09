К чему снится выпадение зубов, выяснили психологи Университета Бен-Гуриона

Оказалось, что связь между «зубными» сновидениями и раздражением в полости рта при пробуждении есть. Люди порой не осознают, например, что скрежещут зубами во сне, если, конечно, у них не появится партнер, который им в итоге об этом скажет. Это явление носит название «бруксизм» и связано с непроизвольным сильным сжатием челюстей во сне.