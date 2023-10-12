Стратегия «курильщика»: психолог Лабковский назвал 7 вещей, которые запрещены в счастливой семье

Идеальных отношений не существует — это пусть останется в сказках, где принц и принцесса встретились, поженились и прожили до глубокой старости без единой ссоры. В реальном мире ничуть не хуже, просто иначе: все люди разные, у каждого свое мнение, опыт, воспитание и свои ожидания.
Когда конфетно-букетный период подходит к концу, начинаются первые ссоры. Кто-то может преодолеть все сложности, вырастив крепкое чувство и построив надежную семью. А кто-то будет бесконечно ругаться, страдать, но не решится уйти.
На самом деле любовь — это когда тебе легко и просто, а не тяжело и больно. Но просто так эта легкость никому не дается.
Сама по себе работа над отношениями никогда не бывает лишней, говорит Михаил Лабковский.
«И нет, это не та работа по соблазнению, не обработка партнера, чтобы выйти замуж, и не мужские манипуляции, чтобы получить секс или внимание», — поясняет психолог.
Представьте, что ваши отношения — это нежное и красивое растение, за которым надо ухаживать. Вы холите и лелеете свой цветок, а потом любуетесь результатами. При этом процесс не доставляет вам боли, одно лишь сплошное удовольствие.
Как же правильно работать над отношениями, чтобы был результат? Михаил Лабковский предлагает представить этот процесс как стратегии «курильщика» и «здорового человека», чтобы разница была наглядно видна.
Вот несколько примеров.
«Курильщик» будет постоянно поднимать конфликтные темы, чтобы добавить в отношения огня и страсти. «Здоровый человек» обсуждает те вопросы, о которых тяжело говорить, но полезно, ведь так вы будете лучше понимать друг друга.
«Курильщик» стремится постоянно контролировать партнера, чтобы знать каждый его шаг. «Здоровый человек» понимает, что отдельный человек — это личность со своими делами и правами, поэтому будет подавлять в себе жажду контроля.
«Курильщик» идеализирует партнера, а потом подгоняет его под свой совершенный образ, причиняя только вред. «Здоровый человек» понимает, что это были только его собственные иллюзии, и если он не готов от них отказаться, то отношения пора заканчивать.
«Нездоровый» партнер будет стремиться казаться идеальным, чтобы не разочаровать свою вторую половинку. В гармоничных же отношениях люди не боятся показать свою слабость, тем самым лишь укрепляя доверие.
Неправильная стратегия — это игнорировать конфликт, замалчивая обиды и тем самым жить во лжи. Правильная работа над отношениями заключается в том, чтобы выдержать все случившееся, найти в себе силы честно обсудить вопрос с партнером, сказав о своих чувствах.
Отношения разрушатся, если вы будете замалчивать свои сексуальные желания или делать то, что не хотите, только чтобы партнер был рад. Правильная стратегия — честно говорить о своих желаниях и предпочтениях.
Наконец, «курильщик» будет требовать от партнера совместного развития, буквально принуждая его к этому. «Здоровый человек» найдет в себе силы опереться на себя, тем самым вдохновив своего партнера.
Помните, что любые отношения всегда начинаются с вас самих. Стоит только сместить фокус внимания на другого человека, раствориться в нем, как он тут же теряет интерес. Уважайте и любите своего партнера, но никогда не забывайте про собственные желания и цели.