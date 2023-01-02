Если из-за предновогодней суеты вы еще не успели подвести итоги своего 2022, или старались даже не думать обо всем, чем он нам запомнится, остановитесь на минуту, еще раз подумайте — и сконцентрируйтесь на позитиве. Зачем это нужно, объяснили психологи.
Так работает наш мозг
— Наш мозг работает через экстраполяцию — то есть он строит наше будущее, опираясь на точки из нашего прошлого. Допустим, у меня есть несколько событий в прошлом. В этих событиях, в этих точках я веду себя определенным образом. Мозг это собирает (обычно не менее, чем за 90 дней и не более года) и на основании этих точек «решает», что я могу в будущем, — считает психолог Виктория Дмитриева. — И не только, что я могу, но и что мозг РАЗРЕШИТ МНЕ ХОТЕТЬ. Какие разрешит мне ставить цели.
Если вы последние 90-300 дней лежали на диване и вдруг решили пробежать марафон — мозг вряд ли поддержит эту идею, говорит психолог.
— Скорее всего — он даже не даст вам захотеть, — объясняет эксперт. — Он скажет: «Ты что, с ума сошел? Ты лежал на диване, ты лежишь на диване и будешь лежать. Какой тебе марафон?». Поэтому часто, чем больше ничего не делаешь, — тем сложнее потом «собрать себя в кучу».
Подведите свои итоги года
Психолог говорит и еще об одной особенности нашего мозга — он везде ищет опасности, фокусируется на плохом — событиях, новостях, выискивая негативные заголовки.
— Если осознанно не подвести личные итоги года, то мозг выудит только самое плохое и кроме мысли: «Год был сложный», ничего не зафиксирует, — считает Виктория Дмитриева. — И на этом самом плохом будет выстраивать траекторию на будущее. Экстраполировать самый плохой опыт. Поэтому важно подводить итоги года, присваивать себе свои успехи — даже маленькие. Надо хвалить и благодарить себя, чтобы была энергия и мотивация жить, хотеть, ставить цели, достигать их.
Есть и хорошая новость
— Спорить не буду — этот год простым правда не был. Я не хочу обесценивать ваши переживания, они объективны, и вы имеете на них полное право. Но я хочу напомнить вам, что в наших силах находить хорошие моменты даже в самое сложное время, — считает психолог Михаил Лабковский. — Наша психика устроена таким образом, что первым делом она фиксируется на негативе. Из-за этого нам в глаза бросаются страшные заголовки, мы обращаем внимание на плохие новости и цепляемся за них, долго прокручивая их в голове. Нравится нам это или нет, но все плохое мы помним намного ярче.
Эксперт объясняет, что эта особенность нашего мозга обусловлена эволюционно — негатив помогал нашим далеким предкам выживать в диких условиях.
— В прошлом тревога побуждала наших пра-пра-…-прабабушек и дедушек уносить ноги от хищников и бояться каждого шороха, и мы с вами унаследовали эту тревожность — в большей или меньшей степени, — говорит Михаил Лабковский. — Хорошая новость в том, что мы можем научиться концентрироваться на позитиве. Это требует волевых усилий, внимания и осознанности.
Вспомните хорошее
Психолог предлагает в начале года, если вы этого еще не сделали, выписать все счастливые моменты, которые произошли с вами за последнее время.
— Правда в том, что жизнь не черно-белая — она была, есть и будет и хорошей, и плохой. В ваших руках — поиск собственного смысла, источника радости и счастья, способа получать удовольствие от КАЖДОГО дня. И вы можете быть счастливыми, если позволите себе делать то, что хочется именно вам. Даже в самые непростые времена, — говорит Михаил Лабковский.