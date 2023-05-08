Рецепт полезных котлет для правильного питания

Нарежьте куриное филе на мелкие кусочки и поместите их в большую миску.

Очистите лук и чеснок, нарежьте их и добавьте в миску с куриной грудкой.

Добавьте яйцо, овсяные хлопья, молотую гречку, соль и перец в миску. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.

Сформируйте из смеси котлеты размером примерно с ладонь. Для этого возьмите небольшое количество смеси и придайте ей форму круглой котлеты. Повторите эту операцию для всех котлет.

Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.

Положите котлеты на сковороду и жарьте их по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не будут готовы внутри. Обратите внимание, что котлеты должны быть хорошо прожарены с обеих сторон, чтобы они были полностью готовы.