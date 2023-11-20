Редчайший случай: у петербурженки рак сердца распространился в мозг

Молодой жительнице Петербурга год назад пересадили донорское сердце из-за сразу двух поразивших его опухолей. Казалось бы, жизнь началась заново, женщина вернулась к своим привычным занятиям. Но спустя несколько месяцев оказалось, что злокачественное новообразование, которое удалили вместе с сердцем, успело дать метастаз в головной мозг. Спасли женщину
Тотальное удаление сердца
Молодая петербурженка почувствовала себя плохо в январе 2020 года. Женщина жаловалась на одышку и слабость. Даже простая прогулка давалась ей с трудом, ходить было очень трудно.
УЗИ сердца показало, что в сердце у пациентки поселилась большая опухоль, именно она давала такие симптомы. К счастью, новообразование оказалось незлокачественной миксофибромой. Кардиохирурги оперативно провели операцию, опухоль удалили. Но состояние женщины улучшилось ненадолго. Случился рецидив. На этот раз ее сердце поразила злокачественная саркома левого предсердия — редкий рак сердца, который не поддается «химии» и лучевой терапии.
В октябре 2022 года в Центре Алмазова женщине удалили тотально пораженное опухолью сердце и пересадили орган от донора. Сразу после операции состояние петербурженки улучшилось, она ощутила прилив сил и энергии, могла снова заниматься обычными делами.
За 25 лет практики — первый случай
Год спустя женщина снова обратилась к врачам за помощью. Она жаловалась на сильнейшую головную боль. Это было очень необычно, если учитывать ее состояние, диагноз и то, что она принимала иммуносупрессоры. Было принято решение о госпитализации.
МРТ показала, что у пациентки с донорским сердцем образовалась еще одна опухоль. Она развилась в правом полушарии головного мозга и была размером 6x5х6 см. Женщине сделали еще одну операцию по микрохирургическому удалению новообразования. К счастью, она прошла успешно.
Гистология показала, что злокачественная опухоль, удаленная вместе с сердцем, успела дать метастаз в головной мозг. И это единичный случай. Дело в том, что первичные опухоли сердца встречаются очень редко, а чтобы рак еще и распространился в мозг — таких случаев в мире единицы.
«Это действительно редчайший случай. За мою 25-летнюю практику я не встречал распространения онкологического процесса из сердца в головной мозг», — рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Центра Алмазова Павел Красношлык.
«Хочу научиться хорошо плавать»
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к переводу из отделения нейрохирургии в кардиологическое — для коррекции дальнейшей терапии.
«Сейчас я постепенно возвращаюсь к жизни. Стараюсь наладить сон, отдыхаю и слушаю аудиокниги. Уже немного начинаю вникать в рабочие дела, разбираю почту (женщина работает бухгалтером. — Ред.). В ближайших планах — начать ходить в бассейн и научиться хорошо плавать», — делится планами необычная пациентка Центра Алмазова.