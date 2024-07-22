Размер не имеет значение? Чем отличается мозг умного человека, рассказали в Пермском политехе

Как рассказала Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, средний вес человеческого мозга составляет около 1200–1400 г. Между тем мозг автора знаменитой теории относительности и лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна лишь немного превышал «среднюю норму» и весил примерно 1230 г.
По словам специалиста, для уровня интеллекта и работоспособности важнее не размер мозга, а количество связей между нейронами — главными клетками мозга. Чем больше нейронных связей, тем, соответственно, умнее человек.
При этом ученые выявили корреляцию между массой определенных отделов мозга и разными показателями когнитивных способностей.
Правое полушарие отвечает за восприятие, обработку и формирование неречевой информации, пространственную ориентацию, эмоции, предрасположенность к музыке.
Левое полушарие отвечает за языковые способности, контролирует речь, способности к чтению и письму, запоминание, аналитическое мышление, математические способности.
Их миллиарды
В головном мозге человека, по разным данным, содержится от 85 до 95 млрд нейронов. Цифры впечатляющие. Однако узнать точное их количество даже при современных технологиях достаточно сложно. В частности, для подсчета числа нервных клеток ученые используют так называемый метод «мозгового супа».
«Мозг растворяют до состояния каши. Далее путем специального окрашивания выделяют ядра клеток, что и позволяет их посчитать, — пояснила Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ.
Чем мужской мозг отличается от женского
Очень долго существовал стереотип, что мужской мозг работает лучше и что среди мужчин больше гениев. Специалисты с этим не согласны. Просто мозг мужчины и мозг женщины работают по-разному: они иначе выстраивают логические связи, реагируют на стресс, анализируют поступающую информацию.
Как ранее рассказывал нейрофизиолог Александр Россинский, многие задачи лучше решают именно женщины в силу своих природных особенностей. К примеру, женщина совершенно спокойно выполняет много дел одновременно, а для мужчин многозадачность дается с большим трудом. Более того, сильный пол в единицу времени способен заниматься только одним делом: если он говорит по телефону или читает книгу, то может даже не услышать обращенную к нему речь.
Эта же особенность влияет на способ решения проблем. Так, мужчина направлен на решение конкретной проблемы, а женщинам при возникновении сложной ситуации множество одновременных процессов в мозге могут мешать сосредоточиться на главном.
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