С какой ноги встаете с кровати? Это многое расскажет о вашем характере

Обычно мало кто обращает внимание на то, с какой ноги он встает утром с кровати. Но некоторые считают, что в этой привычке скрыт определенный смысл. Недаром ведь, когда у человека вдруг заметно портится настроение или его поведение неожиданно и неприятно удивляет окружающих, часто говорят: «Встал не с той ноги».
А вы лично замечали, с какой ноги встаете по утрам? Если нет, попробуйте провести эксперимент — повторите «на автомате» свой утренний ритуал вставания с постели и обратите внимание, какую ногу вы обычно ставите на пол первой.
После этого можно пройти тест, который предлагают наши коллеги из издания VokrugSveta.ru, и узнать по этой утренней привычке о чертах вашей личности, о которых вы могли не знать.
С какой ноги вы встаете по утрам?
С правой
С левой
Встаю сразу на обе ноги
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