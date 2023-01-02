Так работает наш мозг

— Наш мозг работает через экстраполяцию — то есть он строит наше будущее, опираясь на точки из нашего прошлого. Допустим, у меня есть несколько событий в прошлом. В этих событиях, в этих точках я веду себя определенным образом. Мозг это собирает (обычно не менее, чем за 90 дней и не более года) и на основании этих точек «решает», что я могу в будущем, — считает психолог Виктория Дмитриева. — И не только, что я могу, но и что мозг РАЗРЕШИТ МНЕ ХОТЕТЬ. Какие разрешит мне ставить цели.

Если вы последние 90-300 дней лежали на диване и вдруг решили пробежать марафон — мозг вряд ли поддержит эту идею, говорит психолог.