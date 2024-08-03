Шесть признаков нарциссизма, которые проявляются еще в детстве

Мы привыкли, что нарциссы и абьюзеры — это уже взрослые люди, у которых сформировались характер и мировоззрение. Однако все, что процветает в зрелом возрасте, на самом деле проявляется еще в детстве. Психологи говорят, что до восьми лет психика ребенка самая подвижная, поэтому именно в этот период стоит как можно больше вкладывать в воспитание чада.
Дипломированный психолог, магистр наук
«Детей, у которых могут развиться некоторые нарциссические черты, можно заметить без труда. Существуют определенные красные флаги, при этом у ребенка их будет сразу несколько, а не один или два. И только родители могут повлиять на характер своего чада, оградив его от страданий в будущем», —
Как понять, что ваш ребенок — потенциальный нарцисс
Он отказывается признавать свои ошибки. Ребенок будет вести себя так, будто он никогда не чувствует себя виноватым ни в одной ситуации. Он может отказываться брать на себя ответственность, даже когда все обстоятельства указывают, что это необходимо сделать.
Не хочет анализировать свое поведение. Родители могут спросить у ребенка: как ты думаешь, почему мы тебя отругали? И в большинстве случаев он выдаст какую-то версию. Потенциальный нарцисс в принципе отказывается от самоанализа — как в детстве, так и во взрослом возрасте.
У него нет эмпатии. Ребенок не может искренне сопереживать другим. Он не жалеет сверстника, которого обидели в садике или на детской площадке. Его также не коробят любые негативные эмоции членов семьи.
Постоянно требует внимания. Такому ребенку необходимо быть всегда в центре событий, ему важно, чтобы смотрели только на него и слушали тоже только его.
Не принимает чужую точку зрения. Дети, как и взрослые, могут спорить — это вполне нормальное явление. Однако если ваш ребенок постоянно доказывает, что прав только он, то здесь точно стоит задуматься. Потенциальные нарциссы не готовы мириться даже с другим мнением сверстников, поэтому у них может быть мало друзей.
Часто злится без причины. Дети с нарциссическими наклонностями могут реагировать на неудобные или смущающие ситуации вспышками гнева, несоразмерными происходящему. То есть злиться, когда этого требует ситуация, — вполне нормально. Но если ребенок часто вспыхивает, словно спичка, то это точно еще один красный флаг.
Родительские фразы, которые ломают детскую психику
Как бы мы ни любили своих детей, быть идеальным родителей просто невозможно. К этому и не надо стремиться, заверяют психологи. Самое главное — ребенок должен всегда знать, что его любят и придут на помощь.
Какие фразы нельзя говорить ребенку ни при каких обстоятельствах и на какие менее токсичные их лучше всего заменить? Объясняет психолог Виктория Дмитриева.