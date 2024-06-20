Не ошибетесь: три признака действительно спелого и сладкого абрикоса

Состав абрикосов

На 100 г продукта приходится:

белков — 0,91 г;

жиров — 0,11 г;

углеводов — 9,12 г;

калорий — 44 ккал.

Абрикосы очень хороши в жару, так как на 85% мякоть плода состоит из воды.

А еще в абрикосах много полезных витаминов и минералов. Например: