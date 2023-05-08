Рецепт полезных котлет для правильного питания

Если вы хотите приготовить котлеты, которые будут не только вкусными, но и полезными для вашего здоровья, то стоит использовать только натуральные продукты и избегать жарки. В этом рецепте ингредиенты содержат много белка, витаминов и минералов. Это блюдо идеально подойдет тем, кто следит за своим здоровьем и хочет сбросить вес.
Ингредиенты
500 граммов куриного филе;
1 большая луковица;
2 зубчика чеснока;
1 яйцо;
1/2 стакана овсяных хлопьев;
1/2 стакана молотой гречки;
1 чайная ложка соли;
1/2 чайной ложки черного перца;
2 столовые ложки оливкового масла.
Почему эти котлеты полезны
Котлеты, приготовленные по этому рецепту, содержат много белка, витаминов и минералов.
Куриное филе богато белком, который необходим для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, куриное филе содержит много витамина В6, участвующего в метаболизме белков и углеводов, а также в производстве гемоглобина.
Овсяные хлопья, которые также используются в рецепте, содержат много растворимых и нерастворимых волокон, они помогают улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Молотая гречка, которую стоит добавить в котлеты, богата минералами, такими как железо, магний и кальций, которые помогают укрепить кости и зубы, а также улучшить обмен веществ в организме.
Кроме того, способ приготовление котлет позволяет сохранить большую часть питательных веществ, что делает это блюдо еще более полезным для здоровья.
Как приготовить полезные котлеты
Нарежьте куриное филе на мелкие кусочки и поместите их в большую миску.
Очистите лук и чеснок, нарежьте их и добавьте в миску с куриной грудкой.
Добавьте яйцо, овсяные хлопья, молотую гречку, соль и перец в миску. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
Сформируйте из смеси котлеты размером примерно с ладонь. Для этого возьмите небольшое количество смеси и придайте ей форму круглой котлеты. Повторите эту операцию для всех котлет.
Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
Положите котлеты на сковороду и жарьте их по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не будут готовы внутри. Обратите внимание, что котлеты должны быть хорошо прожарены с обеих сторон, чтобы они были полностью готовы.
Уберите готовые котлеты на тарелку и подавайте с овощным гарниром или салатом.