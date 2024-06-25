С какой ноги встаете с кровати? Это многое расскажет о вашем характере

Обычно мало кто обращает внимание на то, с какой ноги он встает утром с кровати. Но некоторые считают, что в этой привычке скрыт определенный смысл. Недаром ведь, когда у человека вдруг заметно портится настроение или его поведение неожиданно и неприятно удивляет окружающих, часто говорят: «Встал не с той ноги».