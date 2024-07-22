Размер не имеет значение? Чем отличается мозг умного человека, рассказали в Пермском политехе

Как ранее рассказывал нейрофизиолог Александр Россинский, многие задачи лучше решают именно женщины в силу своих природных особенностей. К примеру, женщина совершенно спокойно выполняет много дел одновременно, а для мужчин многозадачность дается с большим трудом. Более того, сильный пол в единицу времени способен заниматься только одним делом: если он говорит по телефону или читает книгу, то может даже не услышать обращенную к нему речь.