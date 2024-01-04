Синдром Плюшкина: что делать, если ваш близкий стал копить дома мусор и хлам

Если вы нашли эти критерии у своих близких и соседей, то стоит серьезно задуматься о помощи. Дело в том, что такие пациенты никогда самостоятельно не обратятся к врачам, а последствия могут быть плачевными не только для них, но и для тех, кто живет с ними рядом. Они просто не осознают, что у них вообще есть какие-то проблемы.