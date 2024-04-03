Для многих утро — самая противная часть дня. Мало кто может похвастаться здоровым сном на постоянной основе, да и необходимость в спешке собираться на работу и ехать по пробкам настроения тоже не добавляет.
В своем
Первое, что вам стоит сделать после пробуждения, — выпить чистую воду. Дело в том, что во время сна человек теряет достаточно много жидкости, а утренний поход в туалет еще больше лишает нас воды. Поэтому лучше поставить на тумбочку рядом с кроватью стакан с теплой водой. Сама Павлова взяла за правило еще вечером оставлять термос с 500 мл горячей воды. К утру термос остывает.
Очень важно сначала выпить, а потом встать. Дело в том, что, когда человек в состоянии гиповолемии начинает двигаться, у него начинает активно работать вся сердечно-сосудистая система. Из-за нехватки воды в организме кровь утром довольно густая. Поэтому клетки крови могут слипаться, что повышает риск тромбозов.
Второй обязательный пункт — пойти на кухню и начать готовить завтрак. Между тем самым стаканом воды и первым приемом пищи должно в идеале пройти 25-30 минут. Можно, например, поставить вариться яйца и уделить время третьему шагу.
Третий этап хорошего утра — обязательные гигиенические процедуры: чистка зубов, умывание.
После этого можно переходить к четвертому шагу - позавтракать. По мнению Павловой, пропускать этот прием пищи ни в коем случае нельзя, его можно считать самым важным за весь день.
Именно утром у человека обычно зашкаливает уровень гормона стресса кортизола. Если в этот период не поесть и при этом начать активно двигаться, нагружать свой мозг, то наш организм начнет разрушать мышцы и копить жировую ткань.
Чтобы этого избежать, нужно налегать на белковые продукты. Чай или кофе лучше пить уже через час после еды.
А что делать тем, кто с утра совсем не хочет есть? Скорее всего, вам нужно восстановить суточные ритмы. У вас может быть смещено расписание ЖКТ и гормональной системы. Так часто бывает у тех, кто слишком поздно ужинает или ложится спать.
Формула идеального завтрака
Как отмечает нутрициолог Алена Ефимова, есть миф, будто завтрак — идеальное время для самой вредной и сладкой еды. Мол, если съел до 12 часов, то в лишние килограммы ничего не отложится. Однако на самом деле это не так. Более того, булки и пирожные не дадут вам продолжительного чувства сытости, тогда вы с большей вероятностью переедите в обед.
Поэтому утром лучше налегать на белково-жировую пищу. Такие продукты насытят на 4-5 часов. Нелишним будет добавить в тарелку источники клетчатки. Конкретные идеи о том, что приготовить утром, можно найти ЗДЕСЬ.
Кстати
Есть ряд продуктов, которые принято считать идеальными для завтрака. Однако на самом деле есть их на голодный желудок — не самая хорошая идея. Прочитать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.