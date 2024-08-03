Шесть признаков нарциссизма, которые проявляются еще в детстве

Он отказывается признавать свои ошибки. Ребенок будет вести себя так, будто он никогда не чувствует себя виноватым ни в одной ситуации. Он может отказываться брать на себя ответственность, даже когда все обстоятельства указывают, что это необходимо сделать.

Не хочет анализировать свое поведение. Родители могут спросить у ребенка: как ты думаешь, почему мы тебя отругали? И в большинстве случаев он выдаст какую-то версию. Потенциальный нарцисс в принципе отказывается от самоанализа — как в детстве, так и во взрослом возрасте.

У него нет эмпатии. Ребенок не может искренне сопереживать другим. Он не жалеет сверстника, которого обидели в садике или на детской площадке. Его также не коробят любые негативные эмоции членов семьи.

Постоянно требует внимания. Такому ребенку необходимо быть всегда в центре событий, ему важно, чтобы смотрели только на него и слушали тоже только его.

Не принимает чужую точку зрения. Дети, как и взрослые, могут спорить — это вполне нормальное явление. Однако если ваш ребенок постоянно доказывает, что прав только он, то здесь точно стоит задуматься. Потенциальные нарциссы не готовы мириться даже с другим мнением сверстников, поэтому у них может быть мало друзей.