Формула идеального завтрака

Как отмечает нутрициолог Алена Ефимова, есть миф, будто завтрак — идеальное время для самой вредной и сладкой еды. Мол, если съел до 12 часов, то в лишние килограммы ничего не отложится. Однако на самом деле это не так. Более того, булки и пирожные не дадут вам продолжительного чувства сытости, тогда вы с большей вероятностью переедите в обед.

Поэтому утром лучше налегать на белково-жировую пищу. Такие продукты насытят на 4-5 часов. Нелишним будет добавить в тарелку источники клетчатки. Конкретные идеи о том, что приготовить утром, можно найти ЗДЕСЬ.