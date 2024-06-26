Секреты выбора хорошей передержки для собак, чтобы вы наслаждались отпуском

Несмотря на то что во многих отелях есть миски для корма и воды, хозяину не стоит полагаться на их безопасность и чистоту. Перед размещением питомца следует проверить посуду на мелкие сколы и повреждения, а также ее качество . Но лучше всего взять посуду для собаки или кошки из дома.