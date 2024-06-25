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С какой ноги встаете с кровати? Это многое расскажет о вашем характере

Есть такой фразеологизм — «встал не с той ноги», который означает дурное настроение без видимых на то причин. Кому-то это покажется просто выражением без особой привязки к смыслу. А может, он все-таки есть?

25 июня 2024Обсудить
поза для сна
Источник:
iStockphoto

Обычно мало кто обращает внимание на то, с какой ноги он встает утром с кровати. Но некоторые считают, что в этой привычке скрыт определенный смысл. Недаром ведь, когда у человека вдруг заметно портится настроение или его поведение неожиданно и неприятно удивляет окружающих, часто говорят: «Встал не с той ноги».

А вы лично замечали, с какой ноги встаете по утрам? Если нет, попробуйте провести эксперимент — повторите «на автомате» свой утренний ритуал вставания с постели и обратите внимание, какую ногу вы обычно ставите на пол первой.

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После этого можно пройти тест, который предлагают наши коллеги из издания VokrugSveta.ru, и узнать по этой утренней привычке о чертах вашей личности, о которых вы могли не знать.

ТЕСТ
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С какой ноги вы встаете по утрам?

  • С правой

  • С левой

  • Встаю сразу на обе ноги

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Автор текста:Анастасия Романова
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