Нейрофизиолог Россинский рассказал, чем мужской мозг отличается от женского

Ученые давно доказали, что мужской мозг отличается от женского. Сильный и слабый пол по-разному выстраивают логические связи, реагируют на стресс, анализируют поступающую информацию. Разница обусловлена как физиологическими особенностями строения головного мозга, так и спецификой когнитивных функций.
Очень долго существовал стереотип, что мужской мозг работает лучше, среди мужчин больше гениев. На самом деле это совершенно не так. Мозг мужчины и мозг женщины работают по-разному, но это не значит, что мужской пол лучше и эффективнее женского. Кстати, многие задачи лучше решают именно женщины в силу своих природных особенностей. Почему так, «Доктору Питеру» объяснил нейрофизиолог Александр Россинский.
Нейрофизиолог, эксперт по развитию мозга
Многозадачность
Вероятно, вы замечали, что женщина совершенно спокойно выполняет множество дел одновременно: смотрит телевизор, разговаривает по телефону, готовит обед, да еще и за ребенком успевает приглядывать. Для мужчин подобная многозадачность дается с трудом, более того, сильный пол в единицу времени способен заниматься только одним делом: если он говорит по телефону, читает книгу, то может даже не услышать обращенную к нему речь.
Такой феномен легко объяснить с точки зрения исторического формирования мозга. Мужчина был добытчиком, он сосредоточивался на единственной проблеме — поймать еду. Или он был воином, и его задача — заметить и обезвредить врага. Женщина поддерживала очаг, присматривала за детьми, а параллельно успевала общаться с другими представительницами племени.
Память
В дошкольном и школьном возрасте память у девочек более развита. Они легче запоминают слова, формируют навыки, усваивают новую информацию. Вплоть до климактерического периода женщины легче запоминают информацию. Но эта их особенность приводит к тому, что у них сложнее диагностировать начало болезни Альцгеймера.
Реакция на стрессовые ситуации
Мужчина предпочитает конкретику, он отмечает детали, редко впадает в истерику. Он анализирует, оценивает риски. Мужчина предпочтет вначале разобраться в ситуации, а потом реагировать.
Женщины более эмоциональны, сначала реагируют, потом думают. У мужчин при сильных переживаниях активизируется левое полушарие, у женщин — правое. Этим объясняется разница в реагировании на стресс.
Коммуникация
Девочки раньше начинают говорить. Они легче усваивают информацию, используют вербальные навыки. Обнаружено, что женский мозг имеет больше связей между полушариями, поэтому информация обрабатывается и анализируется быстрее. Вербальную информацию мужчины обрабатывают преимущественно правым полушарием, в то время как у женщин задействованы оба.
Замечено также, что после травм у женщин речь восстанавливается быстрее.
Слабый пол использует большее количество слов. Женщины буквально нуждаются в том, чтобы говорить, выражать свои чувства, переживания, впечатления словами. Мужчины более конкретны. Они не любят лишних слов, предпочитают меньше говорить, а бесконечная женская речь ни о чем может их раздражать. Поэтому мужчине бывает сложно спорить с женщиной. Пока он обдумывает, что сказать, она выдает длинную эмоциональную речь.
Способ решения проблем
Способность к многозадачности у женщин не всегда помогает им быстро решать проблемы. Множество одновременных процессов в мозге мешают сосредоточиться на главном.
Мужчина в единицу времени направлен на решение конкретной проблемы. Женщины же при возникновении сложной ситуации могут казаться рассеянными, несобранными, растерянными, им сложно сосредоточиться на одном действии, чтобы быстро и эффективно решить задачу.
Эмпатия, восприятие эмоций
Женщины в целом более эмоциональны, легче улавливают эмоции других людей. Природой предусмотрено, что слабому полу необходимо воспитывать детей, отслеживать изменения в их состоянии. Приходилось учитывать и эмоции тех, кто рядом. Мужчина не нуждается в этом так сильно, поэтому уровень эмпатии у него не такой высокий.
Склонность к риску
Исторически женщина должна была охранять очаг, сохранить потомство. У нее не было необходимости воевать, искать в тяжелых условиях пропитание. Мужчины изначально были защитниками, лидерами, что влекло за собой необходимость идти на риск. И даже в современных условиях мужчины более склонны к лидерству и предрасположены к рискованным поступкам, а женщины предпочитают более спокойный образ жизни.
Все выше сказанное, конечно, не означает, что следует судить об уровне интеллекта, эффективности деятельности исключительно по наличию женского или мужского пола. Каждый человек индивидуален. Есть женщины-гении, лидеры, творческие личности. Есть мужчины более эмоциональные, не склонные к риску и лидерству.
Доказано также, что с интеллектом не связана масса мозга, хотя в среднем у мужчин он больше. Разница между поведением мужчин и женщин также обусловлена социумом и воспитанием, хотя и генетика играет большое значение.