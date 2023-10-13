Психолог Саламатова объяснила, почему россияне угодили в «ловушку мотивации»

Замотивировать россиян еще больше и усерднее работать, даже обещая им платить больше, у работодателя уже не получится. Такой феномен, который называется «ловушка мотивации», зафиксирован на российском рынке труда.
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Эксперты отмечают, что подобный феномен в России — одна из причин снижения производительности труда на 3,6% при номинальном росте зарплат почти на 12% в прошлом году.
Психолог Кристина Саламатова рассказала подробнее о «ловушке мотивации», ее причинах и последствиях.
Психолог
Три причины феномена ловушка мотивации
Экономические факторы. Низкий уровень зарплат и нестабильность доходов могут приводить к потере мотивации. Работники, не видя перспективы улучшения своего финансового положения, могут перестать стремиться к лучшему.
Отсутствие карьерных возможностей. Ограниченные возможности карьерного роста и профессионального развития могут создавать ощущение стагнации. Если работник не видит перспективы продвижения, его мотивация снижается.
Старение населения. С ростом среднего возраста населения становится актуальным вопрос о поддержании мотивации более старших работников, которые могут чувствовать себя отстающими от молодых коллег.
Возможные последствия
«Последствия „ловушки мотивации“ — это не только снижение производительности, когда работники выполняют свои обязанности с меньшим усердием, но и ухудшение качества трудовых отношений: появление конфликтов и недовольства на рабочем месте, — объясняет психолог Кристина Саламатова. — Также работники, утратившие мотивацию, могут покидать компанию, что вызывает дополнительные затраты на поиск и обучение новых сотрудников».
Есть и социальные последствия «ловушки мотивации». Эксперт считает, что этот феномен может способствовать увеличению социальной напряженности и недовольства в обществе.
Что делать
«Только лишь денег для повышения мотивации работников порой недостаточно, — продолжает Кристина Саламатова. — Важно предоставлять перспективы карьерного роста и профессионального развития. Учитывая продолжение старения населения России, стоит уделить внимание и адаптации старших работников — обучать их новым навыкам и предоставлять возможность переориентации в карьере».
В целом феномен «ловушки мотивации» имеет множество негативных последствий для бизнеса и общества, отмечает эксперт.
«Для его преодоления необходимо разрабатывать комплексные стратегии, включающие в себя не только финансовые стимулы, но и возможности профессионального и личностного развития, создание комфортных условий труда и прочего. Важно, чтобы государство, работодатели и общество работали вместе над созданием условий, способствующих поддержанию мотивации и развитию трудового потенциала нации», — резюмирует психолог.