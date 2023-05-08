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Рецепт полезных котлет для правильного питания

Котлеты — это одно из самых популярных блюд в мире. Их можно приготовить из различных ингредиентов, начиная от мяса и заканчивая овощами. Все зависит от ваших предпочтений.

8 мая 2023
Рецепт полезных котлет для правильного питания

Если вы хотите приготовить котлеты, которые будут не только вкусными, но и полезными для вашего здоровья, то стоит использовать только натуральные продукты и избегать жарки. В этом рецепте ингредиенты содержат много белка, витаминов и минералов. Это блюдо идеально подойдет тем, кто следит за своим здоровьем и хочет сбросить вес.

Ингредиенты

  • 500 граммов куриного филе;

  • 1 большая луковица;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 1 яйцо;

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев;

  • 1/2 стакана молотой гречки;

  • 1 чайная ложка соли;

  • 1/2 чайной ложки черного перца;

  • 2 столовые ложки оливкового масла.

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Почему эти котлеты полезны

  1. Котлеты, приготовленные по этому рецепту, содержат много белка, витаминов и минералов. 

  2. Куриное филе богато белком, который необходим для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, куриное филе содержит много витамина В6, участвующего в метаболизме белков и углеводов, а также в производстве гемоглобина.

  3. Овсяные хлопья, которые также используются в рецепте, содержат много растворимых и нерастворимых волокон, они помогают улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

  4. Молотая гречка, которую стоит добавить в котлеты, богата минералами, такими как железо, магний и кальций, которые помогают укрепить кости и зубы, а также улучшить обмен веществ в организме.

  5. Кроме того, способ приготовление котлет позволяет сохранить большую часть питательных веществ, что делает это блюдо еще более полезным для здоровья.

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Как приготовить полезные котлеты

  1. Нарежьте куриное филе на мелкие кусочки и поместите их в большую миску.

  2. Очистите лук и чеснок, нарежьте их и добавьте в миску с куриной грудкой.

  3. Добавьте яйцо, овсяные хлопья, молотую гречку, соль и перец в миску. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.

  4. Сформируйте из смеси котлеты размером примерно с ладонь. Для этого возьмите небольшое количество смеси и придайте ей форму круглой котлеты. Повторите эту операцию для всех котлет.

  5. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.

  6. Положите котлеты на сковороду и жарьте их по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не будут готовы внутри. Обратите внимание, что котлеты должны быть хорошо прожарены с обеих сторон, чтобы они были полностью готовы.

  7. Уберите готовые котлеты на тарелку и подавайте с овощным гарниром или салатом.

Автор текста:Эллина Глебова
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