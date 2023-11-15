Редчайший случай в гинекологии: женщина с двумя матками забеременела двойней

32-летняя Келси Хэтчер — уникальная женщина. Она вынашивает двойню, причем каждый плод развивается в своей личной матке. О том, что у нее редкое заболевание — двойная матка, Келси знала еще с 17 лет. Эта аномалия встречается у 0,3% женщин, примерно у трех на тысячу.
Но это не помешало американке выносить и родить троих детей. Все беременности, несмотря на возможные осложнения, были благополучными, малыши родились здоровыми и точно в срок.
Один случай на 50 миллионов
Келси не собиралась заводить еще одного ребенка, пока весной 2023 года внезапно не узнала, что беременна в четвертый раз. На сроке в восемь недель она отправилась на УЗИ и узнала, что у нее с мужем не только будут двойняшки, но и развиваются они каждый в своей матке и у каждого своя плацента. Историю беременности женщина рассказывает в соцсетях.
«Мы были просто потрясены! Во время первого УЗИ ужасно веселились, придумывая все новые и новые шутки о двойняшках», — написала Келси.
Медики признают: вероятность, что беременность разовьется в обеих матках одновременно, чрезвычайно мала — 1 на 50 миллионов. Похожий случай был в 2019 году, тогда 20-летняя женщина в Бангладеш благополучно родила здоровых малышей с разницей в 26 дней.
Разные дни рождения
Врачи отмечают, что называть детей, которые родятся у Келси, двойняшками не совсем верно. Ведь у каждого ребенка своя матка и своя плацента. Да и даты рождения у малышей (УЗИ показало, что это девочки) могут быть разными. Весьма велика вероятность, что дети появятся на свет с разницей в несколько часов, дней или даже недель.
Предполагается, что американка родит девочек в конце декабря, аккурат на Рождество.
Возможно, Келси потребуется кесарево сечение для одного или обоих малышей — в зависимости от того, как будут развиваться события.
«На встрече с врачами я призналась, что хотела бы избежать кесарева сечения, если это возможно. Но если это будет необходимо по медицинским показаниям, я соглашусь ради безопасности детей и своей собственной, — написала Келси в соцсетях. — Врачи тоже были честны: для них пока большая загадка, как будут проходить роды. Ни один врач штата пока еще не принимал двойняшек от матери с двумя матками. Это настоящая неизведанная территория!»
Необычная беременность
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о редких случаях беременности. Так, В Ростове-на-Дону у 27-летней жительницы одновременно наступила двойная беременность — маточная и внематочная. Правда, об этом врачи и сама женщина узнали не сразу.
А московские врачи спасли женщину, у которой беременность развивалась в печени. Это очень редкий тип внематочной беременности.