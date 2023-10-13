Психолог Саламатова объяснила, почему россияне угодили в «ловушку мотивации»

«Последствия „ловушки мотивации“ — это не только снижение производительности, когда работники выполняют свои обязанности с меньшим усердием, но и ухудшение качества трудовых отношений: появление конфликтов и недовольства на рабочем месте, — объясняет психолог Кристина Саламатова. — Также работники, утратившие мотивацию, могут покидать компанию, что вызывает дополнительные затраты на поиск и обучение новых сотрудников».