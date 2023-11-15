Редчайший случай в гинекологии: женщина с двумя матками забеременела двойней

Врачи отмечают, что называть детей, которые родятся у Келси, двойняшками не совсем верно . Ведь у каждого ребенка своя матка и своя плацента. Да и даты рождения у малышей (УЗИ показало, что это девочки) могут быть разными. Весьма велика вероятность, что дети появятся на свет с разницей в несколько часов, дней или даже недель.

Предполагается, что американка родит девочек в конце декабря, аккурат на Рождество.

Возможно, Келси потребуется кесарево сечение для одного или обоих малышей — в зависимости от того, как будут развиваться события.