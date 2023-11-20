Редчайший случай: у петербурженки рак сердца распространился в мозг

Год спустя женщина снова обратилась к врачам за помощью. Она жаловалась на сильнейшую головную боль. Это было очень необычно, если учитывать ее состояние, диагноз и то, что она принимала иммуносупрессоры. Было принято решение о госпитализации.

МРТ показала, что у пациентки с донорским сердцем образовалась еще одна опухоль. Она развилась в правом полушарии головного мозга и была размером 6x5х6 см. Женщине сделали еще одну операцию по микрохирургическому удалению новообразования. К счастью, она прошла успешно.