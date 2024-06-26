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Секреты выбора хорошей передержки для собак, чтобы вы наслаждались отпуском

Если хозяевам приходится уезжать из дома, животных отдают на передержку. Ветеринар объясняет, как помочь питомцу адаптироваться к новому месту и снизить уровень стресса, чтобы сделать его жизнь в ваше отсутствие максимально комфортной.

26 июня 2024Обсудить
передержка, отель, собака
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iStockphoto

Передержка для собак и кошек — это временное размещение и уход за ними в специальном заведении или у опытного опекуна, когда владелец питомца временно не может обеспечить ему достаточное внимание. Причины для передержки могут быть разными: поездка в отпуск, командировка, болезнь или другие обстоятельства.

Важно не пожалеть времени на поиски подходящего места для передержки собаки или кошки, чтобы быть уверенным в безопасности и комфорте животного во время вашего отсутствия. Ветеринар Алексей Князьков поделился основными критериями выбора отеля для животных.

Алексей Князьков
Ветеринария

Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy

Репутация и рекомендации

«Начать стоит с изучения репутации и отзывов других владельцев, а также посещения комплекса заранее: оцените чистоту, размеры помещений и общую атмосферу, — советует ветеринар. — Убедитесь, что для животных созданы комфортные условия, включая достаточное пространство для отдыха и игр. Уточните, как организовано питание. Собственное меню заведения может значительно отличаться от привычного рациона».

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Условия содержания

Обязательно расскажите об индивидуальных особенностях вашего питомца, графике его кормления. Важно проверить, есть ли в заведении ветеринар, или убедиться в возможности оперативно вызвать специалиста в случае необходимости.

«Обеспечьте питомца на время вашего отсутствия его привычной едой. Резкая смена рациона может вызвать проблемы с пищеварением и стресс у животного. Убедитесь, что еды достаточно на весь период пребывания. Если питомец привык получать лакомства, не забудьте положить их с собой», — посоветовал Алексей Князьков.

Узнайте о квалификации и опыте сотрудников передержки. Важно, чтобы они были знакомы с основами ухода за животными, умели распознавать и реагировать на заболевания или поведенческие проблемы.

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Доверяй, но проверяй

Несмотря на то что во многих отелях есть миски для корма и воды, хозяину не стоит полагаться на их безопасность и чистоту. Перед размещением питомца следует проверить посуду на мелкие сколы и повреждения, а также ее качество. Но лучше всего взять посуду для собаки или кошки из дома.

«Хорошая гостиница для животных предлагает возможность адаптации, — продолжает ветеринар Князьков. — Например, вы можете привести питомца на несколько часов, чтобы он привык к новому месту, прежде чем останется на длительное время. Это поможет снизить уровень стресса у животного и сделает его пребывание более комфортным».

Автор текста:Анна Майская
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