Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

К чему снится выпадение зубов, выяснили психологи Университета Бен-Гуриона

Кошмары с выпадением зубов периодически снятся каждому. Различные эзотерические сонники грозят сновидцу разнообразными потерями в жизни, проблемами со здоровьем и даже смертью близких. Причины таких снов можно объяснить и с научной точки зрения.

9 декабря 20231
К чему снится выпадение зубов, выяснили психологи
Источник:

unsplash.com

Кажется, каждый из нас хоть раз испытывал ужас и сожаление при виде шатающихся зубов в зеркале. К счастью, потом мы просыпались, и все зубы оказывались на месте. Но почему нам это снится? Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) нашли научное объяснение таким кошмарам. Статья появилась в научном журнале Frontiers in Psychology.

Причина — бруксизм

Порядка 40% людей видели сны с выпадением зубов хотя бы раз в жизни: сюжет такого кошмара остается одним из самых распространенных. Об этом сообщалось еще в исследовании 2012 года, которое опубликовали в журнале Dreaming.

Читайте также

Недавно израильские ученые провели еще одно исследование, во время которого опросили 210 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Каждый из них рассказал, о чем были его сны, испытывал ли он в последнее время стресс, хорошо ли спал.

Также участники рассказывали, в каком состоянии на самом деле их зубы: есть ли какие-то неприятные ощущения во рту — например, напряжение и усталость мышц челюсти, излишняя чувствительность зубов и десен.

Оказалось, что связь между «зубными» сновидениями и раздражением в полости рта при пробуждении есть. Люди порой не осознают, например, что скрежещут зубами во сне, если, конечно, у них не появится партнер, который им в итоге об этом скажет. Это явление носит название «бруксизм» и связано с непроизвольным сильным сжатием челюстей во сне.

Читайте также

Интересно, что «зубные» кошмары оказались никак не связаны с проблемным сном или повышенным уровнем тревожности, так что гипотеза о том, что такие сны свидетельствуют о психологических проблемах, оказалась неподтвержденной.

Таким образом, ученые доказали, что происхождение некоторых снов, скорее всего, физиологическое. Искать в них прямое или символическое отображение психологических проблем не стоит.

Материалы по теме
Психология