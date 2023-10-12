Стратегия «курильщика»: психолог Лабковский назвал 7 вещей, которые запрещены в счастливой семье

«Курильщик» будет постоянно поднимать конфликтные темы, чтобы добавить в отношения огня и страсти. «Здоровый человек» обсуждает те вопросы, о которых тяжело говорить, но полезно, ведь так вы будете лучше понимать друг друга.

«Курильщик» стремится постоянно контролировать партнера, чтобы знать каждый его шаг. «Здоровый человек» понимает, что отдельный человек — это личность со своими делами и правами, поэтому будет подавлять в себе жажду контроля.

«Курильщик» идеализирует партнера, а потом подгоняет его под свой совершенный образ, причиняя только вред. «Здоровый человек» понимает, что это были только его собственные иллюзии, и если он не готов от них отказаться, то отношения пора заканчивать.

«Нездоровый» партнер будет стремиться казаться идеальным, чтобы не разочаровать свою вторую половинку. В гармоничных же отношениях люди не боятся показать свою слабость, тем самым лишь укрепляя доверие.

Неправильная стратегия — это игнорировать конфликт, замалчивая обиды и тем самым жить во лжи. Правильная работа над отношениями заключается в том, чтобы выдержать все случившееся, найти в себе силы честно обсудить вопрос с партнером, сказав о своих чувствах.

Отношения разрушатся, если вы будете замалчивать свои сексуальные желания или делать то, что не хотите, только чтобы партнер был рад. Правильная стратегия — честно говорить о своих желаниях и предпочтениях.