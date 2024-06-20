Не ошибетесь: три признака действительно спелого и сладкого абрикоса

Сейчас в магазинах найти фрукты можно хоть круглый год, были бы деньги. Однако самые полезные и вкусные плоды — те, что продаются в сезон. Лето — время, когда абрикосы созревают естественным образом. Так что самое время обратить на них внимание.
Эксперты Роспотребнадзора
Состав абрикосов
На 100 г продукта приходится:
белков — 0,91 г;
жиров — 0,11 г;
углеводов — 9,12 г;
калорий — 44 ккал.
Абрикосы очень хороши в жару, так как на 85% мякоть плода состоит из воды.
А еще в абрикосах много полезных витаминов и минералов. Например:
В1 — тиамин;
В2 — рибофлавин;
В5 — пантотеновая кислота;
В6 — пиридоксин;
В8 — инозитол;
В9 — фолиевая кислота;
В17 — амигдалин;
бета-каротин;
магний;
цинк;
железо;
фтор;
йод.
В чем польза абрикосов
В первую очередь абрикосы отлично подойдут худеющим. Калорий в них мало, а вот полезной клетчатки достаточно много. Благодаря этому плоды помогут наладить пищеварение, укрепить сосуды. Кроме того, абрикосы помогут стать более стрессоустойчивыми и выносливыми, повысят настроение.
Благодаря своему составу фрукт поможет укрепить иммунитет, защитить себя от железодефицитной анемии и даже снизить риск развития рака.
Кому абрикосы нельзя
Несмотря на все достоинства абрикосов, свои противопоказания есть и у них. Осторожнее с плодами стоит быть диабетикам, аллергикам, людям с болезнями ЖКТ и печени.
Если сомневаетесь, лучше посоветоваться с терапевтом, прежде чем налегать на плоды.
Как не превратить полезный фрукт в яд
Главное правило здорового и сбалансированного меню — все хорошо в меру. В день без вреда для здоровья можно смело съесть порцию абрикосов в 300 граммов.
Врачи не рекомендуют есть плоды после тяжелых продуктов. Кроме того, имейте в виду: в сырых ядрышках есть вещество амигдалин, который в человеческом кишечнике распадается на синильную кислоту. Это вещество — серьезный яд, который может стать причиной отравления. Так что есть косточки нельзя.
Выбираем лучшее
Чтобы абрикосы принесли максимум пользы, их нужно правильно выбрать. Хорошие, спелые плоды должны иметь ровный цвет без точек и пятен. Фрукт должен сладко пахнуть, его кожица на ощупь сухая и упругая. Трещинки и вмятины — признак, что с плодом что-то не так.
Вот еще несколько причин отказаться от покупки:
абрикосы слишком жесткие или слишком мягкие на ощупь;
плоды пахнут чем-то неприятным — сыростью или плесенью;
кожица фруктов покрылась морщинками;
окрас плодов выглядит неестественно ярким;
на плодах есть зеленые пятна.