Нейрофизиолог Россинский рассказал, чем мужской мозг отличается от женского

Вероятно, вы замечали, что женщина совершенно спокойно выполняет множество дел одновременно: смотрит телевизор, разговаривает по телефону, готовит обед, да еще и за ребенком успевает приглядывать. Для мужчин подобная многозадачность дается с трудом, более того, сильный пол в единицу времени способен заниматься только одним делом: если он говорит по телефону, читает книгу, то может даже не услышать обращенную к нему речь .